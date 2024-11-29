https://ukraina.ru/20241129/1059316189.html

По сценарию "Азовстали": вэсэушники и наемники попали в западню в Часовом Яре

По сценарию "Азовстали": вэсэушники и наемники попали в западню в Часовом Яре - 29.11.2024 Украина.ру

По сценарию "Азовстали": вэсэушники и наемники попали в западню в Часовом Яре

Около семи сотен военнослужащих ВСУ окружены на площадке огнеупорного комбината в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР). Подразделения России заблокировали все выходы с предприятия. Об этом 29 ноября сообщило издание Mash

2024-11-29T16:48

2024-11-29T16:48

2024-11-29T16:48

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Авторы материала отмечают, что ситуация развивается по сценарию "Азовстали". Как и в Мариуполе, украинские нацисты и иностранные наемники из Грузии, Италии и Колумбии прячутся от обстрелов в сооружениях под заводом. Они не оставляют попыток вырваться из ловушки, однако российские военные их пресекают.Также в новостях появилась информация о том, что бригады ВСУ, которые дислоцируются у Часова Яра, ощущают острую нехватку боеприпасов и личного состава. Причина - подкрепление не прибывает, а часть военнослужащих забирают на другие направления."Нет, мы не знаем, где находятся недавно мобилизованные", — сказал один из офицеров ВСУ, посетовав, что это недопустимо на таком "сложном для украинской армии участке фронта".На прошлой неделе подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные закрепились в районе административных зданий Часова Яра.ВС РФ закрепились в центре Часова Яра - МарочкоВ мае 2022 года завод "Азовсталь" перешел под полный контроль ВС РФ. По данным Минобороны, в плен сдались 2439 солдат нацистского батальона "Азов*" и военнослужащих ВСУ, которые находились на заводе.Полное освобождение "Азовстали", cредства ПВО для УкраиныПомимо успехов на Донецком направлении, ВС РФ активно продвигаются и на других участках фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 городов и поселков, включая Угледар и Селидово. Также российские военные освободили несколько населенных пунктов в Луганской Народной Республике и Запорожской областях.Сообщается также о том, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, а еще об активном продвижении ВС РФ в Торецке (Джержинске).Еще по теме: ВС РФ уничтожили группу азовцев* в Харьковской области и вышли к новым рубежам* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.

https://ukraina.ru/20241129/1059300332.html

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новости, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, азовсталь, часов яр