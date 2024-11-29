https://ukraina.ru/20241129/1059318339.html

Взялись за дезертиров. Итоги 29 ноября на Украине

Взялись за дезертиров. Итоги 29 ноября на Украине - 29.11.2024 Украина.ру

Взялись за дезертиров. Итоги 29 ноября на Украине

Дезертиры создают всё больше проблем украинскому командованию, на Украине пытаются решить проблему

2024-11-29T18:02

2024-11-29T18:02

2024-11-29T18:02

хроники

эксклюзив

украина

россия

анна скороход

владимир зеленский

ирина геращенко

вооруженные силы украины

верховная рада

курахово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056644779_205:488:2978:2048_1920x0_80_0_0_1351e9a648fcd1981cbaa2757872dd28.jpg

По информации американского информационного агентства Associated Press, фактическое количество дезертиров на Украине может достигать 200 тыс. Об этом агентству сообщил неназванный "законодатель, разбирающийся в военным вопросах"."Это ошеломляюще большое число по любым меркам, поскольку до начала мобилизационной кампании в боях участвовало около 300 тыс. украинских солдат" , - отмечало агентство.Однако Офис генерального прокурора оценивает количество дезертиров в 100 тыс., отмечалось в публикации агентства. Подобный показатель называла в октябре 2024 года называла депутат Верховной рады Анна Скороход. При этом, как отмечалось в публикацииAP, половина из самовольно покинувших часть дезертировала за последний год."С каждым месяцем это число растет в геометрической прогрессии", — рассказал агентству один из украинских офицеров.Поводом стало ужесточение мобилизации, которую чиновники и командование позднее признали провалившейся.Как заявил неназванный офицер 72-й омбр, дезертирство стало одной из причин потери контроля над Угледаром в ДНР в октябре."Очевидно, что сейчас, честно говоря, мы уже выжали максимум из наших людей", — подчеркнул он.Кроме того, как сообщило агентство со ссылкой на опрошенных солдат, юристов, украинских чиновников, подразделения ВСУ и других украинских вооружённых формирований столкнулись с нехваткой "десятков тысяч солдат"."Уставшие и опустошённые, [они] покинули боевые и передовые позиции. <...> По словам военных командиров и солдат, целые подразделения покинули свои посты, оставив оборонительные линии уязвимыми и ускорив территориальные потери", — отмечалось в публикации.AP уточнило, что известно о случаях, "когда линии обороны были серьезно ослаблены, поскольку целые подразделения игнорировали приказы и оставляли свои позиции".Всё это может поставить Украинув невыгодное положение на будущих переговорах о прекращении огня, указывалось в публикации."Молчание об огромной проблеме только вредит нашей стране. Если нет срока окончания [военной службы], это превращается в тюрьму — психологически становится трудно находить причины защищать эту страну", - заявил один из самых известных украинских дезертиров Сергей Гнездилов.Он был госпитализирован, а перед операцией объявил о решении дезертировать. После интервью AP в сентябре ему предъявили обвинения. По словам Гнездилова, после пяти лет службы не надеялся на демобилизацию, несмотря на обещания властей.Эту публикацию уже прокомментировали в украинских СМИ."Прямо как мы вчера написали: оборона становится мягче из-за дизморали", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Днём ранее авторы канала комментировали происходящее на фронте."Бои под Великой Новоселкой идут по логическому сценарию, исходя из возможностей и компетенций сторон. ВС РФ ровно по нашему сценарию пытаются прорываться к трассам, чтобы обрезать логистику со всему вытекающими последствиями. Однако, эти бои подтвердили тенденцию, которая до этого проявилась в Курахово, а ещё ранее в Селидово и Угледаре. Раньше ВСУ (под Бахмутом (Артёмтовском - Ред.) и Авдеевкой), потеряв фланги, продолжали держать позиции в населённом пнкте. Да, кроваво, да, через "дороги смерти", о которых мы не раз писали, не считаясь с потерями, но держали. А вот последние 2 месяца войска, находящиеся на крайних позициях мешка, стали сдавать их намного быстрее и выходить, "сдувая" мешок. Под Курахово ничего критического, по сравнению с Бахмутом, ещё и близко нет, а 1/3 города уже под ВС РФ. Тоже самое происходит под В. Новоселкой: дороги ещё не перерезаны, а русские уже на окраинах. Это объясняется падением морали в армии. Становится всё меньше частей, готовых держать фронт высокой ценой при угрозе окружения. Таким образом сильно опустилась эффективность первого контура ВСУ, а второй - небольшой, им все дырки не закроешь", - отмечалось в публикации.В четверг, 28 ноября, Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий дезертирам добровольно вернуться на военную службу.На сайте украинского парламента под законопроектом о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" в четверг появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.До этого нардеп Ирина Геращенко сообщала, что парламент Украины во втором чтении принял законопроект о дезертирстве. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу в течение 72 часов, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. По её словам, речь идет лишь о разовом разрешении, это шанс для тех, кто самовольно оставил часть, вернуться в неё.При этом украинские военнопленные сообщают о том, что вторгшиеся в Курскую область украинские подразделения расстреливают или арестовывают любого военнослужащего ВСУ, пытающегося отступить или сложить оружие.Об этом, в частности, заявил РИА Новости сдавшийся в плен ВС РФ замкомандира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной мехбригады ВСУ Василий Машико."Когда шли уже, назад уже не мог уже вернуться, и так бы пристрелили бы, могли бы. Свои же, свои же. Командир отделения, ну только командир отделения, больше никто. Или бы словили бы, дали бы команду, за мной бы приехали и забрали бы в плен. Потому что у них команда: "Надо идти вперёд!". А если я бы отстал или там спрятался, убегал, то они бы заметили. Если бы не заметили, я бы и так бы к своим попал бы, но по рации передали бы: "Этот дезертир", - рассказал пленный украинский штурмовик.По его словам, после сдачи в плен украинские дроны пытались атаковать его и его сослуживцев.Также в украинских СМИ распространяется информация, что украинских дезертиров, поверивших обещаниям политиков и командиров, и вернувшихся в свои части ещё до подписания закона по поводу СОЧ, специально направляют в штурмовые подразделения на самые опасные участки. Таким образом их наказывают за дезертирство.О требованиях США снизить возраст мобилизации на Украине — в статье Виктории Титовой ""Спасайте своих детей". Как Запад принуждает Украину воевать до последнего украинца - мнения экспертов".

https://ukraina.ru/20241129/1059307240.html

https://ukraina.ru/20241129/1059299666.html

украина

россия

курахово

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, анна скороход, владимир зеленский, ирина геращенко, вооруженные силы украины, верховная рада, курахово