https://ukraina.ru/20240416/1054543010.html

Чернобыль 2.0. Запад помогает Украине устроить всемирную ядерную катастрофу

Чернобыль 2.0. Запад помогает Украине устроить всемирную ядерную катастрофу - 16.04.2024 Украина.ру

Чернобыль 2.0. Запад помогает Украине устроить всемирную ядерную катастрофу

Запад вместе с Киевом пытаются переложить вину за опасные инциденты на Запорожской АЭС на Россию. В итоге они лишь подтвердили свою причастность к этим провокациям

2024-04-16T17:34

2024-04-16T17:34

2024-04-16T17:34

эксклюзив

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украина

запорожская аэс

магатэ

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василий небензя

сергей кислица

ядерная угроза

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На заседании Совета Безопасности ООН 15 апреля в центре внимания была ситуация вокруг Запорожской АЭС, которая подверглась атакам со стороны ВСУ, что создаёт реальную угрозу ядерной катастрофы.Выступая первым, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который регулярно совершает визиты на Запорожскую АЭС, призвал немедленно прекратить безрассудные атаки на станцию. Он предупредил, что эти атаки, хотя и не привели на этот раз к радиологическому инциденту, существенно увеличивают риски, связанные с ситуацией на АЭС, где ядерная безопасность уже ослаблена."Несмотря на то, что шесть реакторов электростанции сейчас находятся в холодном останове, а последний энергоблок был переведён в этот статус два дня назад по рекомендации МАГАТЭ, потенциальная опасность крупной ядерной аварии остаётся вполне реальной. Мы находимся в опасной близости от ядерной катастрофы", - заявил Гросси.Состояние "холодный останов" означает прекращение ядерной реакции и поддержание реактора при низких температуре и давлении.Гросси призвал сделать всё, чтобы свести риск аварии к минимуму. Однако при этом генеральный директор МАГАТЭ, сотрудники которого постоянно присутствуют на Запорожской АЭС, так и не назвал виновных в атаках на станцию, создающих реальную угрозу ядерной катастрофы."Выглядела эта загадочность, мягко говоря, странно. Как будто БПЛА, почти как НЛО, прилетают на ЗАЭС из ниоткуда", - написал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.Не сделали этого и представители стран-союзниц Украины. Вполне ожидаемо и совсем не удивительно. Например, делегация США призвала избегать любых действий, создающих опасности для Запорожской АЭС. Она предупредила, что ядерный инцидент на этой станции может сказаться на всей Украине и прилегающем регионе, но при этом назвала возникший риск катастрофы "результатом решения Путина продолжать вести незаконную, необоснованную войну против Украины".С похожими умозаключениями выступили и другие делегации. Великобритания утверждает, что "у России гораздо больше возможностей, чем у какой-либо другой страны, улучшить ситуацию с безопасностью Запорожской АЭС, - для этого она просто должна передать контроль над ней Украине"; Франция связывает "серьёзные риски Запорожской АЭС с её незаконной оккупацией Россией"; Япония называет первопричиной кризисной ситуации "незаконный захват Россией Запорожской АЭС"."Россию не волнуют эти риски. Если бы эти риски её волновали, она бы не продолжала контролировать АЭС, несмотря на призывы СБ ООН и Совета директоров МАГАТЭ к России вывести своих сотрудников, чтобы компетентные украинские сотрудники восстановили свой контроль", - заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.Если бы Россию действительно не волновал риск ядерной катастрофы, то она бы не взяла Запорожскую АЭС, которая могла случайно или намеренно стать объектом атаки в ходе боевых действий, в самом начале СВО, в марте 2022 года. Делалось это как раз-таки для предотвращения диверсий украинских националистов и ВСУ, техногенной аварии, утечек ядерных и радиоактивных материалов с крупнейшей в Европе АЭС. Работу на станции продолжал украинский персонал, Россия в этот процесс не вмешивалась. Зато украинская сторона пыталась запугать сотрудников АЭС, обстреливая город Энергодар, где они проживают. Это делалось для того, чтобы они не выходили на работу, что, в свою очередь, должно было привести к перебоям в функционировании станции. Ярким подтверждением этих слов стало заявление главы компании "Энергоатом" (оператора украинских АЭС) Петра Котина о возможном обстреле украинскими войсками линий электропередачи на Запорожской АЭС в случае её подключения к энергосистеме РФ.Россия всегда была и остаётся приверженной обеспечению ядерной безопасности, и при поддержке руководства МАГАТЭ прикладывает все возможные усилия для предотвращения угроз Запорожской АЭС, подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в своём выступлении.Небензя напомнил, что АЭС регулярно подвергалась ракетно-артиллерийским обстрелам ВСУ в период с июля по ноябрь 2022 года. Затем в течение почти полутора лет прямых ударов по объекту не фиксировалось – украинские войска сосредоточились на обстрелах города Энергодара, где проживают сотрудники станции и члены их семей, а также промышленной зоны вокруг АЭС и связанной со станцией инфраструктуры за её периметром. Но в последние месяцы атаки возобновились и, более того, резко интенсифицировать – ВС РФ фиксировали и подавляли до 100 с лишним беспилотников в неделю.В подтверждение того, что происходящее не носит случайный характер, российская делегация детально остановилась на хронологии событий:12 марта ─ взрыв безоболочного взрывного устройства, доставленного с помощью БПЛА, всего в пяти метрах от ограждения склада с запасами резервного дизельного топлива ЗАЭС;5 апреля ─ прилёты дронов-камикадзе в районы грузового порта и азотно-кислородной станции;7 апреля ─ беспилотник-камикадзе нанёс удар по территории столовой, где в этот момент разгружали грузовик с едой, а 20 минутами ранее там находились эксперты МАГАТЭ. Затем беспилотники с атаковали энергоблоки №5 и №6, один БПЛА был сбит, а другой - взорвался на крыше 6-го реактора. Ближе к вечеру того же дня был атакован учебно-тренировочный центр ЗАЭС (повторный удар по его крыше произошёл 9 апреля).8 апреля на территории АЭС сбит беспилотник, упавший на крышу машинного зала энергоблока №5."Речь идёт о прямых целенаправленных ударах ВСУ по крупнейшей атомной электростанции в Европе. Ударах, ответственность за которые киевский главарь цинично пытается свалить на Россию. Пусть те, кто ему подыгрывает в этом, зададутся простым вопросом: почему из пяти АЭС на Украине Россия занялась созданием угроз безопасности именно в отношении той, которая находится под её контролем? Если вы дружите хотя бы с элементарной логикой, то абсурдность подобных обвинений становится очевидной", - сказал Небензя.Западные чиновники признавать реальность создаваемых Киевом угроз как не хотели, так и не хотят – даже после таких вопиющих инцидентов, как прямые атаки на Запорожскую АЭС."Наши западные коллеги, сами того не замечая, высказывались в форме ультиматума: "Передайте контроль над ЗАЭС, и тогда её перестанут обстреливать". Таким образом они не только выдали режим Зеленского с потрохами, но и фактически признались в соучастии в этих безответственных обстрелах", - констатировал Небензя.Во время выступления Небензи постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица демонстративно листал журнал и всячески делал вид, что не слушает российского коллегу.В своём выступлении украинский дипломат утверждал, что атаки на Запорожскую АЭС – ничто иное, как спланированная акция России. Кислица обвинил Москву в милитаризации Запорожской АЭС и прилегающей территории для нанесения артиллерийских ударов по поселениям, расположенных на другой стороне Днепра. "Единственный способ выйти из этой опасной ситуации - это полная демилитаризация и деоккупация ЗАЭС и прилегающей территории. Возвращение ЗАЭС под полный контроль Украины – единственная гарантия атомной и радиационной безопасности. Мы отвергаем все безумные обвинения в том, что Украина может стать причиной атомной катастрофы. Мы страна, которая восстанавливается после крупнейшей ядерной катастрофы – Чернобыльской. Неужели мы хотим это повторить?" — заявил он.Как раз-таки, чтобы трагедия 1986 года не повторилась, представитель Мозамбика призывал участников заседания обратить пристальное внимание на нынешнюю ситуацию вокруг Запорожской АЭС.Но, видимо, о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС украинские военные и лица, дающие добро на атаки по Запорожской АЭС, забывают, иначе не создавали бы собственными руками риск повторения той страшной катастрофы.Подводя итоги состоявшегося заседания, Полянский заявил, что западных членов Совета Безопасности ООН линия поведения Гросси, не называющего источник атак на Запорожскую АЭС, избавила от неудобного выбора: публично осудить своих киевских клиентов, либо публично же признать, что на создаваемые ими угрозы безопасности ядерных объектов им наплевать - а этого налогоплательщики могут и не понять. Поэтому ими была изобретена лукавая формула: Россия должна вернуть контроль над ЗАЭС, чтобы станцию перестали обстреливать.Представитель Сьерра-Леоне в своём выступлении подчеркнул, что в контексте украинского конфликта нужно уделять особое внимание недопущению ядерной катастрофы, и выразил обеспокоенность атаками вокруг всех АЭС при помощи дронов, в связи с чем призвал провести беспристрастное расследование инцидента на Запорожской АЭС при полном сотрудничестве всех вовлечённых сторон. По словам дипломата, необходимо установить факты этого происшествия, чтобы предотвратить подобное в будущем.Однако рассчитывать на беспристрастное расследование, к сожалению, вряд ли стоит – Гросси всех выслушал и всё равно промолчал. Украину никто даже не одёрнул, не говоря уже о каких-то наказаниях за создание реального риска Чернобыля 2.0.А пока Запад продолжает закрывать глаза за подобные инциденты, сама Украина не угомонится. Наоборот, на фоне тяжёлой обстановки на фронте она будет пытаться нанести урон России любыми способами, забывая при этом, что ядерная катастрофа не знает границ. Последствия скажутся на всём континенте, а, возможно, и вне его.

https://ukraina.ru/20240412/1054465335.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, запорожская аэс, магатэ, совбез оон, василий небензя, сергей кислица, ядерная угроза