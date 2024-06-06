Правительство ФРГ уже придумало план на случай войны: мобилизация молодежи, эвакуация, готовность больниц
17:29 06.06.2024 (обновлено: 17:36 06.06.2024)
Немецкое правительство представило новый военный план — "Рамочную директиву по общей обороне", где прописаны меры, которые должны быть предприняты во время боевых действий. Положения плана привело немецкое издание Bild
"Пока Германия защищается, Бундестаг не должен распускаться. (...) Больницы должны быть готовы к "внезапному наплыву большого количества пациентов в течение длительного периода времени". (...) В случае войны возвращается "обязательная служба для призывников", – сказано в телеграм-канале СМИ.
Уточняется, что призывники могут быть мобилизованы в любое время суток, центры занятости имеют право обязать 18-летних граждан выполнять "определенную работу: например, в сфере ухода за больными, на почте, в пекарнях и др."
Согласно плану, войска НАТО должны быть переброшены через всю страну на восточный фланг, где также будут находиться силы бундесвера. Сам Бундестаг не может быть распущен на период ведения боевых действий.
Допускается срочная эвакуация населения из некоторых районов страны по решению властей, однако семьи разделять запрещено.
Следующее положение плана гласит, что все подвальные помещения, подземные автостоянки и станции метро должны использоваться в качестве временных бункеров для населения. В период войны власти могут обязать компании производить товары только для нужд обороны.
"В случае войны Германии грозит кризис поставок: например, овощей и фруктов. Поэтому Министерство продовольствия может нормировать распределение еды. Правительство будет хранить пшеницу, рожь и овес в секретных местах. Существует также чрезвычайный резерв (рис, бобовые) для обеспечения населения, особенно в городских центрах, одним горячим обедом в день", – пишет Bild.
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