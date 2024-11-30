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Вайнер объяснил, почему спецпредставителем Трампа по Украине стал Келлог

Вайнер объяснил, почему спецпредставителем Трампа по Украине стал Келлог - 30.11.2024 Украина.ру

Вайнер объяснил, почему спецпредставителем Трампа по Украине стал Келлог

Отставной генерал 80-летний американский генерал Кит Келлог станет спецпредставителем будущего президента США Дональда Трампа по Украине. Этот выбор в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог-американист Грег Вайнер

2024-11-30T04:00

2024-11-30T04:00

2024-11-30T04:00

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Вайнер рассказал, что одним из кандидатов на эту должность первоначально рассматривался выходец из России адвокат Борис Эпштейн. Он уже много лет входит в команду Трампа и является его советником. "В 11-летнем возрасте Эпштейна увезли в США родители. Он до сих пор говорят по-русски, а также у него есть родственники и в Москве, и в Киеве. Однако недавно на Эпштейна нахлынула, как говорится, негативная волна критики. Против него высказывались буквально все СМИ и общественники, обвиняя, что якобы он дерется, хамит, расталкивает всех кулаками", - заявил эксперт. Миссия Келлога по Украине продлится не 4 года, а максимум год-полтора, добавил Вайнер. Потому что Трамп как человек бизнеса привык выполнять свои обещания достаточно быстро, а обещает он как раз посадить стороны украинского конфликта за стол переговоров, резюмировал собеседник издания. Подробнее об идеях Трампа по поводу Украины - в интервью Грега Вайнера изданию Украина.ру Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине.

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новости, дональд трамп, грег вайнер, сша, украина, кит келлог