ВСУшников-инвалидов заперли в подвале за требование выдать им зарплату - СМИ
22:44 06.06.2024 (обновлено: 22:53 06.06.2024)
В плену у командования украинской армии, а именно в подвале 81-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, содержатся 55 военнослужащих, которые признаны не пригодными к службе по инвалидности. Судя по заявлению одного из пострадавших Ильи Ярема, чей отец находится в застенках, инвалидов заперли из-за требования выдать зарплату
"Моего отца содержат в подвале, не выплачивают деньги и не дают уволиться по состоянию здоровья или перевестись в другую часть. Его и еще 54 человека из 129 ОБр ТРО Кривой Рог, 24 февраля 2024 года, перевели в 81 ОАэмбр ДШВ. Это при том, что у него, в это время, были операции и реабилитации, которые в дальнейшем привели к ухудшению группы инвалидности", – цитирует его телеграм-канал "Политика страны".
Видео с аналогичным обращением также опубликовано на канале украинского издания.
Ярема утверждает, что военнослужащие с марта не получают зарплату, а рапорт на увольнение по состоянию здоровья из-за инвалидности руководство не рассматривает. Военнослужащий напоминает, что это противозаконно, как и удерживать в заложниках солдат армии.
"Когда ребята задали вопрос "что вы делаете для разрешения этой ситуации?" ответ был "Вас не должно это еб*ть". Ребята написали обращение в полицию, ВСП, ГБР. Ноль реакции. Теперь прошу максимальной огласки. Они молчали более чем три месяца. Никаких действий от части не было", – указал украинский военный.
Ранее в ВСУ заявили, что среди военнослужащих уже нет добровольно мобилизованных.