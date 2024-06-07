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Балицкий рассказал, когда можно безопасно возобновить работу ЗАЭС
Балицкий рассказал, когда можно безопасно возобновить работу ЗАЭС - 07.06.2024 Украина.ру
Балицкий рассказал, когда можно безопасно возобновить работу ЗАЭС
Запорожскую атомную электростанцию можно будет запустить после окончания специальной военной операции. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью журналистам РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме
2024-06-07T10:03
2024-06-07T10:03
2024-06-07T10:03
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евгений балицкий
вооруженные силы украины
петербургский международный экономический форум (фонд)
магатэ
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По его словам, сейчас запускать ЗАЭС опасно, так как украинская армия будет продолжать ее обстреливать "и за 300 километров, и за 500 километров. Это для них не проблема", сказал глава региона.Балицкий заявил, что ВСУ наносят удары по трансформаторным подстанциям и высоковольтным линиям региона.Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.Украина регулярно пытается атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Администрация предприятия не раз отмечала, что ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создает угрозу ядерной безопасности.Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС."Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.Подробнее о ситуации на Запорожской атомной электростанции в материале Евгении Кондаковой Чернобыль 2.0. Запад помогает Украине устроить всемирную ядерную катастрофу на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, петербургский международный экономический форум (фонд), магатэ, аэс, запорожская аэс, обстрелы
Новости, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Петербургский международный экономический форум (фонд), МАГАТЭ, АЭС, Запорожская АЭС, обстрелы
Балицкий рассказал, когда можно безопасно возобновить работу ЗАЭС
Запорожскую атомную электростанцию можно будет запустить после окончания специальной военной операции. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью журналистам РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме
"Возможность работы таких объектов, на мой взгляд, может быть только после подписания мира, после окончания войны", - заявил Балицкий.
По его словам, сейчас запускать ЗАЭС опасно, так как украинская армия будет продолжать ее обстреливать "и за 300 километров, и за 500 километров. Это для них не проблема", сказал глава региона.
Балицкий заявил, что ВСУ наносят удары по трансформаторным подстанциям и высоковольтным линиям региона.
Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.
Украина регулярно пытается атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Администрация предприятия не раз отмечала
, что ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создает угрозу ядерной безопасности.
Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил
, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС.
"Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
Подробнее о ситуации на Запорожской атомной электростанции в материале Евгении Кондаковой Чернобыль 2.0. Запад помогает Украине устроить всемирную ядерную катастрофу
на сайте Украина.ру