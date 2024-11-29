https://ukraina.ru/20241129/1059314559.html

Какие два города в России попробуют захватить боевики ВСУ за время до инаугурации Трампа - Кутырь

Какие два города в России попробуют захватить боевики ВСУ за время до инаугурации Трампа - Кутырь - 29.11.2024 Украина.ру

Какие два города в России попробуют захватить боевики ВСУ за время до инаугурации Трампа - Кутырь

Ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель, автор ТГ-канала "Как просто быть солдатом" Виктор Кутырь в эфире Украина.ру рассказал о потенциале... Украина.ру, 29.11.2024

2024-11-29T15:58

2024-11-29T15:58

2024-11-29T15:58

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александр лукашенко

вооруженные силы украины

опк

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Ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель, автор ТГ-канала "Как просто быть солдатом" Виктор Кутырь в эфире Украина.ру рассказал о потенциале стратегического вооружения России, а также прокомментировал просьбу Украины к Корее о передаче танков для ВСУ.00:27 - О разработках новых видов вооружения; 04:04 - О размещении советских ракет в 1970 годы; 04:50 - Уровень РФ в гонке вооружений; 05:02 - Об ответе на прилёты баллистических ракет в Курской области; 05:36 - О целях российского ответа на западные провокации; 06:28 - Об ударах ВС РФ по ОПК Украины; 08:48 - О стратегическом ударе по Сумской области и новых наступлениях; 14:36 - О логике наступлений ВСУ; 16:13 - О тактике и продвижении через Черниговскую область; 20:25 - Как Минск может ответить на вторжение? 22:42 - Что Украина просит у Кореи? 24:37 - О применении военной техники КНДР; 26:51 - О боевом опыте и командовании иностранными солдатами. #Кутырь #Орешник #СВО #спецоперация #оружие #ВПК #Запад #Россия #РФ #США #ракета #ТЯО #ядерноеОружие #война #армия #войска #СудныйДень #баллистика #удары #Европа #ЕС #фронт #Украина #ПВО #артиллерия #Донбасс #ДНР #регионы #поражение #победа #вооружение #Путин #ATACAMS #президент #ОПК #промышленность #Импульс #Звезда #СССР #резервы #тактика #стратегия #объекты #СумскаяОбласть #КурскаяОбласть #инаугурация #Трамп #наступление #Воронеж #Брянск #Крым #десант #Чернигов #Белоруссия #Гомель #Чернигов #Десна #форсирование #Лукашенко #Минск #Корея #КНДР #танки #наёмники #конфликт #Испания #Беларусь #история ТГ-канал Виктора Кутыря - https://t.me/kak_prosto_bit_soldatom Канал Виктора Кутыря в Rutube: https://rutube.ru/channel/32433146/ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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видео, россия, украина, корея, дональд трамп, александр лукашенко, вооруженные силы украины, опк