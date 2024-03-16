В ВСУ заявили, что среди военнослужащих уже нет добровольно мобилизированных - СМИ - 16.03.2024 Украина.ру
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В ВСУ заявили, что среди военнослужащих уже нет добровольно мобилизированных - СМИ
В ВСУ заявили, что среди военнослужащих уже нет добровольно мобилизированных - СМИ - 16.03.2024 Украина.ру
В ВСУ заявили, что среди военнослужащих уже нет добровольно мобилизированных - СМИ
Военнослужащие ВСУ заявили, что все они попали в армию при силовой мобилизации, по их словам, самые распространенные телепортации из гражданской жизни на фронт произошли через бус представителей военкоматов, видео с комментариями военнослужащих публикует украинское издание "Страна"
2024-03-16T13:48
2024-03-16T13:48
новости
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
мобилизация
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Второй собеседник сказал, что попал в армию не дойдя лишь восемь метров до своей работы. Еще один сослуживец поделился "экзотической историей", когда будущего солдата нашли в шкафу, когда он прятался от представителей военкомата. Также военный рассказал историю о сослуживце, который ходил по части в костюме электрика, оказалось, что его сняли "со столба" в одном из сел. Еще одна история о том, как жена "сдала мужа&nbsp;за измену" сотрудникам военкомата, вызвав их домой."База (самая распространенная ситуация - ред.), когда 30 метров не дошел до магазина или до дома, 30 секунд не дождался автобуса", - сказал один из солдатов.Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в новом законопроекте о призыве на военную службу, по его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. По его мнению, рекрутинг должен превалировать над мобилизацией.Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для этого использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что жители страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ
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новости, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, мобилизация
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, мобилизация

В ВСУ заявили, что среди военнослужащих уже нет добровольно мобилизированных - СМИ

13:48 16.03.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP / Efrem Lukatsky
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Военнослужащие ВСУ заявили, что все они попали в армию при силовой мобилизации, по их словам, самые распространенные телепортации из гражданской жизни на фронт произошли через бус представителей военкоматов, видео с комментариями военнослужащих публикует украинское издание "Страна"
"Рассказываю историю. В два часа дня он (мобилизированный - ред.) шел на работу или с работы, подъехал бусик – и в десять часов вечера он уже в воинской части. И чтобы вы понимали, тут все так поголовно.. Ровненская область, город Львов. Найти тут тех, кто пришел сам... У вас есть тут, кто пришел сам? Тут нет таких, по повесткам нет таких", - сказал военный в видео, опубликованном в Telegram-канале издания, на котором несколько десятков человек.
Второй собеседник сказал, что попал в армию не дойдя лишь восемь метров до своей работы. Еще один сослуживец поделился "экзотической историей", когда будущего солдата нашли в шкафу, когда он прятался от представителей военкомата. Также военный рассказал историю о сослуживце, который ходил по части в костюме электрика, оказалось, что его сняли "со столба" в одном из сел. Еще одна история о том, как жена "сдала мужа за измену" сотрудникам военкомата, вызвав их домой.
"База (самая распространенная ситуация - ред.), когда 30 метров не дошел до магазина или до дома, 30 секунд не дождался автобуса", - сказал один из солдатов.
Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в новом законопроекте о призыве на военную службу, по его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. По его мнению, рекрутинг должен превалировать над мобилизацией.
Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для этого использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что жители страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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НовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленскиймобилизация
 
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