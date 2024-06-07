https://ukraina.ru/20240607/1055535690.html

"Недооценивать их не стоит": Рожин рассказал, почему "Птицы Мадяра" представляют серьезную опасность

"Недооценивать их не стоит": Рожин рассказал, почему "Птицы Мадяра" представляют серьезную опасность - 07.06.2024 Украина.ру

"Недооценивать их не стоит": Рожин рассказал, почему "Птицы Мадяра" представляют серьезную опасность

За последние несколько дней в районе Харькова ВС РФ нанесли ряд ударов по "располагам" Украины, в результате которых противник однозначно понес потери еще до вступления в бой. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-06-07T03:50

2024-06-07T03:50

2024-06-07T03:50

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Ранее поступили сообщения, что ВС РФ в районе Харькова поразили пункт временной дислокации, где находились боевики из отряда "Птицы Мадяра" - якобы элитного подразделения украинских операторов БПЛА."Птицы Мадяра" - украинская рота операторов БПЛА, которые системно применяют различные типы дронов для концентрации их ударов на критических для противника направлениях, рассказал эксперт.Что касается самого Мадяра, то пока нет подтверждающей информации, что он был убит. На его телеграм-канале опровергают его гибель, уточнил он.Но точно известно, что за последние несколько дней в районе Харькова ВС РФ нанесли ряд ударов по "располагам" Украины, в результате которых противник однозначно понес потери еще до вступления в бой. Эту работу надо продолжать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.руО том, сколько еще продлится СВО и затяжное противостояние с Западом, читайте в интервью Германа Садулаева: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл

https://ukraina.ru/20240606/1055521043.html

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новости, россия, харьков, борис рожин, украина, бпла, беспилотники, дроны, сво, всу