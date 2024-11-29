Третий гроб в подарок: украинские похоронщики объявили акцию "наиважнейшая покупка в жизни" - 29.11.2024 Украина.ру
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Третий гроб в подарок: украинские похоронщики объявили акцию "наиважнейшая покупка в жизни"
Третий гроб в подарок: украинские похоронщики объявили акцию "наиважнейшая покупка в жизни" - 29.11.2024 Украина.ру
Третий гроб в подарок: украинские похоронщики объявили акцию "наиважнейшая покупка в жизни"
Одно из украинских похоронных бюро устроило акцию "Купи три гроба по цене двух". Их рекламный ролик завирусился в украинском сегменте интернета
2024-11-29T14:46
2024-11-29T14:46
новости
украина
владимир зеленский
верховная рада
похороны
похоронные дело
смертность
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Судя по комментариям под роликом, предложение вызвало волну осуждения в украинском обществе. Однако акция все равно оказалась успешной.В прошлом месяце на Украине завирусился другой неоднозначный рекламный ролик, где тоже предлагали ритуальные услуги."Это гробы, это свечки, это платки и рушники, это кресты, это памятники, это венки. Все там будем. Пока!" - говорили в рекламе две женщины, показывая, что у них можно купить."Все там будем": украинцев шокировала ритуальная рекламаПараллельно всплыла информация о том, что Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические и похоронные.Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИ Пару дней назад партия "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, принятие которого приведет к взлету цен на ритуальные услуги. Уточняется, что он сделает сферу "конкурентоспособной и благоприятной для инвестиций".По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за весь период СВО перевалили за 900 тысяч, не считая смертей от небоевых потерь и других причин смертности в стране. Подробнее - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО.Другие темы: "Им разрешили прозреть": Медведчук рассказал, как готовят почву к "сливу" Зеленского
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, похороны, похоронные дело, смертность
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада, похороны, похоронные дело, смертность

Третий гроб в подарок: украинские похоронщики объявили акцию "наиважнейшая покупка в жизни"

14:46 29.11.2024
 
Ритуальные услуги, рекламный ролик на Украине
Ритуальные услуги, рекламный ролик на Украине
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Одно из украинских похоронных бюро устроило акцию "Купи три гроба по цене двух". Их рекламный ролик завирусился в украинском сегменте интернета
Судя по комментариям под роликом, предложение вызвало волну осуждения в украинском обществе. Однако акция все равно оказалась успешной.
"Предложение 1+1=3! Акция к Черной пятнице: покупая два гроба, ты получишь третий в подарок. Не упусти возможность совершить наиважнейшую покупку в своей жизни с пожизненно бесплатной услугой хранения на нашем складе!", — говорится в рекламном ролике.
Ритуальные услуги
Ритуальные услуги
Ритуальные услуги
В прошлом месяце на Украине завирусился другой неоднозначный рекламный ролик, где тоже предлагали ритуальные услуги.
"Это гробы, это свечки, это платки и рушники, это кресты, это памятники, это венки. Все там будем. Пока!" - говорили в рекламе две женщины, показывая, что у них можно купить.
"Все там будем": украинцев шокировала ритуальная реклама
Параллельно всплыла информация о том, что Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические и похоронные.
Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИ
Пару дней назад партия "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, принятие которого приведет к взлету цен на ритуальные услуги. Уточняется, что он сделает сферу "конкурентоспособной и благоприятной для инвестиций".
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По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за весь период СВО перевалили за 900 тысяч, не считая смертей от небоевых потерь и других причин смертности в стране. Подробнее - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО.
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НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Радапохороныпохоронные делосмертность
 
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