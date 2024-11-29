Шмыгаль пожаловался на сложную ситуацию в энергетической системе страны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Оксана Воробчак / Перейти в фотобанкДенис Шмыгаль
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Оксана Воробчак
Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил 29 ноября на заседании кабмина о сложной ситуации в энергетической системе страны
"В энергоструктуре возникли ограничения по выдаче мощности, что создало дефицит собственной генерации. По состоянию на сейчас ситуация в энергетике сложная, но контролируемая... Энергетики, спасатели, саперы работают 24/7", - заверил Шмыгаль.
По его словам, во всех регионах Украины вынужденно применяются графики отключений света. Продолжается импорт электроэнергии из Европы.
Накануне на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в ряде городов и районов. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. Позже украинская национальная компания "Укрэнерго" предупредила о возможных 16-часовых отключениях света для потребителей на Украине.
Подробнее о проблемах с энергетикой - в материале Удары по стратегическим предприятиям ВСУ, энергетику Украины сдали "в добрые руки". Итоги 27 ноября на сайте Украина.ру.