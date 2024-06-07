"Недооценивать их не стоит": Рожин рассказал, почему "Птицы Мадяра" представляют серьезную опасность - 07.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240607/1055535690.html
"Недооценивать их не стоит": Рожин рассказал, почему "Птицы Мадяра" представляют серьезную опасность
"Недооценивать их не стоит": Рожин рассказал, почему "Птицы Мадяра" представляют серьезную опасность - 07.06.2024 Украина.ру
"Недооценивать их не стоит": Рожин рассказал, почему "Птицы Мадяра" представляют серьезную опасность
За последние несколько дней в районе Харькова ВС РФ нанесли ряд ударов по "располагам" Украины, в результате которых противник однозначно понес потери еще до вступления в бой. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-06-07T03:50
2024-06-07T03:50
новости
россия
харьков
борис рожин
украина
бпла
беспилотники
дроны
сво
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/11/1053364343_0:132:1279:851_1920x0_80_0_0_3978ff4d4c49a32dd15b151b4b8fadc4.jpg
Ранее поступили сообщения, что ВС РФ в районе Харькова поразили пункт временной дислокации, где находились боевики из отряда "Птицы Мадяра" - якобы элитного подразделения украинских операторов БПЛА."Птицы Мадяра" - украинская рота операторов БПЛА, которые системно применяют различные типы дронов для концентрации их ударов на критических для противника направлениях, рассказал эксперт.Что касается самого Мадяра, то пока нет подтверждающей информации, что он был убит. На его телеграм-канале опровергают его гибель, уточнил он.Но точно известно, что за последние несколько дней в районе Харькова ВС РФ нанесли ряд ударов по "располагам" Украины, в результате которых противник однозначно понес потери еще до вступления в бой. Эту работу надо продолжать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.руО том, сколько еще продлится СВО и затяжное противостояние с Западом, читайте в интервью Германа Садулаева: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл
https://ukraina.ru/20240606/1055521043.html
россия
харьков
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/11/1053364343_63:0:1198:851_1920x0_80_0_0_0de75825670149b0cef0e79717c6524f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьков, борис рожин, украина, бпла, беспилотники, дроны, сво, всу
Новости, Россия, Харьков, Борис Рожин, Украина, БПЛА, беспилотники, дроны, СВО, ВСУ

"Недооценивать их не стоит": Рожин рассказал, почему "Птицы Мадяра" представляют серьезную опасность

03:50 07.06.2024
 
© Фото : Петро Порошенко / TelegramFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Петро Порошенко / Telegram
Читать в
За последние несколько дней в районе Харькова ВС РФ нанесли ряд ударов по "располагам" Украины, в результате которых противник однозначно понес потери еще до вступления в бой. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ранее поступили сообщения, что ВС РФ в районе Харькова поразили пункт временной дислокации, где находились боевики из отряда "Птицы Мадяра" - якобы элитного подразделения украинских операторов БПЛА.
"Птицы Мадяра" - украинская рота операторов БПЛА, которые системно применяют различные типы дронов для концентрации их ударов на критических для противника направлениях, рассказал эксперт.
"Они представляют для нас серьезную опасность. Недооценивать их не стоит. И если у нас есть возможность наносить удары по личному составу и материальной части таких подразделений, делать это надо", – добавил Рожин.
Что касается самого Мадяра, то пока нет подтверждающей информации, что он был убит. На его телеграм-канале опровергают его гибель, уточнил он.
Но точно известно, что за последние несколько дней в районе Харькова ВС РФ нанесли ряд ударов по "располагам" Украины, в результате которых противник однозначно понес потери еще до вступления в бой. Эту работу надо продолжать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.ру
О том, сколько еще продлится СВО и затяжное противостояние с Западом, читайте в интервью Германа Садулаева: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл
Роман Алехин интервью
Вчера, 16:31
Роман Алехин: Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травмуВторая мировая война резко оборвалась, когда появилась возможность ядерного удара. Когда США применили ядерное оружие, надолго закончились серьезные войны. Но сегодня ядерный удар ничего не поменяет и никого на напугает, потому что это оружие есть у многих.
 
НовостиРоссияХарьковБорис РожинУкраинаБПЛАбеспилотникидроныСВОВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:20Управляемые бомбы и ракеты ATACMS: Рожин объяснил, какое оружие ВСУ представляет наибольшую угрозу
04:10"Ядерные грибы будут везде": Норин о том, могут ли Украина и Запад заставить Россию делать резкие шаги
04:00Новое название для войны: Ищенко объяснил, почему нельзя воевать "особо гуманно" и "понарошку"
03:50"Недооценивать их не стоит": Рожин рассказал, почему "Птицы Мадяра" представляют серьезную опасность
03:40Борис Рожин раскрыл, как бои под Волчанском помогают ВС РФ решать задачу по освобождению ДНР
03:30Военный историк: Украина может сделать "грязную" ядерную бомбу, пока США готовят фортель для России
03:15Тревожный звоночек для Украины: историк рассказал, почему вопрос с "дожиманием" ВСУ – это вопрос воли
03:00"Хоть чучелом, хоть тушкой": журналист рассказал, почему Запад не готов погибать бригадами за Угледар
00:05СМИ: Милей предпочел получать награды вместо участия в "саммите мира" по Украине и встрече G7
23:48Дети мигрантов пробили череп 6-летнему ребенку в Твери, пишут СМИ
23:43Француз Сириль де Латтр: Приглашение Зеленского на День высадки в Нормандии — историческое преступление
23:21В Германии таинственно исчезла 9-летняя украинка, 300 полицейских не могут отыскать ее несколько дней
22:44ВСУшников-инвалидов заперли в подвале за требование выдать им зарплату - СМИ
22:10"Мы с Украиной": Макрон вызвался обучать ВСУ, разрешил атаковать Киеву французскими ракетами Россию
21:53Франция продаст Украине самолеты, способные использовать управляемые авиабомбы
21:35Аварийные отключения электроэнергии охватили уже 12 областей Украины, а РФ готовится в очередному удару
21:04Сырский объяснил, зачем из Генштаба увольняют сотрудников
20:33В Кремле швейцарский саммит по Украине назвали пустым времяпрепровождением
20:24Зэки в СВО: стойкие бойцы, своих не бросают, но взрывные и охочие до выпивки
20:09НАТО пообещал Киеву больше разведданных о возможностях ВС РФ
Лента новостейМолния