Третий гроб в подарок: украинские похоронщики объявили акцию "наиважнейшая покупка в жизни"
Ритуальные услуги, рекламный ролик на Украине
Одно из украинских похоронных бюро устроило акцию "Купи три гроба по цене двух". Их рекламный ролик завирусился в украинском сегменте интернета
Судя по комментариям под роликом, предложение вызвало волну осуждения в украинском обществе. Однако акция все равно оказалась успешной.
"Предложение 1+1=3! Акция к Черной пятнице: покупая два гроба, ты получишь третий в подарок. Не упусти возможность совершить наиважнейшую покупку в своей жизни с пожизненно бесплатной услугой хранения на нашем складе!", — говорится в рекламном ролике.
Ритуальные услуги
Ритуальные услуги
В прошлом месяце на Украине завирусился другой неоднозначный рекламный ролик, где тоже предлагали ритуальные услуги.
"Это гробы, это свечки, это платки и рушники, это кресты, это памятники, это венки. Все там будем. Пока!" - говорили в рекламе две женщины, показывая, что у них можно купить.
Параллельно всплыла информация о том, что Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические и похоронные.
Пару дней назад партия "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, принятие которого приведет к взлету цен на ритуальные услуги. Уточняется, что он сделает сферу "конкурентоспособной и благоприятной для инвестиций".
По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за весь период СВО перевалили за 900 тысяч, не считая смертей от небоевых потерь и других причин смертности в стране. Подробнее - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО.