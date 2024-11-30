Эксперт объяснил, как связаны выступление Путина про "Орешник" и хит группы Deep Purple - 30.11.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как связаны выступление Путина про "Орешник" и хит группы Deep Purple
Эксперт объяснил, как связаны выступление Путина про "Орешник" и хит группы Deep Purple - 30.11.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, как связаны выступление Путина про "Орешник" и хит группы Deep Purple
Владимир Путин в своем выступлении о дальнейшем применении на Украине новейшей ракеты "Орешник" ничего никому не обещал и никого конкретно не пугал. Президент лишь сказал, что возможно все и в любом месте. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил журналист, автор и ведущий программы "Политотдел" (Крым) Сергей Веселовский
2024-11-30T04:45
2024-11-30T04:45
новости
украина
запад
владимир путин
сергей веселовский
"орешник"
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В четверг, 28 ноября, Владимир Путин сделал ряд заявлений по Украине. По его словам, испытания в боевых условиях новейшей баллистической ракеты "Орешник" будут продолжены, ее уже запустили в серийное производство. Объектами для будущих ударов могут быть выбраны, в том числе, и центры принятия решений в Киеве. Веселовский напомнил, что у рок-группы Deep Purple есть песня Smoke on the water ("Туман над водой"), которая запоминается своим жестким и тревожным вступлением."Так вот Владимир Владимирович вчера сыграл эту мелодию и напустил этого тумана над водой. Он ничего никому не обещал и никого конкретно не пугал. Президент лишь сказал, что возможно все и в любом месте", - заявил собеседник издания.Более того, добавил он, на фоне заявлений Службы внешней разведки РФ, что Запад в рамках заморозки конфликта планирует расчленить Украину на зоны оккупации и завести туда румынские, британские и французские подразделения общей численностью в 100 тыс. человек, в СМИ опубликовали статистику, за сколько "Орешник" может долететь до Брюсселя и до Рамштайна, и какие разрушения он там может причинить.То есть Путин своим выступлением предупредил Запад, что так делать не надо, потому что мы уничтожим всех, резюмировал эксперт.О будущем российско-американского диалога по Украине - в материале издания Украина.ру Сергей Веселовский: Путин намекнул США, что "Орешник" на Украине развеет их могущество как дым над водой.
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новости, украина, запад, владимир путин, сергей веселовский, "орешник"
Новости, Украина, Запад, Владимир Путин, Сергей Веселовский, "Орешник"

Эксперт объяснил, как связаны выступление Путина про "Орешник" и хит группы Deep Purple

04:45 30.11.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Владимир Путин в своем выступлении о дальнейшем применении на Украине новейшей ракеты "Орешник" ничего никому не обещал и никого конкретно не пугал. Президент лишь сказал, что возможно все и в любом месте. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил журналист, автор и ведущий программы "Политотдел" (Крым) Сергей Веселовский
В четверг, 28 ноября, Владимир Путин сделал ряд заявлений по Украине. По его словам, испытания в боевых условиях новейшей баллистической ракеты "Орешник" будут продолжены, ее уже запустили в серийное производство. Объектами для будущих ударов могут быть выбраны, в том числе, и центры принятия решений в Киеве.
Веселовский напомнил, что у рок-группы Deep Purple есть песня Smoke on the water ("Туман над водой"), которая запоминается своим жестким и тревожным вступлением.
"Так вот Владимир Владимирович вчера сыграл эту мелодию и напустил этого тумана над водой. Он ничего никому не обещал и никого конкретно не пугал. Президент лишь сказал, что возможно все и в любом месте", - заявил собеседник издания.
Более того, добавил он, на фоне заявлений Службы внешней разведки РФ, что Запад в рамках заморозки конфликта планирует расчленить Украину на зоны оккупации и завести туда румынские, британские и французские подразделения общей численностью в 100 тыс. человек, в СМИ опубликовали статистику, за сколько "Орешник" может долететь до Брюсселя и до Рамштайна, и какие разрушения он там может причинить.
То есть Путин своим выступлением предупредил Запад, что так делать не надо, потому что мы уничтожим всех, резюмировал эксперт.
О будущем российско-американского диалога по Украине - в материале издания Украина.ру Сергей Веселовский: Путин намекнул США, что "Орешник" на Украине развеет их могущество как дым над водой.
 
НовостиУкраинаЗападВладимир ПутинСергей Веселовский"Орешник"
 
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Заголовок открываемого материала
05:20Анпилогов рассказал, почему “Орешник” — это конь на шахматной доске
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04:45Эксперт объяснил, как связаны выступление Путина про "Орешник" и хит группы Deep Purple
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