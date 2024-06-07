Балицкий рассказал, когда можно безопасно возобновить работу ЗАЭС - 07.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240607/1055539097.html
Балицкий рассказал, когда можно безопасно возобновить работу ЗАЭС
Балицкий рассказал, когда можно безопасно возобновить работу ЗАЭС - 07.06.2024 Украина.ру
Балицкий рассказал, когда можно безопасно возобновить работу ЗАЭС
Запорожскую атомную электростанцию можно будет запустить после окончания специальной военной операции. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью журналистам РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме
2024-06-07T10:03
2024-06-07T10:03
новости
россия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
петербургский международный экономический форум (фонд)
магатэ
аэс
запорожская аэс
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053452774_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_95277a9370b25a2c0e95f2d972ed95d7.jpg
По его словам, сейчас запускать ЗАЭС опасно, так как украинская армия будет продолжать ее обстреливать "и за 300 километров, и за 500 километров. Это для них не проблема", сказал глава региона.Балицкий заявил, что ВСУ наносят удары по трансформаторным подстанциям и высоковольтным линиям региона.Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.Украина регулярно пытается атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Администрация предприятия не раз отмечала, что ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создает угрозу ядерной безопасности.Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС."Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.Подробнее о ситуации на Запорожской атомной электростанции в материале Евгении Кондаковой Чернобыль 2.0. Запад помогает Украине устроить всемирную ядерную катастрофу на сайте Украина.ру
россия
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053452774_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_025f00f397cc2e2c78e68e3fe41f5b79.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, петербургский международный экономический форум (фонд), магатэ, аэс, запорожская аэс, обстрелы
Новости, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Петербургский международный экономический форум (фонд), МАГАТЭ, АЭС, Запорожская АЭС, обстрелы

Балицкий рассказал, когда можно безопасно возобновить работу ЗАЭС

10:03 07.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Запорожскую атомную электростанцию можно будет запустить после окончания специальной военной операции. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью журналистам РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме
"Возможность работы таких объектов, на мой взгляд, может быть только после подписания мира, после окончания войны", - заявил Балицкий.
По его словам, сейчас запускать ЗАЭС опасно, так как украинская армия будет продолжать ее обстреливать "и за 300 километров, и за 500 километров. Это для них не проблема", сказал глава региона.
Балицкий заявил, что ВСУ наносят удары по трансформаторным подстанциям и высоковольтным линиям региона.
Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.
Украина регулярно пытается атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Администрация предприятия не раз отмечала, что ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создает угрозу ядерной безопасности.
Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС.
"Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
Подробнее о ситуации на Запорожской атомной электростанции в материале Евгении Кондаковой Чернобыль 2.0. Запад помогает Украине устроить всемирную ядерную катастрофу на сайте Украина.ру
 
НовостиРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПетербургский международный экономический форум (фонд)МАГАТЭАЭСЗапорожская АЭСобстрелы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:03Балицкий рассказал, когда можно безопасно возобновить работу ЗАЭС
09:00Плачевные попытки ВСУ форсировать Днепр, атака беспилотников. Главное на утро 7 июня
08:07Ион Лютый и Иван Грозный. Как молдавский господарь помогал русскому царю стать королём Польши
06:11Украина потеряет даже название. Украинские эксперты с пессимизмом об отсутствии будущего
06:10Кирилл Вышинский: Люди на освобождённых территориях должны осознать неизбежность произошедшего
06:00Бесследно исчезло свыше миллиона: Ищенко назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ
05:57Олег Измайлов: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах
05:50Начали жечь их еще по дороге: историк о том, как ВС РФ устроили врагу "геноцид украинской артиллерии"
05:40Тотальная декоммунизация. Что происходит в Запорожье
05:37Жадан-Мазепа, кино, в котором дроны кружат над Петербургом, нападение на Моне. События культуры
05:30"Стратегия смерти от тысячи порезов": журналист раскрыл, как ВС РФ устроили ВСУ мощную болевую точку
05:15Уничтожить армию ВСУ и подорвать моральный дух: Ищенко объяснил, какие три вещи нужны для победы в СВО
05:00Борис Рожин: в Волчанске идут бои за центр города, ВСУ хотят восстановить контроль над частью районов
04:50Уничтожено два списочных состава ВСУ, безвозвратные потери Киева составили больше миллиона - Ищенко
04:40"Или ишак, или падишах": эксперт раскрыл, каким способом США хотят ввести контингент НАТО на Украину
04:30"Главное – самим не облажаться": эксперт о том, что дает надежду на оптимистичный сценарий по Украине
04:20Управляемые бомбы и ракеты ATACMS: Рожин объяснил, какое оружие ВСУ представляет наибольшую угрозу
04:10"Ядерные грибы будут везде": Норин о том, могут ли Украина и Запад заставить Россию делать резкие шаги
04:00Новое название для войны: Ищенко объяснил, почему нельзя воевать "особо гуманно" и "понарошку"
03:50"Недооценивать их не стоит": Рожин рассказал, почему "Птицы Мадяра" представляют серьезную опасность
Лента новостейМолния