https://ukraina.ru/20240606/1055525733.html

Правительство ФРГ уже придумало план на случай войны: мобилизация молодежи, эвакуация, готовность больниц

Правительство ФРГ уже придумало план на случай войны: мобилизация молодежи, эвакуация, готовность больниц - 06.06.2024 Украина.ру

Правительство ФРГ уже придумало план на случай войны: мобилизация молодежи, эвакуация, готовность больниц

Немецкое правительство представило новый военный план — "Рамочную директиву по общей обороне", где прописаны меры, которые должны быть предприняты во время боевых действий. Положения плана привело немецкое издание Bild

2024-06-06T17:29

2024-06-06T17:29

2024-06-06T17:36

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Уточняется, что призывники могут быть мобилизованы в любое время суток, центры занятости имеют право обязать 18-летних граждан выполнять "определенную работу: например, в сфере ухода за больными, на почте, в пекарнях и др." Согласно плану, войска НАТО должны быть переброшены через всю страну на восточный фланг, где также будут находиться силы бундесвера. Сам Бундестаг не может быть распущен на период ведения боевых действий. Допускается срочная эвакуация населения из некоторых районов страны по решению властей, однако семьи разделять запрещено. Следующее положение плана гласит, что все подвальные помещения, подземные автостоянки и станции метро должны использоваться в качестве временных бункеров для населения. В период войны власти могут обязать компании производить товары только для нужд обороны. Днем ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что Берлин должен подготовиться к возможной войне с Россией до 2029 года, потому как Украина "закончится за пять лет", а следовательно Германии нужно приберечь технику и боеприпасы для нового конфликта.О преследованиях политической оппозиции в Германии, выгодополучателях от российско-украинского конфликта и перспективах релокации европейского бизнеса в Россию читайте в эксклюзивном интервью депутата Бундестага XIX созыва, главы Всемирного Совета российских немцев Вальдемара Гердта для издания Украина.ру

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