Что известно об украинском "Громе-2", и почему "Орешник" полюбил "Южмаш" - 29.11.2024 Украина.ру
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Что известно об украинском "Громе-2", и почему "Орешник" полюбил "Южмаш"
Что известно об украинском "Громе-2", и почему "Орешник" полюбил "Южмаш" - 29.11.2024 Украина.ру
Что известно об украинском "Громе-2", и почему "Орешник" полюбил "Южмаш"
Российские войска в ответ на удары ВСУ вглубь территории РФ поразили места размещения западной и украинской опытной дальнобойной техники в двух регионах.
2024-11-29T17:37
2024-11-29T17:37
эксклюзив
украина
россия
киев
петр порошенко
виктор ющенко
виктор янукович
вооруженные силы украины
южмаш
нато
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В Сумской области были уничтожены две пусковых установки РСЗО M270 и три HIMARS, из которых вели огонь дальнобойными ракетами ATACMS. В Одесской области - две украинских установки "Гром-2", еще одна - противокорабельного комплекса "Нептун". Также уничтожены транспортно-заряжающие машины, обслуживающие специалисты (в том числе иностранные) и военнослужащие ВСУ. Об этом накануне сообщили в Минобороны РФ.По данным российских околовоенных телеграм-каналов, также были поражены две производственные площадки:Западная техника более-менее понятна - она интегрирована в натовские системы и концепции, изучена и неоднократно применялась в боевых действиях на территориях разных государств. Украинские ракетные комплексы, напротив, не унифицированы с вооружением НАТО, они создавались по принципу "ради незалежности", а испытания совпадают с боевым применением уже в рамках специальной военной операции. Только с поправкой: для россиян - в СВО, а для Киева - на основе анонсированной ракетной программы Украины, что логично воспринимается как угроза для России.Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2" - как раз одна из четырех таких сугубо украинских ракетных угроз, наряду с противокорабельными и модифицированными "Нептунами", обновленными С-125 и реактивными беспилотниками-камикадзе "Паляниця" (на Украине называют "ракетой-дроном"). В разработке принимали участие специалисты КБ "Южное", Павлоградского химического завода и Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. Морозова.Еще в 2018 году угрозу ударов ракетами "Гром-2" в теории рассматривал бывший главный инженер войск ПВО генерал-лейтенант Александр Лузан (1937-2021) в статье "Система активной защиты Крымского моста", опубликованной в журнале "Воздушно-космическая сфера". По его предположениям, Украина могла нанести удары по Крымскому мосту баллистической ракетой из "Гром-2" только в период развертывания полномасштабных боевых действий с Россией, что на тот момент ему казалось маловероятным.История созданияУ комплекса сложная, долгая и дорогая история возникновения, связанная с неотъемлемой особенностью украинского госуправления - коррупцией и, как следствие, закрытием гештальта за чужой счет.После создания государства Украина в августе 1991 у Киева практически не осталось ракетных комплексов - это следовало из объявления безъядерного статуса и Договора о нераспространении ядерного оружия. Украинские власти предприняли попытку сконструировать и запустить производство собственного ОТРК "Борисфен". Работы велись на КБ "Южное" с 1994 по 2003 годы, но были прекращены. В 2006 году, в период президентства Виктора Ющенко, было объявлено о старте финансирования разработок нового многофункционального ракетного комплекса "Сапсан" силами КБ "Южное". При Викторе Януковиче работы были продолжены, но в 2013 году прекратились. В итоге и "Борисфен", и "Сапсан" остались лишь проектами из-за финансовых проблем.В 2011 году украинские производители предложили выпустить и, желательно, сразу же продать экспортную версию "Сапсана" под названием "Гром". Разработками заинтересовались в Саудовской Аравии. В местных СМИ во времена становления независимых Республик Донбасса сообщали о закупке саудитами украинских "Громов", за счет чего к 2016 году Украина создала свой "Гром-2". Например, "Павлоградский химический завод", как утверждалось, получил от Саудовской Аравии 40 млн долларов США на доработку комплекса для ведения огня баллистическими и крылатыми ракетами.Сборка "Гром-2" началась в 2016 году в цехах "Южмаша" в Днепропетровске. Тогда утверждалось, что шасси для двух пусковых установок будут исключительно собственного производства, и его наладят также в Днепропетровске. В КБ "Южное" планировали собрать в одной ракете разные боевые части и системы наведения, чтобы сделать ее универсальной. Заявленная дальность экспортного образца - до 300 километров, техническая - до 500 километров.В 2019 году Петр Порошенко, вдохновленный выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил о продолжении ракетной программы Украины. Он публично отказался от ограничений дальности полета и мощности новых украинских ракет, что в России восприняли двояко: с одной стороны, Порошенко в тот момент шел на выборы кандидатом в президенты, с другой - всё же угроза. На практике это выразилось в изготовлении одного экземпляра "Гром-2" для "иностранного заказчика", а другого - для ВСУ.В 2020 году директор Павлоградского химзавода Леонид Шиман заявил журналистам о прекращении работ из-за нехватки государственного финансирования, увольнении 687 сотрудников предприятия. Из-за того, что завод производил твердое ракетное топливо, Шиман называл его остановку остановкой всей украинской ракетной отрасли.В августе 2022 года СМИ, ссылаясь на анонимного украинского блогера, сообщили о якобы возврате Саудовской Аравией пусковых установок "Гром-2" вместе с ракетами Украине. А в 2023 году, после признанного общественностью провала ракетной программы, украинские власти заявили о реорганизации "Укроборонпрома". Среди причин назывались обещания поставить "Гром-2" ВСУ к весне 2023 года и нанесении масштабного урона неким целям в России.Владимир Зеленский продолжил курс Порошенко. Летом 2024 года он заявил о положительной динамике в ракетной программе, а также о приближении Киева к возможности применять украинские ракеты.Применение и характеристикиУкраинский "Гром-2" впервые появился в сводках Минобороны РФ в марте 2023 года. Тогда сообщалось, что российские войска перехватили ракету в ДНР в районе населенного пункта Новоандреевка. В октябре ВСУ запустили две ракеты в сторону Крыма, их сбила ПВО, обломки упали в Джанкойском районе.Украинские военные эксперты говорят об отсутствии официальной информации о применяемых в установках "Гром-2" ракетах. По их предположениям, эти ракеты - модернизированные версии боеприпасов для советского комплекса "Точка-У". К слову, для этих ракет существует несколько видов боеголовок: с ядерной боевой частью, кассетной и осколочно-фугасной.По данным украинских СМИ, ракета одноступенчатая, с моноблочной осколочно-фугасной или кассетной боевой частью. Система наведения - комбинированная: радиолокационная и оптико-электронная. Вес боевой части составляет 480 килограммов, вес вместе с пусковым контейнером - 3,5 тонны.Таким образом удары российских войск по объектам энергетики Украины, а также по объектам военно-промышленного комплекса этого государства, судя по всему, делают запуск серийного производства ракет невозможным. Подробнее о разработках украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" в материале "Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины
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Алексей Туманов
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эксклюзив, украина, россия, киев, петр порошенко, виктор ющенко, виктор янукович, вооруженные силы украины, южмаш, нато
Эксклюзив, Украина, Россия, Киев, Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Вооруженные силы Украины, Южмаш, НАТО

Что известно об украинском "Громе-2", и почему "Орешник" полюбил "Южмаш"

17:37 29.11.2024
 
© КБ "Южное"Макетный образец пусковой установки ОТРК "Гром-2". Фото КБ "Южное"
Макетный образец пусковой установки ОТРК Гром-2. Фото КБ Южное
© КБ "Южное"
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
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Российские войска в ответ на удары ВСУ вглубь территории РФ поразили места размещения западной и украинской опытной дальнобойной техники в двух регионах.
В Сумской области были уничтожены две пусковых установки РСЗО M270 и три HIMARS, из которых вели огонь дальнобойными ракетами ATACMS. В Одесской области - две украинских установки "Гром-2", еще одна - противокорабельного комплекса "Нептун". Также уничтожены транспортно-заряжающие машины, обслуживающие специалисты (в том числе иностранные) и военнослужащие ВСУ. Об этом накануне сообщили в Минобороны РФ.
По данным российских околовоенных телеграм-каналов, также были поражены две производственные площадки:
  • "Хартрон" в Харькове. Предприятие занимается производством систем управления ракетной техникой и наведения. Здесь модернизировали ракеты "Гром-2" и С-125, программировали дроны;
  • "Телекарт-Прибор" в Одессе. В цехах предприятия производили радиоэлектронные системы. В 2018 году специалисты разработали автоматизированное рабочее место оператора для работы с пусковыми установками "Гром-2", "Нептун" и С-125.
Западная техника более-менее понятна - она интегрирована в натовские системы и концепции, изучена и неоднократно применялась в боевых действиях на территориях разных государств. Украинские ракетные комплексы, напротив, не унифицированы с вооружением НАТО, они создавались по принципу "ради незалежности", а испытания совпадают с боевым применением уже в рамках специальной военной операции. Только с поправкой: для россиян - в СВО, а для Киева - на основе анонсированной ракетной программы Украины, что логично воспринимается как угроза для России.
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2" - как раз одна из четырех таких сугубо украинских ракетных угроз, наряду с противокорабельными и модифицированными "Нептунами", обновленными С-125 и реактивными беспилотниками-камикадзе "Паляниця" (на Украине называют "ракетой-дроном"). В разработке принимали участие специалисты КБ "Южное", Павлоградского химического завода и Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. Морозова.
Еще в 2018 году угрозу ударов ракетами "Гром-2" в теории рассматривал бывший главный инженер войск ПВО генерал-лейтенант Александр Лузан (1937-2021) в статье "Система активной защиты Крымского моста", опубликованной в журнале "Воздушно-космическая сфера". По его предположениям, Украина могла нанести удары по Крымскому мосту баллистической ракетой из "Гром-2" только в период развертывания полномасштабных боевых действий с Россией, что на тот момент ему казалось маловероятным.
История создания
У комплекса сложная, долгая и дорогая история возникновения, связанная с неотъемлемой особенностью украинского госуправления - коррупцией и, как следствие, закрытием гештальта за чужой счет.
После создания государства Украина в августе 1991 у Киева практически не осталось ракетных комплексов - это следовало из объявления безъядерного статуса и Договора о нераспространении ядерного оружия. Украинские власти предприняли попытку сконструировать и запустить производство собственного ОТРК "Борисфен". Работы велись на КБ "Южное" с 1994 по 2003 годы, но были прекращены.
В 2006 году, в период президентства Виктора Ющенко, было объявлено о старте финансирования разработок нового многофункционального ракетного комплекса "Сапсан" силами КБ "Южное". При Викторе Януковиче работы были продолжены, но в 2013 году прекратились. В итоге и "Борисфен", и "Сапсан" остались лишь проектами из-за финансовых проблем.
В 2011 году украинские производители предложили выпустить и, желательно, сразу же продать экспортную версию "Сапсана" под названием "Гром". Разработками заинтересовались в Саудовской Аравии. В местных СМИ во времена становления независимых Республик Донбасса сообщали о закупке саудитами украинских "Громов", за счет чего к 2016 году Украина создала свой "Гром-2". Например, "Павлоградский химический завод", как утверждалось, получил от Саудовской Аравии 40 млн долларов США на доработку комплекса для ведения огня баллистическими и крылатыми ракетами.
Сборка "Гром-2" началась в 2016 году в цехах "Южмаша" в Днепропетровске. Тогда утверждалось, что шасси для двух пусковых установок будут исключительно собственного производства, и его наладят также в Днепропетровске. В КБ "Южное" планировали собрать в одной ракете разные боевые части и системы наведения, чтобы сделать ее универсальной. Заявленная дальность экспортного образца - до 300 километров, техническая - до 500 километров.
В 2019 году Петр Порошенко, вдохновленный выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил о продолжении ракетной программы Украины. Он публично отказался от ограничений дальности полета и мощности новых украинских ракет, что в России восприняли двояко: с одной стороны, Порошенко в тот момент шел на выборы кандидатом в президенты, с другой - всё же угроза. На практике это выразилось в изготовлении одного экземпляра "Гром-2" для "иностранного заказчика", а другого - для ВСУ.
В 2020 году директор Павлоградского химзавода Леонид Шиман заявил журналистам о прекращении работ из-за нехватки государственного финансирования, увольнении 687 сотрудников предприятия. Из-за того, что завод производил твердое ракетное топливо, Шиман называл его остановку остановкой всей украинской ракетной отрасли.
В августе 2022 года СМИ, ссылаясь на анонимного украинского блогера, сообщили о якобы возврате Саудовской Аравией пусковых установок "Гром-2" вместе с ракетами Украине. А в 2023 году, после признанного общественностью провала ракетной программы, украинские власти заявили о реорганизации "Укроборонпрома". Среди причин назывались обещания поставить "Гром-2" ВСУ к весне 2023 года и нанесении масштабного урона неким целям в России.
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Вчера, 16:53
Русский метеорит: Путин заявил, что Москва не будет "палить по воробьям", но Киев от ответа не уйдетРоссия уже дважды была атакована ракетами ATACMS американского производства после применения "Орешника", однако Москва не будет "палить из пушки по воробьям", у нее для каждой цели на Украине есть свой ответ
Применение и характеристики
Украинский "Гром-2" впервые появился в сводках Минобороны РФ в марте 2023 года. Тогда сообщалось, что российские войска перехватили ракету в ДНР в районе населенного пункта Новоандреевка. В октябре ВСУ запустили две ракеты в сторону Крыма, их сбила ПВО, обломки упали в Джанкойском районе.
Украинские военные эксперты говорят об отсутствии официальной информации о применяемых в установках "Гром-2" ракетах. По их предположениям, эти ракеты - модернизированные версии боеприпасов для советского комплекса "Точка-У". К слову, для этих ракет существует несколько видов боеголовок: с ядерной боевой частью, кассетной и осколочно-фугасной.
По данным украинских СМИ, ракета одноступенчатая, с моноблочной осколочно-фугасной или кассетной боевой частью. Система наведения - комбинированная: радиолокационная и оптико-электронная. Вес боевой части составляет 480 килограммов, вес вместе с пусковым контейнером - 3,5 тонны.
Таким образом удары российских войск по объектам энергетики Украины, а также по объектам военно-промышленного комплекса этого государства, судя по всему, делают запуск серийного производства ракет невозможным.
Подробнее о разработках украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" в материале "Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины
 
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