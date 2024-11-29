Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в Грузии - 29.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241129/1059318994.html
Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в Грузии
Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в Грузии - 29.11.2024 Украина.ру
Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в Грузии
Решение правительства Грузии отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года, о котором сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге 28 ноября, вызвало новую волну оппозиционных протестов в Грузии
2024-11-29T19:02
2024-11-29T19:02
эксклюзив
грузия
тбилиси
брюссель
ес
саломе зурабишвили
саакашвили
"грузинский легион"
мвд
беспорядки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059179356_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_f131f6ea7a0e4f1ec2ffd5aea517f795.jpg
Кобахидзе заявил, что открытые переговоров о вступлении Грузии в ЕС стало инструментом для раскола общества. Поэтому правительство страны решило не ставить этот вопрос на повестку дня до 2028 года и отказаться на этот период от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.Кохабидзе полагает, что его страна должна показать европейским бюрократам, что с ней следует разговаривать достойно, а не "шантажом и оскорблениями".По словам премьер-министра Грузии, Евросоюз использовал тему открытия переговоров как инструмент для манипуляций, что стране наносило репутационный ущерб.При этом Кобахидзе подчеркнул, что страна продолжит выполнение обязательств по соглашению об ассоциированном членстве и свободной торговле собственными силами, и к 2028 выполнит их на 90%.Напомним, что в отношениях между официальным Тбилиси и руководством ЕС в этом году появились два фактора напряжения. Это два закона, принятые грузинским парламентом, которые в Брюсселе посчитали неприемлемым для страны, претендующей на членство в этой организации. Первый из них – закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния" или закон об иноагентах.Брюссель потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии. Когда эти угрозы не достигли желаемого эффекта, Евросоюз принял решение о приостановке процесса евроинтегации Грузии, а Европейский фонд мира остановил поддержку Тбилиси в размере 30 млн евро на 2024 год.Вскоре после выступления премьер-министра у парламента Грузии началась акция протеста оппозиции, к которой присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили. До того, как прийти на митинг, Зурабишвили заявила, что институт президента является единственным легитимным в стране и поэтому только у нее есть право разговаривать от имени Грузии с мировыми лидерами.Она добавила, что в течение дня у нее была встреча с послами стран ЕС, в ходе которой им было заявлено, что действующее руководство окончательно отошло от Европы и направилось к России."Сегодня это нелегитимное руководство объявило не мир, а войну своему народу, своему прошлому и будущему", — прокомментировала Зурабишвили решение правительства приостановить переговоры о евроинтеграции Грузии до 2028 года.В ночь на 29 ноября между участниками антиправительственного митинга и сотрудниками полиции произошли стычки. Митингующие применили дымовые шашки, бросали в полицейских камни и бутылки, пытались ослеплять их лазером. Также они возвели в центре Тбилиси баррикады, жгли мусорные баки и покрышки.Для разгона демонстрации МВД Грузии направило к зданию парламента спецназ. С помощью водометов и слезоточивого газа к утру 29 ноября грузинские силовики вытеснили митингующих со всего проспекта Руставели. По данным ведомства, за неподчинение полиции и нарушение административного порядка были задержаны 43 человека, более 30 полицейских пострадали в стычках с демонстрантами, некоторым из них понадобилась госпитализация и хирургическое вмешательство.Однако оппозиция призвала своих сторонников снова собраться в центре Тбилиси в 19:00 часов вечера 29 ноября.По словам политического обозревателя и эксперта Фонда стратегической культуры Андрея Арешева, решение правительства Ираклия Кобахидзе приостановить переговоры о евроинтеграции Грузии является ответной мерой на соответствующее решение Брюсселя, принятое еще в июне этого года.Однако этот ответ не понравился Брюсселю, который видит, что не может добиться от Грузии более активно выраженной антироссийской позиции и превращения этой страны во вторую Украину, рассказал эксперт в интервью Украина.ру."Соответственно, с помощью своих местных марионеток Брюссель приступил к более решительным действиям. Уже до парламентских выборов в Грузии было понятно, что попытки раскачать ситуацию в случае победы "Грузинской мечты" будут. Сейчас мы имеем достаточно серьезную попытку дестабилизации, сопровождаемую установкой палаток, столкновениями с полицией. Я думаю, что им нужна будет сакральная жертва, и не исключено, что в дальнейшем последует раскачка ситуации по киевской методичке", - сказал Арешев.Эксперт считает, что у правительства Кобахидзе есть достаточно сил, чтобы выстоять в конфликте с оппозицией. Но у радикальной оппозиции тоже есть подготовленные ходы, в том числе с привлечением боевиков запрещенного в России "Грузинского легиона"**, отметил он."Информация о прибытии боевиков "Грузинского легиона"** мелькала в различных СМИ. Естественно, их поддерживает активное крикливое меньшинство. Но ведь и на Майдан выходило абсолютное меньшинство, но мы видим, к чему это привело. Так что ситуация серьезная", - предупредил Арешев.Эксперт добавил, что он лично надеется на историческую память абсолютного большинства грузинского общества, которое помнит "жуткие первые постсоветские годы, войну на проспекте Руставели, стрельбу в Тбилиси, войны в Абхазии и Южной Осетии и безумный режим Саакашвили, втянувший Грузию в безнадежное противостояние с Россией".Отвечая на вопрос, намечается ли в Грузии блокада институтов государственной власти в связи с заявлением президента о том, что она не признает легитимность действующего состава парламента, Арешев заявил, что скорее парламент сменит Саломе Зурабишвили с должности президента, чем Зурабишвили добьется роспуска парламента."Мы видели, что часть парламентских кресел в начавшем работу 25 ноября Национальном собрании Грузии остался пустой. Оппозиционные депутаты отказываются брать мандаты. Я думаю, что вокруг этого будет вестись определенный торг. Что касается госпожи Зурабишвили, она доживает свои последние дни на посту президента. "Последний бой Саломе Зурабишвили" - так можно назвать то, что сейчас там происходит", - сказал Арешев.По его словам, правящей партией уже представлен новый кандидат на должность президента, который в Грузии как парламентской стране избирается специальной коллегией выборщиков.Арешев напомнил, что Зурабишвили гражданка Франции, которую в грузинскую политику ввел сначала Михаил Саакашвили, а потом она стала президентом при "Грузниской мечте". Тот факт, что именно нынешняя правящая партия Грузии, с которой конфликтует Зурабишвили, в свое время номинировала ее на пост президента, свидетельствует о том, что "Грузинская мечта" следовала европейскому выбору и не собиралась ему изменять, отметил эксперт. Другое дело, что после 24 февраля 2022 года требования Брюсселя к Грузии резко повысились, подчеркнул Андрей Арешев.Несмотря на то, каковы будут политические последствия решения отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз для действующего правительства Грузии, нельзя не заметить, что оно поистине уникально на современной политической сцене. Пока некоторые другие страны-кандидаты на вступление в ЕС готовы пожертвовать многим больше, чем право самостоятельно принимать политические решения, грузинское руководство готово отказаться от европейских денег и собственными силами идти к пресловутым европейским стандартам, лишь бы сохранить политическую субъектность.* Движение, запрещенное в России**Террористическая организация, запрещенная в РоссииОб истории грузинских "майданов" в материале Александра Сокуренко "Виномайдан". Как Грузию качали на площадях еще при Хрущеве, Брежневе и Горбачеве
https://ukraina.ru/20240724/1056461232.html
грузия
тбилиси
брюссель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059179356_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a1ecca6f796fa5ee84fa771982007c2f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, грузия, тбилиси, брюссель, ес, саломе зурабишвили, саакашвили, "грузинский легион", мвд, беспорядки, оппозиция, парламент
Эксклюзив, Грузия, Тбилиси, Брюссель, ЕС, Саломе Зурабишвили, Саакашвили, "Грузинский легион", МВД, Беспорядки, оппозиция, парламент

Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в Грузии

19:02 29.11.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Тбилиси
Митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Решение правительства Грузии отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года, о котором сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге 28 ноября, вызвало новую волну оппозиционных протестов в Грузии
Кобахидзе заявил, что открытые переговоров о вступлении Грузии в ЕС стало инструментом для раскола общества. Поэтому правительство страны решило не ставить этот вопрос на повестку дня до 2028 года и отказаться на этот период от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.
Кохабидзе полагает, что его страна должна показать европейским бюрократам, что с ней следует разговаривать достойно, а не "шантажом и оскорблениями".
По словам премьер-министра Грузии, Евросоюз использовал тему открытия переговоров как инструмент для манипуляций, что стране наносило репутационный ущерб.
При этом Кобахидзе подчеркнул, что страна продолжит выполнение обязательств по соглашению об ассоциированном членстве и свободной торговле собственными силами, и к 2028 выполнит их на 90%.
Напомним, что в отношениях между официальным Тбилиси и руководством ЕС в этом году появились два фактора напряжения. Это два закона, принятые грузинским парламентом, которые в Брюсселе посчитали неприемлемым для страны, претендующей на членство в этой организации. Первый из них – закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния" или закон об иноагентах.
Брюссель потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии. Когда эти угрозы не достигли желаемого эффекта, Евросоюз принял решение о приостановке процесса евроинтегации Грузии, а Европейский фонд мира остановил поддержку Тбилиси в размере 30 млн евро на 2024 год.
Вскоре после выступления премьер-министра у парламента Грузии началась акция протеста оппозиции, к которой присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили. До того, как прийти на митинг, Зурабишвили заявила, что институт президента является единственным легитимным в стране и поэтому только у нее есть право разговаривать от имени Грузии с мировыми лидерами.
Она добавила, что в течение дня у нее была встреча с послами стран ЕС, в ходе которой им было заявлено, что действующее руководство окончательно отошло от Европы и направилось к России.
"Сегодня это нелегитимное руководство объявило не мир, а войну своему народу, своему прошлому и будущему", — прокомментировала Зурабишвили решение правительства приостановить переговоры о евроинтеграции Грузии до 2028 года.
В ночь на 29 ноября между участниками антиправительственного митинга и сотрудниками полиции произошли стычки. Митингующие применили дымовые шашки, бросали в полицейских камни и бутылки, пытались ослеплять их лазером. Также они возвели в центре Тбилиси баррикады, жгли мусорные баки и покрышки.
Для разгона демонстрации МВД Грузии направило к зданию парламента спецназ. С помощью водометов и слезоточивого газа к утру 29 ноября грузинские силовики вытеснили митингующих со всего проспекта Руставели. По данным ведомства, за неподчинение полиции и нарушение административного порядка были задержаны 43 человека, более 30 полицейских пострадали в стычках с демонстрантами, некоторым из них понадобилась госпитализация и хирургическое вмешательство.
Однако оппозиция призвала своих сторонников снова собраться в центре Тбилиси в 19:00 часов вечера 29 ноября.
Грузинский праздник Тбилисоба в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
24 июля, 19:26
Евросоюз теряет Грузию из-за попыток её "украинизации". Сблизится ли Тбилиси с Москвой?Служба государственной безопасности Грузии по делу о "попытке государственного переворота" опрашивает бывших грузинских наемников, воевавших на стороне Украины, передают местные СМИ
По словам политического обозревателя и эксперта Фонда стратегической культуры Андрея Арешева, решение правительства Ираклия Кобахидзе приостановить переговоры о евроинтеграции Грузии является ответной мерой на соответствующее решение Брюсселя, принятое еще в июне этого года.
Однако этот ответ не понравился Брюсселю, который видит, что не может добиться от Грузии более активно выраженной антироссийской позиции и превращения этой страны во вторую Украину, рассказал эксперт в интервью Украина.ру.
"Соответственно, с помощью своих местных марионеток Брюссель приступил к более решительным действиям. Уже до парламентских выборов в Грузии было понятно, что попытки раскачать ситуацию в случае победы "Грузинской мечты" будут. Сейчас мы имеем достаточно серьезную попытку дестабилизации, сопровождаемую установкой палаток, столкновениями с полицией. Я думаю, что им нужна будет сакральная жертва, и не исключено, что в дальнейшем последует раскачка ситуации по киевской методичке", - сказал Арешев.
Эксперт считает, что у правительства Кобахидзе есть достаточно сил, чтобы выстоять в конфликте с оппозицией. Но у радикальной оппозиции тоже есть подготовленные ходы, в том числе с привлечением боевиков запрещенного в России "Грузинского легиона"**, отметил он.
"Информация о прибытии боевиков "Грузинского легиона"** мелькала в различных СМИ. Естественно, их поддерживает активное крикливое меньшинство. Но ведь и на Майдан выходило абсолютное меньшинство, но мы видим, к чему это привело. Так что ситуация серьезная", - предупредил Арешев.
Эксперт добавил, что он лично надеется на историческую память абсолютного большинства грузинского общества, которое помнит "жуткие первые постсоветские годы, войну на проспекте Руставели, стрельбу в Тбилиси, войны в Абхазии и Южной Осетии и безумный режим Саакашвили, втянувший Грузию в безнадежное противостояние с Россией".
Отвечая на вопрос, намечается ли в Грузии блокада институтов государственной власти в связи с заявлением президента о том, что она не признает легитимность действующего состава парламента, Арешев заявил, что скорее парламент сменит Саломе Зурабишвили с должности президента, чем Зурабишвили добьется роспуска парламента.
"Мы видели, что часть парламентских кресел в начавшем работу 25 ноября Национальном собрании Грузии остался пустой. Оппозиционные депутаты отказываются брать мандаты. Я думаю, что вокруг этого будет вестись определенный торг. Что касается госпожи Зурабишвили, она доживает свои последние дни на посту президента. "Последний бой Саломе Зурабишвили" - так можно назвать то, что сейчас там происходит", - сказал Арешев.
По его словам, правящей партией уже представлен новый кандидат на должность президента, который в Грузии как парламентской стране избирается специальной коллегией выборщиков.
Арешев напомнил, что Зурабишвили гражданка Франции, которую в грузинскую политику ввел сначала Михаил Саакашвили, а потом она стала президентом при "Грузниской мечте". Тот факт, что именно нынешняя правящая партия Грузии, с которой конфликтует Зурабишвили, в свое время номинировала ее на пост президента, свидетельствует о том, что "Грузинская мечта" следовала европейскому выбору и не собиралась ему изменять, отметил эксперт.
Другое дело, что после 24 февраля 2022 года требования Брюсселя к Грузии резко повысились, подчеркнул Андрей Арешев.
Несмотря на то, каковы будут политические последствия решения отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз для действующего правительства Грузии, нельзя не заметить, что оно поистине уникально на современной политической сцене. Пока некоторые другие страны-кандидаты на вступление в ЕС готовы пожертвовать многим больше, чем право самостоятельно принимать политические решения, грузинское руководство готово отказаться от европейских денег и собственными силами идти к пресловутым европейским стандартам, лишь бы сохранить политическую субъектность.
* Движение, запрещенное в России
**Террористическая организация, запрещенная в России
Об истории грузинских "майданов" в материале Александра Сокуренко "Виномайдан". Как Грузию качали на площадях еще при Хрущеве, Брежневе и Горбачеве
 
ЭксклюзивГрузияТбилисиБрюссельЕССаломе ЗурабишвилиСаакашвили"Грузинский легион"МВДБеспорядкиоппозицияпарламент
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:02Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в Грузии
18:49В Испании банда наркоторговцев, возглавляемая украинцем, ввозила в ЕС наркотики на украинских дронах
18:02Взялись за дезертиров. Итоги 29 ноября на Украине
17:55Непредсказуем и выбирает США. Опасные аспекты в стремлении Трампа закончить конфликт на Украине
17:53За ВСУ осталась только западная половина Курахово - Deep State
17:37Что известно об украинском "Громе-2", и почему "Орешник" полюбил "Южмаш"
17:12НАТО проводит учения TUMAK-24 у границ России в Польше
17:04Зеленский заявил, что Шольц выдал ему все секреты из разговора с Путиным
16:48По сценарию "Азовстали": вэсэушники и наемники попали в западню в Часовом Яре
16:29Доказал, что позиция Москвы правильная: Песков ответил возмущенному Байдену
16:00Вопреки чиновникам: "Верность" Тодоровского
15:58Какие два города в России попробуют захватить боевики ВСУ за время до инаугурации Трампа - Кутырь
15:00Арахамия – загадочный американский паук в банке Зеленского
14:48Шмыгаль пожаловался на сложную ситуацию в энергетической системе страны
14:46Третий гроб в подарок: украинские похоронщики объявили акцию "наиважнейшая покупка в жизни"
14:31"Парализует боевые планы в решающий момент войны": в США ужаснулись масштабам украинского дезертирства
14:12Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек
14:05Песков ответил на планы Запада ввести миротворцев на Украину
13:59"Им разрешили прозреть": Медведчук рассказал, как готовят почву к "сливу" Зеленского
13:49"Все гораздо глубже": в Кремле отреагировали на сообщение о планах Запада ввести миротворцев на Украину
Лента новостейМолния