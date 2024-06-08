https://ukraina.ru/20240608/1055549014.html
Греться в теплые страны: боец Хлопа о том, почему "оркестранты" отказываются ехать в Африку
Греться в теплые страны: боец Хлопа о том, почему "оркестранты" отказываются ехать в Африку - 08.06.2024 Украина.ру
Греться в теплые страны: боец Хлопа о том, почему "оркестранты" отказываются ехать в Африку
Многим бывшим "вагнеровцам", которые теперь служат в отдельной роте "Оркестр" батальона "Скиф" предлагают контракты в Африке, однако львиная доля бойцов отказывается, и мотивация у них вполне очевидная
2024-06-08T06:30
2024-06-08T06:30
2024-06-08T06:30
новости
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чвк "вагнер"
боец
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец с позывным Хлопа из отдельной роты "Оркестр" батальона "Скиф" в составе казачьей бригады "Терек".Отдельная рота "Оркестр" батальона "Скиф" на 70% выходцы из ЧВК "Вагнер"."Сперва мы должны разобраться здесь. Африка никуда не денется. Она как стояла, так и будет стоять. Туда мы зайдем в любой момент, а здесь кроме нас никто ничего не решит. Если все поедут греться в теплые страны, то здесь все зашатается и все, что мы отбили, может снова уйти противнику в руки. И снова придется отбивать. И получится, что все жертвы были напрасными", - объяснил боец в интервью Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Работа по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, африка, россия, чвк, украина.ру, чвк "вагнер", боец
Греться в теплые страны: боец Хлопа о том, почему "оркестранты" отказываются ехать в Африку
Многим бывшим "вагнеровцам", которые теперь служат в отдельной роте "Оркестр" батальона "Скиф" предлагают контракты в Африке, однако львиная доля бойцов отказывается, и мотивация у них вполне очевидная
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец с позывным Хлопа из отдельной роты "Оркестр" батальона "Скиф" в составе казачьей бригады "Терек".
Отдельная рота "Оркестр" батальона "Скиф" на 70% выходцы из ЧВК "Вагнер".
"Сперва мы должны разобраться здесь. Африка никуда не денется. Она как стояла, так и будет стоять. Туда мы зайдем в любой момент, а здесь кроме нас никто ничего не решит. Если все поедут греться в теплые страны, то здесь все зашатается и все, что мы отбили, может снова уйти противнику в руки. И снова придется отбивать. И получится, что все жертвы были напрасными", - объяснил боец в интервью Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить.
С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
Работа по денацификации Украины продолжается.
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.