Дети мигрантов пробили череп 6-летнему ребенку в Твери, пишут СМИ - 06.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240606/1055537828.html
Дети мигрантов пробили череп 6-летнему ребенку в Твери, пишут СМИ
Дети мигрантов пробили череп 6-летнему ребенку в Твери, пишут СМИ - 06.06.2024 Украина.ру
Дети мигрантов пробили череп 6-летнему ребенку в Твери, пишут СМИ
Воспитанники детского сада из числа семей мигрантов избили своего шестилетнего одногруппника в Твери. С проломленной головой он оказался в больнице, где ему сделали операцию, сообщает телеграм-канал Readovka, журналисты которого пообщались с матерью пострадавшего
2024-06-06T23:48
2024-06-06T23:50
новости
следственный комитет
тверь
мигранты
трудовые мигранты
нападение
несовершеннолетние
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/06/1055537656_107:0:1145:584_1920x0_80_0_0_a6cf1445f16ee3e65d0b7938b33b092f.jpg
По ее словам, сын пошел гулять с друзьями на улицу, а когда все разошлись, отправился на детскую площадку. Там он встретился со своим нерусским одногруппником из детского сада, из которого оба ребенка только что выпустились. "Оба парня — дети мигрантов, одному из них 12 лет, а другой ровесник мальчика. Сначала они провоцировали малыша, а затем младший предложил "побороться", – утверждает СМИ. Когда шестилетний ребенок устал сопротивляться уговорам, он согласился на "поединок", но в итоге мальчика просто избили. В результате ударов он получил сотрясение мозга и серьезную черепно-мозговую травму, уточняет его мать. Как это скажется на здоровье несовершеннолетнего пока неизвестно. Как пишет телеграм-канал, о случившемся стало известно Следственному комитету и подразделению по делам несовершеннолетних. Официального заявления от СК пока не поступало. Ранее президент России заявлял, что РФ может столкнуться с дефицитом квалифицированных кадров, но покрыть его за счёт мигрантов нельзя.Почему российская миграционная модель сегодня оставляет желать лучшего и что нужно сделать с мигрантами в нашей стране читайте в интервью политолога, публициста, телерадиоведущего и члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна на Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240409/1054398963.html
тверь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/06/1055537656_236:0:1015:584_1920x0_80_0_0_a40a24ec94fc67fb207ed51d5fce1909.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, следственный комитет, тверь, мигранты, трудовые мигранты, нападение, несовершеннолетние
Новости, Следственный комитет, Тверь, мигранты, трудовые мигранты, нападение, несовершеннолетние

Дети мигрантов пробили череп 6-летнему ребенку в Твери, пишут СМИ

23:48 06.06.2024 (обновлено: 23:50 06.06.2024)
 
Дети мигрантов пробили череп 6-летнему ребенку в Твери
Дети мигрантов пробили череп 6-летнему ребенку в Твери
Читать в
Воспитанники детского сада из числа семей мигрантов избили своего шестилетнего одногруппника в Твери. С проломленной головой он оказался в больнице, где ему сделали операцию, сообщает телеграм-канал Readovka, журналисты которого пообщались с матерью пострадавшего
По ее словам, сын пошел гулять с друзьями на улицу, а когда все разошлись, отправился на детскую площадку. Там он встретился со своим нерусским одногруппником из детского сада, из которого оба ребенка только что выпустились.

"Оба парня — дети мигрантов, одному из них 12 лет, а другой ровесник мальчика. Сначала они провоцировали малыша, а затем младший предложил "побороться", – утверждает СМИ.

Когда шестилетний ребенок устал сопротивляться уговорам, он согласился на "поединок", но в итоге мальчика просто избили. В результате ударов он получил сотрясение мозга и серьезную черепно-мозговую травму, уточняет его мать. Как это скажется на здоровье несовершеннолетнего пока неизвестно.
Как пишет телеграм-канал, о случившемся стало известно Следственному комитету и подразделению по делам несовершеннолетних. Официального заявления от СК пока не поступало.
Ранее президент России заявлял, что РФ может столкнуться с дефицитом квалифицированных кадров, но покрыть его за счёт мигрантов нельзя.
Почему российская миграционная модель сегодня оставляет желать лучшего и что нужно сделать с мигрантами в нашей стране читайте в интервью политолога, публициста, телерадиоведущего и члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна на Украина.ру.
Рейд Федеральной миграционной службы на рынках Челябинска - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
9 апреля, 14:14
На Китай надейся, а сам не плошай. Как России решить проблемы с мигрантамиВ России продолжается наведение порядка в миграционной сфере. Разговоры об этом ходили еще до теракта в "Крокус Сити Холле", однако именно массовое убийство в Подмосковье показало, что закрывать глаза на эту проблему больше нельзя
 
НовостиСледственный комитетТверьмигрантытрудовые мигрантынападениенесовершеннолетние
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:05СМИ: Милей предпочел получать награды вместо участия в "саммите мира" по Украине и встрече G7
23:48Дети мигрантов пробили череп 6-летнему ребенку в Твери, пишут СМИ
23:43Француз Сириль де Латтр: Приглашение Зеленского на День высадки в Нормандии — историческое преступление
23:21В Германии таинственно исчезла 9-летняя украинка, 300 полицейских не могут отыскать ее несколько дней
22:44ВСУшников-инвалидов заперли в подвале за требование выдать им зарплату - СМИ
22:10"Мы с Украиной": Макрон вызвался обучать ВСУ, разрешил атаковать Киеву французскими ракетами Россию
21:53Франция продаст Украине самолеты, способные использовать управляемые авиабомбы
21:35Аварийные отключения электроэнергии охватили уже 12 областей Украины, а РФ готовится в очередному удару
21:04Сырский объяснил, зачем из Генштаба увольняют сотрудников
20:33В Кремле швейцарский саммит по Украине назвали пустым времяпрепровождением
20:24Зэки в СВО: стойкие бойцы, своих не бросают, но взрывные и охочие до выпивки
20:09НАТО пообещал Киеву больше разведданных о возможностях ВС РФ
19:38Хочу жить в России. Лучше Альп могут быть только горы Кавказа
19:36Образ талибов* придется "разминировать", как минные поля, оставленные натовцами в Афганистане – Захарова
19:05ФРГ готовится к войне, Украина - к волне мобилизации, а новые регионы объединят в Новороссию.Итоги 6 июня
18:56Украина, порно и наркотики. Что может уничтожить Байдена
18:02Киевлян, недовольных работой Кличко, в 2024 году стало больше
17:29Правительство ФРГ уже придумало план на случай войны: мобилизация молодежи, эвакуация, готовность больниц
17:12От Буденновска к Киеву. Наказание найдет террористов и через 30 лет
17:07Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин
Лента новостейМолния