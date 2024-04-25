https://ukraina.ru/20240425/1054728734.html

Покрыть дефицит кадров низкоквалифицированными мигрантами нельзя - Путин

Покрыть дефицит кадров низкоквалифицированными мигрантами нельзя - Путин - 25.04.2024 Украина.ру

Покрыть дефицит кадров низкоквалифицированными мигрантами нельзя - Путин

Россия может столкнуться с дефицитом квалифицированных кадров, покрыть его за счёт мигрантов нельзя. Об этом заявил 25 апреля президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

2024-04-25T16:31

2024-04-25T16:31

2024-04-25T16:31

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Россия в ближайшие годы будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации, заявил Путин. "И его (Дефицит. - Ред.), безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы", - подчеркнул российский лидер.При этом Путин заявил, что стратегическая задача России заключается в том, чтобы нарастить выпуск товаров, услуг, прежде всего, на собственной технологической базе. "Мы не собираемся абсолютно всё здесь производить в России. Бессмысленно и не нужно. Мы не собираемся этого делать. Но нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение. Применять их на практике, особенно по критически важным технологиям и направлениям", - заявил президент России.

https://ukraina.ru/20240423/1054669380.html

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новости, россия, владимир путин, миграция, трудовые мигранты, мигранты, миграционный кризис, дефицит, производство