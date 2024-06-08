Измайлов ответил, каких успехов можно ждать от ВС РФ в ближайшее время - 08.06.2024 Украина.ру
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Измайлов ответил, каких успехов можно ждать от ВС РФ в ближайшее время
Измайлов ответил, каких успехов можно ждать от ВС РФ в ближайшее время - 08.06.2024 Украина.ру
Измайлов ответил, каких успехов можно ждать от ВС РФ в ближайшее время
Наиболее интересные перспективы для российских сил сейчас открываются на двух участках: Карловка и Очеретино
2024-06-08T07:00
2024-06-08T07:00
новости
россия
олег измайлов
украина.ру
очеретино
вс рф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.По его словам, в ближайшее время ВС РФ могут взять Карловку и весь район Карловского водохранилища. Тогда откроется дорога в старые районы западного Донбасса, то есть Селидово и Красноармейск. До этих городов, отметил эксперт, осталось уже не так много километров.Еще более интересный вариант, на его взгляд, это движение от Очеретино и удар по Константиновке с юга. В этом случае для ВСУ будет отрезан Дзержинск."Угледар тоже может стать перспективным. Но больше у меня надежд на Карловку и Очеретино. Потому что ВСУ будут держать Часов Яр долго и кроваво. Противник может перебрасывать туда подразделения. И там есть, где их можно развернуть. А если мы подойдем с юга к Константиновке и с востока к Красноармейску, это будет иметь необратимые последствия для вражеской обороны", - сказал Измайлов.Он уточнил, что под формулировкой "в ближайшее время" имеет в виду летние месяцы.Какие еще перспективы откроются перед ВС РФ, по мнению Измайлова, можно прочитать в интервью Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Открывает для ВС РФ сразу две дороги: над Парасковиевкой водружен российский флаг. Что еще происходит на фронтеРабота по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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новости, россия, олег измайлов, украина.ру, очеретино, вс рф
Новости, Россия, Олег Измайлов, Украина.ру, Очеретино, ВС РФ

Измайлов ответил, каких успехов можно ждать от ВС РФ в ближайшее время

07:00 08.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ на Донецком направлении
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Наиболее интересные перспективы для российских сил сейчас открываются на двух участках: Карловка и Очеретино
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.
По его словам, в ближайшее время ВС РФ могут взять Карловку и весь район Карловского водохранилища. Тогда откроется дорога в старые районы западного Донбасса, то есть Селидово и Красноармейск. До этих городов, отметил эксперт, осталось уже не так много километров.
Еще более интересный вариант, на его взгляд, это движение от Очеретино и удар по Константиновке с юга. В этом случае для ВСУ будет отрезан Дзержинск.
"Угледар тоже может стать перспективным. Но больше у меня надежд на Карловку и Очеретино. Потому что ВСУ будут держать Часов Яр долго и кроваво. Противник может перебрасывать туда подразделения. И там есть, где их можно развернуть. А если мы подойдем с юга к Константиновке и с востока к Красноармейску, это будет иметь необратимые последствия для вражеской обороны", - сказал Измайлов.
Он уточнил, что под формулировкой "в ближайшее время" имеет в виду летние месяцы.
Какие еще перспективы откроются перед ВС РФ, по мнению Измайлова, можно прочитать в интервью Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах.
С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
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