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Измайлов ответил, каких успехов можно ждать от ВС РФ в ближайшее время

Измайлов ответил, каких успехов можно ждать от ВС РФ в ближайшее время - 08.06.2024 Украина.ру

Измайлов ответил, каких успехов можно ждать от ВС РФ в ближайшее время

Наиболее интересные перспективы для российских сил сейчас открываются на двух участках: Карловка и Очеретино

2024-06-08T07:00

2024-06-08T07:00

2024-06-08T07:00

новости

россия

олег измайлов

украина.ру

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.По его словам, в ближайшее время ВС РФ могут взять Карловку и весь район Карловского водохранилища. Тогда откроется дорога в старые районы западного Донбасса, то есть Селидово и Красноармейск. До этих городов, отметил эксперт, осталось уже не так много километров.Еще более интересный вариант, на его взгляд, это движение от Очеретино и удар по Константиновке с юга. В этом случае для ВСУ будет отрезан Дзержинск."Угледар тоже может стать перспективным. Но больше у меня надежд на Карловку и Очеретино. Потому что ВСУ будут держать Часов Яр долго и кроваво. Противник может перебрасывать туда подразделения. И там есть, где их можно развернуть. А если мы подойдем с юга к Константиновке и с востока к Красноармейску, это будет иметь необратимые последствия для вражеской обороны", - сказал Измайлов.Он уточнил, что под формулировкой "в ближайшее время" имеет в виду летние месяцы.Какие еще перспективы откроются перед ВС РФ, по мнению Измайлова, можно прочитать в интервью Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Открывает для ВС РФ сразу две дороги: над Парасковиевкой водружен российский флаг. Что еще происходит на фронтеРабота по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

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новости, россия, олег измайлов, украина.ру, очеретино, вс рф