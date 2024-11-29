https://ukraina.ru/20241129/1059316715.html

В Испании банда наркоторговцев, возглавляемая украинцем, ввозила в ЕС наркотики на украинских дронах

В Испании банда наркоторговцев, возглавляемая украинцем, ввозила в ЕС наркотики на украинских дронах - 29.11.2024 Украина.ру

В Испании банда наркоторговцев, возглавляемая украинцем, ввозила в ЕС наркотики на украинских дронах

В результате совместной операции испанских, польских и украинских спецслужб разоблачена международная банда наркоторговцев, которые ввозили гашиш из Марокко в Европу. Об этом Национальная полиция Испании сообщила в четверг вечером

2024-11-29T18:49

2024-11-29T18:49

2024-11-29T18:49

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Операцию силовики назвали "Циклон", основные следственные действия и задержания прошли в Альхесирасе и Марбелье – в Андалусии, на побережье Гибралтарского пролива. Арестованы были девять человек, фактически находятся в местах заключения семеро, включая главаря – гражданина Украины.Испанское издание El Mundo, ссылаясь на полицию, формулирует информацию о нём следующим образом: "украинец, который участвовал в войне между своей страной и Россией и обладает знаниями о том, как управлять летательными аппаратами".Всё дело в том, что наркотики перевозили с помощью произведённых на Украине беспилотников. Однако вопрос, что значит "участвовал в войне" и почему не участвует сейчас – дезертир? – остаётся открытым.Остальные члены банды – граждане Испании и Марокко.El Mundo подчёркивает: необычность данного дела в том, что БПЛА, в которых перевозили гашиш, произведены на территории Украины недавно (то есть во время военных действий), а после были вывезены на Юг Испании в районы Кампо-де-Гибралтар и Коста-дель-Соль.Беспилотники над Гибралтаром испанские полицейские засекли ещё год назад, тогда же и начали расследование. Дальность полёта использованного образца, по их информации, – более 50 километров, а за один полёт преступникам удавалось переправить до десяти килограммов гашиша. В Испании они, как правило, не приземлялись: сбросив наркотики, возвращались в Марокко.Сколько именно полётов они успели совершить – неизвестно, полиция предполагает, что около 100."Как правило, дроны производились на Украине и доставлялись автомобильным транспортом на юг Испании, где они вводились в эксплуатацию под управлением лиц из стран Восточной Европы. Эти люди достигли соглашений с местными преступными организациям", – сказано в пресс-релизе полиции. Очевидно, что под Восточной Европой подразумевается Польша.Откуда взялись дроныНа Украине собирают БПЛА "Фурия", "Лелека", "Лютый", "Бобр", UJ-22, а с января 2024 года провели масштабнейшею пиар-акцию новому дрону "Паляниця": в освещении его производства и запуска участвовали все, включая Владимира Зеленского.Несмотря на это, очевидно, что беспилотников, ставших едва ли ни главным оружием текущего конфликта, у ВСУ не хватает.Если же в поисковике Google (да и любой другой платформы) по-украински написать: "Срочный сбор на дрон…", разнообразие собирающих может впечатлить – от Офиса Президента, ГУРа, фонда помощи армии "Повернись живим" (возвратись живым. – Укр.), каждого из СМИ и каждого банка до самых разных фондов, которые изначально позиционировали себя в качестве гуманитарных проектов (то есть помощь беженцам и другим гражданским лицам), всех подряд артистов и, конечно же, блогеров.В начале ноября украинские СМИ вышли с заголовками о том, что украинцы стали значительно меньше донатить на военные нужды. Основатель одного из фондов Павел Нарожный заявил, что пожертвования по сравнению с прошлым годом сократились на 40%, волонтёр другого проекта Анна Морозова назвала снижение донатов десятикратным.Теперь граждан страны не столько призывают, сколько уговаривают донатить хотя бы по несколько гривен, а особо изобретательные проходимцы вроде "волонтёра" Сергея Притулы выдумывают розыгрыши и вознаграждения тем, кто перевёл деньги.Например, в недавнем октябрьском сборе награды были такими: сувениры из подбитого танка, личная надпись на дроне, фотосессия с дронами, личная встреча с военными и Притулой, ракетка с автографом украинской теннисистки Елены Свитолиной.Но всё это действует всё меньше даже на самых одурманенных – в течение осени едва ли ни каждый блогер, включая и Притулу, сообщил, что пожертвования упали критически.Фамилия же самого Притулы давно уже стала буквально именем нарицательным, после того, как он собирал миллионы гривен на спутник, предоставленный США украинским военным бесплатно.Огонь по своимПо информации президента Федерации украинских ассоциаций в Испании Михаила Петруняка-Кметюка, в Испанию с февраля 2022 года приехало около 195 тысяч украинских беженцев, государственное информационное агентство EFE приводит цифру 202 тысячи.Испания не находится в числе тех стран, которые безвозмездно оказывают беженцам значительную помощь, на которую они могут жить без трудоустройства (например, выехавшие с Украины женщины с совсем маленькими детьми), в отличие от Германии, Австрии или Бельгии.При этом скандалы, способные так или иначе сделать жизнь беженцев ещё тяжелее, случаются: в Аликанте год назад задерживали гражданку Украины, занимавшуюся контрабандой крупных партий наркотиков, в Альхесирасе – супружескую пару, которая эксплуатировала соотечественников в качестве прислуги.В марте 2024 года в Испании было совершено покушение на украинского журналиста и блогера Анатолия Шария. РИА "Новости", ссылаясь на источники в спецслужбах, писало, что покушение было организовано Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, а курировал его лично глава ведомства – Кирилл Буданов*.Каждый подобный информационный повод, взбудораживая испанскую общественность, очевидно бьёт в первую очередь именно по беженцам – и без того крайне уязвимой группе людей, отношение к которым становится хуже, а государственная помощь большинства стран Евросоюза постепенно снижается.Власти Австрии, например, радушно принявшие больше 80 тысяч беженцев, уже заявляют, что расселить вновь прибывающих негде, а все уже проживающие, помимо пенсионеров, людей с инвалидностью и ветеранов, должны к этому моменту уже быть интегрированы – владеть немецким языком и найти работу.Аналогичным образом поступают социальные службы и в Германии, Швейцарии, Великобритании. Немаловажный нюанс состоит в том, что все эти вполне рациональные требования распространяются только на украинцев: "беженцы" из других стран (включая, например, мирный Марокко, на территории которого не ведутся никакие боевые действия), проживают в этих странах десятилетиями, получая в полной мере социальную поддержку, но не имея никаких обязательств.В истории же с "наркодронами", возившими гашиш из Марокко, первый вопрос – кто этот загадочный воевавший украинец, которому не только удалось каким-то образом покинуть и фронт, и страну, в то время как другие военные ждут демобилизации с февраля 2022 года, но и наладить вывоз за границу драгоценных беспилотников, на которые вся Украина собирает "с миру по нитке"?Но остаются и другие вопросы: с чьей помощью ему это удалось? И главное – как отразится очередная криминальная новость с упоминанием Украины на беженцах, чьё положение и без того становится всё сложнее?* В РФ признан экстремистом и террористом

https://ukraina.ru/20240826/1057054130.html

https://ukraina.ru/20221205/1041503629.html

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Мария Лихограй

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Лихограй

эксклюзив, украина, марокко, испания, ес, беженцы, наркотики