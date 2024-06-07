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Балицкий рассказал, когда можно безопасно возобновить работу ЗАЭС

Балицкий рассказал, когда можно безопасно возобновить работу ЗАЭС - 07.06.2024 Украина.ру

Балицкий рассказал, когда можно безопасно возобновить работу ЗАЭС

Запорожскую атомную электростанцию можно будет запустить после окончания специальной военной операции. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью журналистам РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме

2024-06-07T10:03

2024-06-07T10:03

2024-06-07T10:03

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По его словам, сейчас запускать ЗАЭС опасно, так как украинская армия будет продолжать ее обстреливать "и за 300 километров, и за 500 километров. Это для них не проблема", сказал глава региона.Балицкий заявил, что ВСУ наносят удары по трансформаторным подстанциям и высоковольтным линиям региона.Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.Украина регулярно пытается атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Администрация предприятия не раз отмечала, что ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создает угрозу ядерной безопасности.Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС."Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.Подробнее о ситуации на Запорожской атомной электростанции в материале Евгении Кондаковой Чернобыль 2.0. Запад помогает Украине устроить всемирную ядерную катастрофу на сайте Украина.ру

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новости, россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, петербургский международный экономический форум (фонд), магатэ, аэс, запорожская аэс, обстрелы