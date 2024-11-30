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Эксперт объяснил, как связаны выступление Путина про "Орешник" и хит группы Deep Purple

Эксперт объяснил, как связаны выступление Путина про "Орешник" и хит группы Deep Purple - 30.11.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, как связаны выступление Путина про "Орешник" и хит группы Deep Purple

Владимир Путин в своем выступлении о дальнейшем применении на Украине новейшей ракеты "Орешник" ничего никому не обещал и никого конкретно не пугал. Президент лишь сказал, что возможно все и в любом месте. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил журналист, автор и ведущий программы "Политотдел" (Крым) Сергей Веселовский

2024-11-30T04:45

2024-11-30T04:45

2024-11-30T04:45

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запад

владимир путин

сергей веселовский

"орешник"

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В четверг, 28 ноября, Владимир Путин сделал ряд заявлений по Украине. По его словам, испытания в боевых условиях новейшей баллистической ракеты "Орешник" будут продолжены, ее уже запустили в серийное производство. Объектами для будущих ударов могут быть выбраны, в том числе, и центры принятия решений в Киеве. Веселовский напомнил, что у рок-группы Deep Purple есть песня Smoke on the water ("Туман над водой"), которая запоминается своим жестким и тревожным вступлением."Так вот Владимир Владимирович вчера сыграл эту мелодию и напустил этого тумана над водой. Он ничего никому не обещал и никого конкретно не пугал. Президент лишь сказал, что возможно все и в любом месте", - заявил собеседник издания.Более того, добавил он, на фоне заявлений Службы внешней разведки РФ, что Запад в рамках заморозки конфликта планирует расчленить Украину на зоны оккупации и завести туда румынские, британские и французские подразделения общей численностью в 100 тыс. человек, в СМИ опубликовали статистику, за сколько "Орешник" может долететь до Брюсселя и до Рамштайна, и какие разрушения он там может причинить.То есть Путин своим выступлением предупредил Запад, что так делать не надо, потому что мы уничтожим всех, резюмировал эксперт.О будущем российско-американского диалога по Украине - в материале издания Украина.ру Сергей Веселовский: Путин намекнул США, что "Орешник" на Украине развеет их могущество как дым над водой.

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новости, украина, запад, владимир путин, сергей веселовский, "орешник"