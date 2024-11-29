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Что известно об украинском "Громе-2", и почему "Орешник" полюбил "Южмаш"

Что известно об украинском "Громе-2", и почему "Орешник" полюбил "Южмаш" - 29.11.2024 Украина.ру

Что известно об украинском "Громе-2", и почему "Орешник" полюбил "Южмаш"

Российские войска в ответ на удары ВСУ вглубь территории РФ поразили места размещения западной и украинской опытной дальнобойной техники в двух регионах.

2024-11-29T17:37

2024-11-29T17:37

2024-11-29T17:37

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В Сумской области были уничтожены две пусковых установки РСЗО M270 и три HIMARS, из которых вели огонь дальнобойными ракетами ATACMS. В Одесской области - две украинских установки "Гром-2", еще одна - противокорабельного комплекса "Нептун". Также уничтожены транспортно-заряжающие машины, обслуживающие специалисты (в том числе иностранные) и военнослужащие ВСУ. Об этом накануне сообщили в Минобороны РФ.По данным российских околовоенных телеграм-каналов, также были поражены две производственные площадки:Западная техника более-менее понятна - она интегрирована в натовские системы и концепции, изучена и неоднократно применялась в боевых действиях на территориях разных государств. Украинские ракетные комплексы, напротив, не унифицированы с вооружением НАТО, они создавались по принципу "ради незалежности", а испытания совпадают с боевым применением уже в рамках специальной военной операции. Только с поправкой: для россиян - в СВО, а для Киева - на основе анонсированной ракетной программы Украины, что логично воспринимается как угроза для России.Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2" - как раз одна из четырех таких сугубо украинских ракетных угроз, наряду с противокорабельными и модифицированными "Нептунами", обновленными С-125 и реактивными беспилотниками-камикадзе "Паляниця" (на Украине называют "ракетой-дроном"). В разработке принимали участие специалисты КБ "Южное", Павлоградского химического завода и Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. Морозова.Еще в 2018 году угрозу ударов ракетами "Гром-2" в теории рассматривал бывший главный инженер войск ПВО генерал-лейтенант Александр Лузан (1937-2021) в статье "Система активной защиты Крымского моста", опубликованной в журнале "Воздушно-космическая сфера". По его предположениям, Украина могла нанести удары по Крымскому мосту баллистической ракетой из "Гром-2" только в период развертывания полномасштабных боевых действий с Россией, что на тот момент ему казалось маловероятным.История созданияУ комплекса сложная, долгая и дорогая история возникновения, связанная с неотъемлемой особенностью украинского госуправления - коррупцией и, как следствие, закрытием гештальта за чужой счет.После создания государства Украина в августе 1991 у Киева практически не осталось ракетных комплексов - это следовало из объявления безъядерного статуса и Договора о нераспространении ядерного оружия. Украинские власти предприняли попытку сконструировать и запустить производство собственного ОТРК "Борисфен". Работы велись на КБ "Южное" с 1994 по 2003 годы, но были прекращены. В 2006 году, в период президентства Виктора Ющенко, было объявлено о старте финансирования разработок нового многофункционального ракетного комплекса "Сапсан" силами КБ "Южное". При Викторе Януковиче работы были продолжены, но в 2013 году прекратились. В итоге и "Борисфен", и "Сапсан" остались лишь проектами из-за финансовых проблем.В 2011 году украинские производители предложили выпустить и, желательно, сразу же продать экспортную версию "Сапсана" под названием "Гром". Разработками заинтересовались в Саудовской Аравии. В местных СМИ во времена становления независимых Республик Донбасса сообщали о закупке саудитами украинских "Громов", за счет чего к 2016 году Украина создала свой "Гром-2". Например, "Павлоградский химический завод", как утверждалось, получил от Саудовской Аравии 40 млн долларов США на доработку комплекса для ведения огня баллистическими и крылатыми ракетами.Сборка "Гром-2" началась в 2016 году в цехах "Южмаша" в Днепропетровске. Тогда утверждалось, что шасси для двух пусковых установок будут исключительно собственного производства, и его наладят также в Днепропетровске. В КБ "Южное" планировали собрать в одной ракете разные боевые части и системы наведения, чтобы сделать ее универсальной. Заявленная дальность экспортного образца - до 300 километров, техническая - до 500 километров.В 2019 году Петр Порошенко, вдохновленный выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил о продолжении ракетной программы Украины. Он публично отказался от ограничений дальности полета и мощности новых украинских ракет, что в России восприняли двояко: с одной стороны, Порошенко в тот момент шел на выборы кандидатом в президенты, с другой - всё же угроза. На практике это выразилось в изготовлении одного экземпляра "Гром-2" для "иностранного заказчика", а другого - для ВСУ.В 2020 году директор Павлоградского химзавода Леонид Шиман заявил журналистам о прекращении работ из-за нехватки государственного финансирования, увольнении 687 сотрудников предприятия. Из-за того, что завод производил твердое ракетное топливо, Шиман называл его остановку остановкой всей украинской ракетной отрасли.В августе 2022 года СМИ, ссылаясь на анонимного украинского блогера, сообщили о якобы возврате Саудовской Аравией пусковых установок "Гром-2" вместе с ракетами Украине. А в 2023 году, после признанного общественностью провала ракетной программы, украинские власти заявили о реорганизации "Укроборонпрома". Среди причин назывались обещания поставить "Гром-2" ВСУ к весне 2023 года и нанесении масштабного урона неким целям в России.Владимир Зеленский продолжил курс Порошенко. Летом 2024 года он заявил о положительной динамике в ракетной программе, а также о приближении Киева к возможности применять украинские ракеты.Применение и характеристикиУкраинский "Гром-2" впервые появился в сводках Минобороны РФ в марте 2023 года. Тогда сообщалось, что российские войска перехватили ракету в ДНР в районе населенного пункта Новоандреевка. В октябре ВСУ запустили две ракеты в сторону Крыма, их сбила ПВО, обломки упали в Джанкойском районе.Украинские военные эксперты говорят об отсутствии официальной информации о применяемых в установках "Гром-2" ракетах. По их предположениям, эти ракеты - модернизированные версии боеприпасов для советского комплекса "Точка-У". К слову, для этих ракет существует несколько видов боеголовок: с ядерной боевой частью, кассетной и осколочно-фугасной.По данным украинских СМИ, ракета одноступенчатая, с моноблочной осколочно-фугасной или кассетной боевой частью. Система наведения - комбинированная: радиолокационная и оптико-электронная. Вес боевой части составляет 480 килограммов, вес вместе с пусковым контейнером - 3,5 тонны.Таким образом удары российских войск по объектам энергетики Украины, а также по объектам военно-промышленного комплекса этого государства, судя по всему, делают запуск серийного производства ракет невозможным. Подробнее о разработках украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" в материале "Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины

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