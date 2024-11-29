По сценарию "Азовстали": вэсэушники и наемники попали в западню в Часовом Яре
© Thomas Peter / Reuters
© Thomas Peter / Reuters
Около семи сотен военнослужащих ВСУ окружены на площадке огнеупорного комбината в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР). Подразделения России заблокировали все выходы с предприятия. Об этом 29 ноября сообщило издание Mash
Авторы материала отмечают, что ситуация развивается по сценарию "Азовстали". Как и в Мариуполе, украинские нацисты и иностранные наемники из Грузии, Италии и Колумбии прячутся от обстрелов в сооружениях под заводом. Они не оставляют попыток вырваться из ловушки, однако российские военные их пресекают.
"Штурмовать завод ВС РФ не спешат. Вместо этого по окруженному заводу точечно работает артиллерия и авиация, применяются планирующие бомбы калибра 500, 1500 и 3000 килограммов. Основную задачу по блокированию вэсэушников на заводе выполняют российские десантники из 98-й гвардейской дивизии ВДВ", — рассказали журналисты Mash.
Также в новостях появилась информация о том, что бригады ВСУ, которые дислоцируются у Часова Яра, ощущают острую нехватку боеприпасов и личного состава. Причина - подкрепление не прибывает, а часть военнослужащих забирают на другие направления.
"Нет, мы не знаем, где находятся недавно мобилизованные", — сказал один из офицеров ВСУ, посетовав, что это недопустимо на таком "сложном для украинской армии участке фронта".
10:51"Мы не знаем, где мобилизованные": у ВСУ под Часовым Яром "отбирают" остатки солдат У Часова Яра Донецкой Народной Республики (ДНР) ВСУ ощущают острую нехватку боеприпасов и личного состава из-за того, что подкрепление не прибывает, а часть военнослужащих забирают на другие направления. Об этом 29 ноября в интервью американскому телеканалу PBS рассказали офицеры подразделений ВСУ
На прошлой неделе подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные закрепились в районе административных зданий Часова Яра.
В мае 2022 года завод "Азовсталь" перешел под полный контроль ВС РФ. По данным Минобороны, в плен сдались 2439 солдат нацистского батальона "Азов*" и военнослужащих ВСУ, которые находились на заводе.
Помимо успехов на Донецком направлении, ВС РФ активно продвигаются и на других участках фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 городов и поселков, включая Угледар и Селидово. Также российские военные освободили несколько населенных пунктов в Луганской Народной Республике и Запорожской областях.
* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.