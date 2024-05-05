https://ukraina.ru/20240505/1054857665.html

“Эта позиция дикая и предательская”: Гаспарян о том, что нужно сделать с мигрантами в России

“Эта позиция дикая и предательская”: Гаспарян о том, что нужно сделать с мигрантами в России - 05.05.2024 Украина.ру

“Эта позиция дикая и предательская”: Гаспарян о том, что нужно сделать с мигрантами в России

Российская миграционная модель сегодня оставляет желать лучшего, в частности из-за того, что огромное количество приезжих людей не желают учить русский язык, а также вникать в традиции и культуру. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян

2024-05-05T06:40

2024-05-05T06:40

2024-05-05T06:40

россия

париж

армен гаспарян

общественная палата

мигранты

средняя азия

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По мнению эксперта, абсолютно все мигранты должны быть интегрированы в российское общество, но для этих целей нужно ставить совсем другие задачи.“Поэтому это серьёзная история. У неё нету молниеносного и быстрого решения. Это вопрос, выстраивания принципиально новой системы. В том числе с контролем над тем самым образованием. И не на словах, и не на отчётах на всяких форумах, типа русский мир там и так далее, а в реальности. Тогда ситуация будет меняться” – отметил Гаспарян.Причем, как утверждает эксперт, подобная проблема имеет общемировой характер: мигрантов мы наблюдаем как в кварталах Парижа, Лондона так и Техаса.“Я сейчас скажу удивительную вещь, но вот миграция в нынешнем виде — это идеальная мечта современного российского неотроцкиста, потому что они полагают, что поскольку это максимально забитый класс людей, то они станут современными люмпен-пролетариями, на базе которых они смогут начать классовую борьбу. Мне, мягко говоря, эта позиция кажется дикой и предательской по отношению к стране. Это если мягко сказать”, - заключил Гаспарян.Так, совсем недавно, в конце апреля в Московской области произошел вопиющий случай: в деревне Вырубово мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России. Известно, что до настоящего времени виновные к ответственности не привлечены.При этом, поводом для нападения на него послужило то, что мужчина решил сфотографировать тракториста, нарушающего правила дорожного движения и тишину в деревне. И это отнюдь не первый случай подобных учинений мигрантов на территории России.Полный текст интервью Армен Гаспарян о том, нужен ли нам союз с Китаем и кому выгоден бесконтрольный завоз мигрантов в Россию вы можете прочитать на сайте Украина.ру

россия

париж

средняя азия

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россия, париж, армен гаспарян, общественная палата, мигранты, средняя азия