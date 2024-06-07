"Недооценивать их не стоит": Рожин рассказал, почему "Птицы Мадяра" представляют серьезную опасность
© Фото : Петро Порошенко / TelegramFPV-дрон
© Фото : Петро Порошенко / Telegram
За последние несколько дней в районе Харькова ВС РФ нанесли ряд ударов по "располагам" Украины, в результате которых противник однозначно понес потери еще до вступления в бой. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ранее поступили сообщения, что ВС РФ в районе Харькова поразили пункт временной дислокации, где находились боевики из отряда "Птицы Мадяра" - якобы элитного подразделения украинских операторов БПЛА.
"Птицы Мадяра" - украинская рота операторов БПЛА, которые системно применяют различные типы дронов для концентрации их ударов на критических для противника направлениях, рассказал эксперт.
"Они представляют для нас серьезную опасность. Недооценивать их не стоит. И если у нас есть возможность наносить удары по личному составу и материальной части таких подразделений, делать это надо", – добавил Рожин.
Что касается самого Мадяра, то пока нет подтверждающей информации, что он был убит. На его телеграм-канале опровергают его гибель, уточнил он.
Но точно известно, что за последние несколько дней в районе Харькова ВС РФ нанесли ряд ударов по "располагам" Украины, в результате которых противник однозначно понес потери еще до вступления в бой. Эту работу надо продолжать, резюмировал собеседник издания.
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