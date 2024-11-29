https://ukraina.ru/20241129/1059318339.html
Взялись за дезертиров. Итоги 29 ноября на Украине
Взялись за дезертиров. Итоги 29 ноября на Украине - 29.11.2024 Украина.ру
Взялись за дезертиров. Итоги 29 ноября на Украине
Дезертиры создают всё больше проблем украинскому командованию, на Украине пытаются решить проблему
2024-11-29T18:02
2024-11-29T18:02
2024-11-29T18:02
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По информации американского информационного агентства Associated Press, фактическое количество дезертиров на Украине может достигать 200 тыс. Об этом агентству сообщил неназванный "законодатель, разбирающийся в военным вопросах"."Это ошеломляюще большое число по любым меркам, поскольку до начала мобилизационной кампании в боях участвовало около 300 тыс. украинских солдат" , - отмечало агентство.Однако Офис генерального прокурора оценивает количество дезертиров в 100 тыс., отмечалось в публикации агентства. Подобный показатель называла в октябре 2024 года называла депутат Верховной рады Анна Скороход. При этом, как отмечалось в публикацииAP, половина из самовольно покинувших часть дезертировала за последний год."С каждым месяцем это число растет в геометрической прогрессии", — рассказал агентству один из украинских офицеров.Поводом стало ужесточение мобилизации, которую чиновники и командование позднее признали провалившейся.Как заявил неназванный офицер 72-й омбр, дезертирство стало одной из причин потери контроля над Угледаром в ДНР в октябре."Очевидно, что сейчас, честно говоря, мы уже выжали максимум из наших людей", — подчеркнул он.Кроме того, как сообщило агентство со ссылкой на опрошенных солдат, юристов, украинских чиновников, подразделения ВСУ и других украинских вооружённых формирований столкнулись с нехваткой "десятков тысяч солдат"."Уставшие и опустошённые, [они] покинули боевые и передовые позиции. <...> По словам военных командиров и солдат, целые подразделения покинули свои посты, оставив оборонительные линии уязвимыми и ускорив территориальные потери", — отмечалось в публикации.AP уточнило, что известно о случаях, "когда линии обороны были серьезно ослаблены, поскольку целые подразделения игнорировали приказы и оставляли свои позиции".Всё это может поставить Украинув невыгодное положение на будущих переговорах о прекращении огня, указывалось в публикации."Молчание об огромной проблеме только вредит нашей стране. Если нет срока окончания [военной службы], это превращается в тюрьму — психологически становится трудно находить причины защищать эту страну", - заявил один из самых известных украинских дезертиров Сергей Гнездилов.Он был госпитализирован, а перед операцией объявил о решении дезертировать. После интервью AP в сентябре ему предъявили обвинения. По словам Гнездилова, после пяти лет службы не надеялся на демобилизацию, несмотря на обещания властей.Эту публикацию уже прокомментировали в украинских СМИ."Прямо как мы вчера написали: оборона становится мягче из-за дизморали", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Днём ранее авторы канала комментировали происходящее на фронте."Бои под Великой Новоселкой идут по логическому сценарию, исходя из возможностей и компетенций сторон. ВС РФ ровно по нашему сценарию пытаются прорываться к трассам, чтобы обрезать логистику со всему вытекающими последствиями. Однако, эти бои подтвердили тенденцию, которая до этого проявилась в Курахово, а ещё ранее в Селидово и Угледаре. Раньше ВСУ (под Бахмутом (Артёмтовском - Ред.) и Авдеевкой), потеряв фланги, продолжали держать позиции в населённом пнкте. Да, кроваво, да, через "дороги смерти", о которых мы не раз писали, не считаясь с потерями, но держали. А вот последние 2 месяца войска, находящиеся на крайних позициях мешка, стали сдавать их намного быстрее и выходить, "сдувая" мешок. Под Курахово ничего критического, по сравнению с Бахмутом, ещё и близко нет, а 1/3 города уже под ВС РФ. Тоже самое происходит под В. Новоселкой: дороги ещё не перерезаны, а русские уже на окраинах. Это объясняется падением морали в армии. Становится всё меньше частей, готовых держать фронт высокой ценой при угрозе окружения. Таким образом сильно опустилась эффективность первого контура ВСУ, а второй - небольшой, им все дырки не закроешь", - отмечалось в публикации.В четверг, 28 ноября, Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий дезертирам добровольно вернуться на военную службу.На сайте украинского парламента под законопроектом о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" в четверг появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.До этого нардеп Ирина Геращенко сообщала, что парламент Украины во втором чтении принял законопроект о дезертирстве. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу в течение 72 часов, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. По её словам, речь идет лишь о разовом разрешении, это шанс для тех, кто самовольно оставил часть, вернуться в неё.При этом украинские военнопленные сообщают о том, что вторгшиеся в Курскую область украинские подразделения расстреливают или арестовывают любого военнослужащего ВСУ, пытающегося отступить или сложить оружие.Об этом, в частности, заявил РИА Новости сдавшийся в плен ВС РФ замкомандира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной мехбригады ВСУ Василий Машико."Когда шли уже, назад уже не мог уже вернуться, и так бы пристрелили бы, могли бы. Свои же, свои же. Командир отделения, ну только командир отделения, больше никто. Или бы словили бы, дали бы команду, за мной бы приехали и забрали бы в плен. Потому что у них команда: "Надо идти вперёд!". А если я бы отстал или там спрятался, убегал, то они бы заметили. Если бы не заметили, я бы и так бы к своим попал бы, но по рации передали бы: "Этот дезертир", - рассказал пленный украинский штурмовик.По его словам, после сдачи в плен украинские дроны пытались атаковать его и его сослуживцев.Также в украинских СМИ распространяется информация, что украинских дезертиров, поверивших обещаниям политиков и командиров, и вернувшихся в свои части ещё до подписания закона по поводу СОЧ, специально направляют в штурмовые подразделения на самые опасные участки. Таким образом их наказывают за дезертирство.О требованиях США снизить возраст мобилизации на Украине — в статье Виктории Титовой ""Спасайте своих детей". Как Запад принуждает Украину воевать до последнего украинца - мнения экспертов".
https://ukraina.ru/20241129/1059307240.html
https://ukraina.ru/20241129/1059299666.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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хроники, эксклюзив, украина, россия, анна скороход, владимир зеленский, ирина геращенко, вооруженные силы украины, верховная рада, курахово
Взялись за дезертиров. Итоги 29 ноября на Украине
Дезертиры создают всё больше проблем украинскому командованию, на Украине пытаются решить проблему
По информации американского информационного агентства Associated Press
, фактическое количество дезертиров на Украине может достигать 200 тыс. Об этом агентству сообщил неназванный "законодатель, разбирающийся в военным вопросах".
"Это ошеломляюще большое число по любым меркам, поскольку до начала мобилизационной кампании в боях участвовало около 300 тыс. украинских солдат" , - отмечало агентство.
Однако Офис генерального прокурора оценивает количество дезертиров в 100 тыс., отмечалось в публикации агентства. Подобный показатель называла в октябре 2024 года называла депутат Верховной рады Анна Скороход. При этом, как отмечалось в публикацииAP, половина из самовольно покинувших часть дезертировала за последний год.
"С каждым месяцем это число растет в геометрической прогрессии", — рассказал агентству один из украинских офицеров.
Поводом стало ужесточение мобилизации, которую чиновники и командование позднее признали провалившейся.
Как заявил неназванный офицер 72-й омбр, дезертирство стало одной из причин потери контроля над Угледаром в ДНР в октябре.
"Очевидно, что сейчас, честно говоря, мы уже выжали максимум из наших людей", — подчеркнул он.
Кроме того, как сообщило агентство со ссылкой на опрошенных солдат, юристов, украинских чиновников, подразделения ВСУ и других украинских вооружённых формирований столкнулись с нехваткой "десятков тысяч солдат".
"Уставшие и опустошённые, [они] покинули боевые и передовые позиции. <...> По словам военных командиров и солдат, целые подразделения покинули свои посты, оставив оборонительные линии уязвимыми и ускорив территориальные потери", — отмечалось в публикации.
AP уточнило, что известно о случаях, "когда линии обороны были серьезно ослаблены, поскольку целые подразделения игнорировали приказы и оставляли свои позиции".
Всё это может поставить Украинув невыгодное положение на будущих переговорах о прекращении огня, указывалось в публикации.
"Молчание об огромной проблеме только вредит нашей стране. Если нет срока окончания [военной службы], это превращается в тюрьму — психологически становится трудно находить причины защищать эту страну", - заявил один из самых известных украинских дезертиров Сергей Гнездилов.
Он был госпитализирован, а перед операцией объявил о решении дезертировать. После интервью AP в сентябре ему предъявили обвинения. По словам Гнездилова, после пяти лет службы не надеялся на демобилизацию, несмотря на обещания властей.
Эту публикацию уже прокомментировали в украинских СМИ.
"Прямо как мы вчера написали: оборона становится мягче из-за дизморали
", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада
".
Днём ранее авторы канала комментировали
происходящее на фронте.
"Бои под Великой Новоселкой идут по логическому сценарию, исходя из возможностей и компетенций сторон. ВС РФ ровно по нашему сценарию пытаются прорываться к трассам, чтобы обрезать логистику со всему вытекающими последствиями. Однако, эти бои подтвердили тенденцию, которая до этого проявилась в Курахово, а ещё ранее в Селидово и Угледаре. Раньше ВСУ (под Бахмутом (Артёмтовском - Ред.) и Авдеевкой), потеряв фланги, продолжали держать позиции в населённом пнкте. Да, кроваво, да, через "дороги смерти", о которых мы не раз писали, не считаясь с потерями, но держали. А вот последние 2 месяца войска, находящиеся на крайних позициях мешка, стали сдавать их намного быстрее и выходить, "сдувая" мешок. Под Курахово ничего критического, по сравнению с Бахмутом, ещё и близко нет, а 1/3 города уже под ВС РФ. Тоже самое происходит под В. Новоселкой: дороги ещё не перерезаны, а русские уже на окраинах. Это объясняется падением морали в армии. Становится всё меньше частей, готовых держать фронт высокой ценой при угрозе окружения. Таким образом сильно опустилась эффективность первого контура ВСУ, а второй - небольшой, им все дырки не закроешь", - отмечалось в публикации.
В четверг, 28 ноября, Владимир Зеленский
подписал закон, позволяющий дезертирам добровольно вернуться на военную службу.
На сайте украинского парламента под законопроектом о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" в четверг появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.
До этого нардеп Ирина Геращенко сообщала, что парламент Украины во втором чтении принял законопроект о дезертирстве. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу в течение 72 часов, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. По её словам, речь идет лишь о разовом разрешении, это шанс для тех, кто самовольно оставил часть, вернуться в неё.
При этом украинские военнопленные сообщают о том, что вторгшиеся в Курскую область украинские подразделения расстреливают или арестовывают любого военнослужащего ВСУ, пытающегося отступить или сложить оружие.
Об этом, в частности, заявил РИА Новости
сдавшийся в плен ВС РФ замкомандира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной мехбригады ВСУ Василий Машико
.
"Когда шли уже, назад уже не мог уже вернуться, и так бы пристрелили бы, могли бы. Свои же, свои же. Командир отделения, ну только командир отделения, больше никто. Или бы словили бы, дали бы команду, за мной бы приехали и забрали бы в плен. Потому что у них команда: "Надо идти вперёд!". А если я бы отстал или там спрятался, убегал, то они бы заметили. Если бы не заметили, я бы и так бы к своим попал бы, но по рации передали бы: "Этот дезертир", - рассказал пленный украинский штурмовик.
По его словам, после сдачи в плен украинские дроны пытались атаковать его и его сослуживцев.
Также в украинских СМИ распространяется информация, что украинских дезертиров, поверивших обещаниям политиков и командиров, и вернувшихся в свои части ещё до подписания закона по поводу СОЧ, специально направляют в штурмовые подразделения на самые опасные участки. Таким образом их наказывают за дезертирство.