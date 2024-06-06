https://ukraina.ru/20240606/1055537828.html

Дети мигрантов пробили череп 6-летнему ребенку в Твери, пишут СМИ

Дети мигрантов пробили череп 6-летнему ребенку в Твери, пишут СМИ - 06.06.2024 Украина.ру

Дети мигрантов пробили череп 6-летнему ребенку в Твери, пишут СМИ

Воспитанники детского сада из числа семей мигрантов избили своего шестилетнего одногруппника в Твери. С проломленной головой он оказался в больнице, где ему сделали операцию, сообщает телеграм-канал Readovka, журналисты которого пообщались с матерью пострадавшего

2024-06-06T23:48

2024-06-06T23:48

2024-06-06T23:50

новости

следственный комитет

тверь

мигранты

трудовые мигранты

нападение

несовершеннолетние

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По ее словам, сын пошел гулять с друзьями на улицу, а когда все разошлись, отправился на детскую площадку. Там он встретился со своим нерусским одногруппником из детского сада, из которого оба ребенка только что выпустились. "Оба парня — дети мигрантов, одному из них 12 лет, а другой ровесник мальчика. Сначала они провоцировали малыша, а затем младший предложил "побороться", – утверждает СМИ. Когда шестилетний ребенок устал сопротивляться уговорам, он согласился на "поединок", но в итоге мальчика просто избили. В результате ударов он получил сотрясение мозга и серьезную черепно-мозговую травму, уточняет его мать. Как это скажется на здоровье несовершеннолетнего пока неизвестно. Как пишет телеграм-канал, о случившемся стало известно Следственному комитету и подразделению по делам несовершеннолетних. Официального заявления от СК пока не поступало. Ранее президент России заявлял, что РФ может столкнуться с дефицитом квалифицированных кадров, но покрыть его за счёт мигрантов нельзя.Почему российская миграционная модель сегодня оставляет желать лучшего и что нужно сделать с мигрантами в нашей стране читайте в интервью политолога, публициста, телерадиоведущего и члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна на Украина.ру.

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новости, следственный комитет, тверь, мигранты, трудовые мигранты, нападение, несовершеннолетние