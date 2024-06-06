ФРГ готовится к войне, Украина - к волне мобилизации, а новые регионы объединят в Новороссию.Итоги 6 июня
19:05 06.06.2024 (обновлено: 19:13 06.06.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Киев назвал число украинцев, которым придется отправится на фронт в этом году, Германия всерьез готовится к войне и прогнозирует кризис поставок, мобилизацию, эвакуацию, а в России новые регионы и Крым объединят в один федеральный округ
Германия готовится к войне
Немецкое правительство представило новый военный план — "Рамочную директиву по общей обороне", где прописаны меры, которые должны быть предприняты во время боевых действий.
"Пока Германия защищается, Бундестаг не должен распускаться. (...) Больницы должны быть готовы к "внезапному наплыву большого количества пациентов в течение длительного периода времени". (...) В случае войны возвращается "обязательная служба для призывников", – приводит положения плана немецкое издание BILD.
Уточняется, что призывники могут быть мобилизованы в любое время суток, а центры занятости имеют право обязать 18-летних граждан выполнять "определенную работу: например, в сфере ухода за больными, на почте, в пекарнях и др."
Согласно плану, который приводит СМИ, войска НАТО должны быть переброшены через всю страну на восточный фланг, где также будут находиться силы бундесвера. Помимо этого, допускается срочная эвакуация населения из некоторых районов страны по решению властей, но семьи обещают не разделять.
Вчера, 15:40Когда Украина кончится, начнется новый конфликт, заявил ПисториусУкраина кончится через пять лет, и пока Западу выгодно финансировать боевые действия, Германии нужно приберечь технику и боеприпасы для нового конфликта. Поэтому Берлин не спешит отправлять военнослужащих бундесвера на Украину. Такой вывод следует из речи министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, произнесенной 5 июня
Следующее положение плана гласит, что все подвальные помещения, подземные автостоянки и станции метро должны использоваться в качестве временных бункеров для населения. В период войны власти могут обязать компании производить товары только для нужд обороны.
"В случае войны Германии грозит кризис поставок: например, овощей и фруктов. Поэтому Министерство продовольствия может нормировать распределение еды. Правительство будет хранить пшеницу, рожь и овес в секретных местах. Существует также чрезвычайный резерв (рис, бобовые) для обеспечения населения, особенно в городских центрах, одним горячим обедом в день", – пишет источник.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что Берлин должен подготовиться к возможной войне с Россией до 2029 года, потому как Украина "закончится за пять лет", а следовательно Германии нужно приберечь технику и боеприпасы для нового конфликта.
Комментируя информацию о том, что ВС РФ нападут на страны Североатлантического альянса, Путин подчеркнул, что все, кто создает и поддерживает образ врага из России, вредят только себе.
"Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые как этот стол. Кто это придумал? Это чушь. Бред собачий", – возмутился российский лидер.
Угрозы нападения России на НАТО нет и быть не может, потому что на Украине РФ защищает себя сама, подчеркнул глава государства.
Вчера, 23:56Тупые как стол: Путин о нападении на НАТО и российской "ядерной дубинке" Россию постоянно пытаются обвинить в том, что она машет "ядерной дубинкой", но отвечать на вопросы журналистов по этой теме невозможно не заявляя о возможностях российского ЯО. В ходе общения с руководителями информационных агентств президент РФ Владимир Путин в очередной раз призвал не доводить до угрозы применения ядерных вооружений
Украинские планы мобилизации
Ряды Вооруженных сил Украины в 2024 году должны пополнить не менее 110 тысяч человек, заявил депутат Верховной Рады, заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко.
Он напомнил, что в ходе планирования так называемого контрнаступления ВСУ еще под руководством главкома Валерия Залужного возникла потребность мобилизовать 500 тысяч человек. Однако, после вступления в должность главкома Александра Сырского утвердили план, который предусматривал уменьшение ранее заявленного количества призывников.
"Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тысяч новобранцев", - уточнил Горбенко.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, который сегодня является представителем легитимной власти на Украине, заявил, что Киев пока не собирается принимать поправки к закону о мобилизации со снижением возраста призывников до 18 лет.
Вчера, 21:40Путин: Белый дом сможет избавиться от Зеленского не менее чем через год После того, как Владимир Зеленский примет все непопулярные решения на Украине, а в том числе, снизит мобилизационный возраст, Вашингтон попрощается с ним. С учетом принятия необходимых законов, на это потребуется не меньше года, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информационных агентств
Накануне такие изменения допускал президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас никаких официальных заявлений, сообщений, обращений, предложений в украинский парламент в рамках субъектов законодательной инициативы не поступало", – сказал Стефанчук.
Путин указывал что попытка провести тотальную мобилизацию на Украине связана с большими потерями на фронте. Согласно подсчетам российской стороны, ВСУ в месяц не досчитываются до 50 тысяч солдат – в это число входят санитарные и безвозвратные потери в соотношении 50 на 50.
18 мая на Украине был принят закон об ужесточении мобилизации. По нему все военнообязанные (в том числе женщины определенных профессий) должны обновить свои данные, заново пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей оправки на фронт. В документе отсутствует норма о демобилизации с фронта.
Новый федеральный округ Новороссия
Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская, Запорожская области, Крым и остальная часть Новороссии будут объединены в новый федеральный округ, главой которого станет один человек. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
"У нас, конечно, будет создан федеральный округ, так же, как по всей России, который будет включать в себя новые территории и вновь присоединённые территории, освобождённые от украинского нацизма", – уточнил он.
Балицкий добавил, что решение о его создании будет принимать лично президент России Владимир Путин и это должно произойти в ближайшее время.
Также глава региона полагает, что на сегодня необходимость создания нового федерального округа назрела, а принятие такого решения позволит улучшить взаимодействие с федеральным центром. Новый округ, в который войдут четыре новых региона и Крым, может получить название Новороссия. Его столицей, предварительно, станет Симферополь.