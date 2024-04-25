Покрыть дефицит кадров низкоквалифицированными мигрантами нельзя - Путин - 25.04.2024 Украина.ру
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Покрыть дефицит кадров низкоквалифицированными мигрантами нельзя - Путин
Покрыть дефицит кадров низкоквалифицированными мигрантами нельзя - Путин - 25.04.2024 Украина.ру
Покрыть дефицит кадров низкоквалифицированными мигрантами нельзя - Путин
Россия может столкнуться с дефицитом квалифицированных кадров, покрыть его за счёт мигрантов нельзя. Об этом заявил 25 апреля президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
2024-04-25T16:31
2024-04-25T16:31
новости
россия
владимир путин
миграция
трудовые мигранты
мигранты
миграционный кризис
дефицит
производство
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Россия в ближайшие годы будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации, заявил Путин. "И его (Дефицит. - Ред.), безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы", - подчеркнул российский лидер.При этом Путин заявил, что стратегическая задача России заключается в том, чтобы нарастить выпуск товаров, услуг, прежде всего, на собственной технологической базе. "Мы не собираемся абсолютно всё здесь производить в России. Бессмысленно и не нужно. Мы не собираемся этого делать. Но нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение. Применять их на практике, особенно по критически важным технологиям и направлениям", - заявил президент России.
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новости, россия, владимир путин, миграция, трудовые мигранты, мигранты, миграционный кризис, дефицит, производство
Новости, Россия, Владимир Путин, миграция, трудовые мигранты, мигранты, миграционный кризис, дефицит, производство

Покрыть дефицит кадров низкоквалифицированными мигрантами нельзя - Путин

16:31 25.04.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Россия может столкнуться с дефицитом квалифицированных кадров, покрыть его за счёт мигрантов нельзя. Об этом заявил 25 апреля президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Россия в ближайшие годы будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации, заявил Путин.
"И его (Дефицит. - Ред.), безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы", - подчеркнул российский лидер.
При этом Путин заявил, что стратегическая задача России заключается в том, чтобы нарастить выпуск товаров, услуг, прежде всего, на собственной технологической базе.
"Мы не собираемся абсолютно всё здесь производить в России. Бессмысленно и не нужно. Мы не собираемся этого делать. Но нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение. Применять их на практике, особенно по критически важным технологиям и направлениям", - заявил президент России.
23 апреля, 13:29
Аксёнов призвал ужесточить миграционную политику и изменить законодательствоПредставители Крыма планируют выступить с предложениями по изменению федерального законодательства в сфере миграции. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала "Россия 24"
 
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