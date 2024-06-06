https://ukraina.ru/20240606/1055537828.html
Дети мигрантов пробили череп 6-летнему ребенку в Твери, пишут СМИ
Дети мигрантов пробили череп 6-летнему ребенку в Твери, пишут СМИ - 06.06.2024 Украина.ру
Дети мигрантов пробили череп 6-летнему ребенку в Твери, пишут СМИ
Воспитанники детского сада из числа семей мигрантов избили своего шестилетнего одногруппника в Твери. С проломленной головой он оказался в больнице, где ему сделали операцию, сообщает телеграм-канал Readovka, журналисты которого пообщались с матерью пострадавшего
2024-06-06T23:48
2024-06-06T23:48
2024-06-06T23:50
новости
следственный комитет
тверь
мигранты
трудовые мигранты
нападение
несовершеннолетние
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По ее словам, сын пошел гулять с друзьями на улицу, а когда все разошлись, отправился на детскую площадку. Там он встретился со своим нерусским одногруппником из детского сада, из которого оба ребенка только что выпустились. "Оба парня — дети мигрантов, одному из них 12 лет, а другой ровесник мальчика. Сначала они провоцировали малыша, а затем младший предложил "побороться", – утверждает СМИ. Когда шестилетний ребенок устал сопротивляться уговорам, он согласился на "поединок", но в итоге мальчика просто избили. В результате ударов он получил сотрясение мозга и серьезную черепно-мозговую травму, уточняет его мать. Как это скажется на здоровье несовершеннолетнего пока неизвестно. Как пишет телеграм-канал, о случившемся стало известно Следственному комитету и подразделению по делам несовершеннолетних. Официального заявления от СК пока не поступало. Ранее президент России заявлял, что РФ может столкнуться с дефицитом квалифицированных кадров, но покрыть его за счёт мигрантов нельзя.Почему российская миграционная модель сегодня оставляет желать лучшего и что нужно сделать с мигрантами в нашей стране читайте в интервью политолога, публициста, телерадиоведущего и члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна на Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, следственный комитет, тверь, мигранты, трудовые мигранты, нападение, несовершеннолетние
Новости, Следственный комитет, Тверь, мигранты, трудовые мигранты, нападение, несовершеннолетние
Дети мигрантов пробили череп 6-летнему ребенку в Твери, пишут СМИ
23:48 06.06.2024 (обновлено: 23:50 06.06.2024)
Воспитанники детского сада из числа семей мигрантов избили своего шестилетнего одногруппника в Твери. С проломленной головой он оказался в больнице, где ему сделали операцию, сообщает телеграм-канал Readovka, журналисты которого пообщались с матерью пострадавшего
По ее словам, сын пошел гулять с друзьями на улицу, а когда все разошлись, отправился на детскую площадку. Там он встретился со своим нерусским одногруппником из детского сада, из которого оба ребенка только что выпустились.
"Оба парня — дети мигрантов, одному из них 12 лет, а другой ровесник мальчика. Сначала они провоцировали малыша, а затем младший предложил "побороться", – утверждает СМИ.
Когда шестилетний ребенок устал сопротивляться уговорам, он согласился на "поединок", но в итоге мальчика просто избили. В результате ударов он получил сотрясение мозга и серьезную черепно-мозговую травму, уточняет его мать. Как это скажется на здоровье несовершеннолетнего пока неизвестно.
Как пишет телеграм-канал, о случившемся стало известно Следственному комитету и подразделению по делам несовершеннолетних. Официального заявления от СК пока не поступало.
Ранее президент России заявлял,
что РФ может столкнуться с дефицитом квалифицированных кадров, но покрыть его за счёт мигрантов нельзя.