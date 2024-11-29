https://ukraina.ru/20241129/1059311854.html

Третий гроб в подарок: украинские похоронщики объявили акцию "наиважнейшая покупка в жизни"

Третий гроб в подарок: украинские похоронщики объявили акцию "наиважнейшая покупка в жизни" - 29.11.2024 Украина.ру

Третий гроб в подарок: украинские похоронщики объявили акцию "наиважнейшая покупка в жизни"

Одно из украинских похоронных бюро устроило акцию "Купи три гроба по цене двух". Их рекламный ролик завирусился в украинском сегменте интернета

2024-11-29T14:46

2024-11-29T14:46

2024-11-29T14:46

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Судя по комментариям под роликом, предложение вызвало волну осуждения в украинском обществе. Однако акция все равно оказалась успешной.В прошлом месяце на Украине завирусился другой неоднозначный рекламный ролик, где тоже предлагали ритуальные услуги."Это гробы, это свечки, это платки и рушники, это кресты, это памятники, это венки. Все там будем. Пока!" - говорили в рекламе две женщины, показывая, что у них можно купить."Все там будем": украинцев шокировала ритуальная рекламаПараллельно всплыла информация о том, что Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические и похоронные.Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИ Пару дней назад партия "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, принятие которого приведет к взлету цен на ритуальные услуги. Уточняется, что он сделает сферу "конкурентоспособной и благоприятной для инвестиций".По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за весь период СВО перевалили за 900 тысяч, не считая смертей от небоевых потерь и других причин смертности в стране. Подробнее - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО.Другие темы: "Им разрешили прозреть": Медведчук рассказал, как готовят почву к "сливу" Зеленского

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новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, похороны, похоронные дело, смертность