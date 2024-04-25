Покрыть дефицит кадров низкоквалифицированными мигрантами нельзя - Путин
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Россия может столкнуться с дефицитом квалифицированных кадров, покрыть его за счёт мигрантов нельзя. Об этом заявил 25 апреля президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Россия в ближайшие годы будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации, заявил Путин.
"И его (Дефицит. - Ред.), безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы", - подчеркнул российский лидер.
При этом Путин заявил, что стратегическая задача России заключается в том, чтобы нарастить выпуск товаров, услуг, прежде всего, на собственной технологической базе.
"Мы не собираемся абсолютно всё здесь производить в России. Бессмысленно и не нужно. Мы не собираемся этого делать. Но нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение. Применять их на практике, особенно по критически важным технологиям и направлениям", - заявил президент России.
23 апреля, 13:29Аксёнов призвал ужесточить миграционную политику и изменить законодательствоПредставители Крыма планируют выступить с предложениями по изменению федерального законодательства в сфере миграции. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала "Россия 24"