https://ukraina.ru/20240606/1055531172.html

ФРГ готовится к войне, Украина - к волне мобилизации, а новые регионы объединят в Новороссию.Итоги 6 июня

ФРГ готовится к войне, Украина - к волне мобилизации, а новые регионы объединят в Новороссию.Итоги 6 июня - 06.06.2024 Украина.ру

ФРГ готовится к войне, Украина - к волне мобилизации, а новые регионы объединят в Новороссию.Итоги 6 июня

Киев назвал число украинцев, которым придется отправится на фронт в этом году, Германия всерьез готовится к войне и прогнозирует кризис поставок, мобилизацию, эвакуацию, а в России новые регионы и Крым объединят в один федеральный округ

2024-06-06T19:05

2024-06-06T19:05

2024-06-06T19:13

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Германия готовится к войне Немецкое правительство представило новый военный план — "Рамочную директиву по общей обороне", где прописаны меры, которые должны быть предприняты во время боевых действий. Уточняется, что призывники могут быть мобилизованы в любое время суток, а центры занятости имеют право обязать 18-летних граждан выполнять "определенную работу: например, в сфере ухода за больными, на почте, в пекарнях и др." Согласно плану, который приводит СМИ, войска НАТО должны быть переброшены через всю страну на восточный фланг, где также будут находиться силы бундесвера. Помимо этого, допускается срочная эвакуация населения из некоторых районов страны по решению властей, но семьи обещают не разделять. Следующее положение плана гласит, что все подвальные помещения, подземные автостоянки и станции метро должны использоваться в качестве временных бункеров для населения. В период войны власти могут обязать компании производить товары только для нужд обороны. "В случае войны Германии грозит кризис поставок: например, овощей и фруктов. Поэтому Министерство продовольствия может нормировать распределение еды. Правительство будет хранить пшеницу, рожь и овес в секретных местах. Существует также чрезвычайный резерв (рис, бобовые) для обеспечения населения, особенно в городских центрах, одним горячим обедом в день", – пишет источник.Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что Берлин должен подготовиться к возможной войне с Россией до 2029 года, потому как Украина "закончится за пять лет", а следовательно Германии нужно приберечь технику и боеприпасы для нового конфликта. Комментируя информацию о том, что ВС РФ нападут на страны Североатлантического альянса, Путин подчеркнул, что все, кто создает и поддерживает образ врага из России, вредят только себе. "Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые как этот стол. Кто это придумал? Это чушь. Бред собачий", – возмутился российский лидер. Угрозы нападения России на НАТО нет и быть не может, потому что на Украине РФ защищает себя сама, подчеркнул глава государства. Украинские планы мобилизации Ряды Вооруженных сил Украины в 2024 году должны пополнить не менее 110 тысяч человек, заявил депутат Верховной Рады, заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко.Он напомнил, что в ходе планирования так называемого контрнаступления ВСУ еще под руководством главкома Валерия Залужного возникла потребность мобилизовать 500 тысяч человек. Однако, после вступления в должность главкома Александра Сырского утвердили план, который предусматривал уменьшение ранее заявленного количества призывников. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, который сегодня является представителем легитимной власти на Украине, заявил, что Киев пока не собирается принимать поправки к закону о мобилизации со снижением возраста призывников до 18 лет. Накануне такие изменения допускал президент РФ Владимир Путин. Путин указывал что попытка провести тотальную мобилизацию на Украине связана с большими потерями на фронте. Согласно подсчетам российской стороны, ВСУ в месяц не досчитываются до 50 тысяч солдат – в это число входят санитарные и безвозвратные потери в соотношении 50 на 50. 18 мая на Украине был принят закон об ужесточении мобилизации. По нему все военнообязанные (в том числе женщины определенных профессий) должны обновить свои данные, заново пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей оправки на фронт. В документе отсутствует норма о демобилизации с фронта. Новый федеральный округ Новороссия Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская, Запорожская области, Крым и остальная часть Новороссии будут объединены в новый федеральный округ, главой которого станет один человек. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий Балицкий добавил, что решение о его создании будет принимать лично президент России Владимир Путин и это должно произойти в ближайшее время. Также глава региона полагает, что на сегодня необходимость создания нового федерального округа назрела, а принятие такого решения позволит улучшить взаимодействие с федеральным центром. Новый округ, в который войдут четыре новых региона и Крым, может получить название Новороссия. Его столицей, предварительно, станет Симферополь.

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