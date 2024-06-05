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Когда Украина кончится, начнется новый конфликт, заявил Писториус

Когда Украина кончится, начнется новый конфликт, заявил Писториус - 05.06.2024 Украина.ру

Когда Украина кончится, начнется новый конфликт, заявил Писториус

Украина кончится через пять лет, и пока Западу выгодно финансировать боевые действия, Германии нужно приберечь технику и боеприпасы для нового конфликта. Поэтому Берлин не спешит отправлять военнослужащих бундесвера на Украину. Такой вывод следует из речи министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, произнесенной 5 июня

2024-06-05T15:40

2024-06-05T15:40

2024-06-05T15:40

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Сокращение поддержки Украину будет иметь фатальные последствия не только для украинской противовоздушной обороны, заявил он. Поставка даже одного американского ЗРК Patriot внесет свой вклад, но потребности будут расти. "Каждый евро имеет значение, дамы и господа. Нам должно быть ясно, что победа России обошлась бы нам всем дороже в конце концов, чем наша поддержка Украины сегодня. И в то же время мы понимаем, что сами по себе мы не должны позволить пренебречь нашей собственной готовностью к обороне и развертыванию. Путинская военная экономика движется к еще одному конфликту. Мы должны быть готовыми к войне в 2029 году", - сказал Писториус.По словам Писториуса, триада "люди, ресурсы и финансы" будет центральной для "сдерживающего фактора" Москвы. Россия, по его представлениям, угрожает Грузии, Молдавии и всему военно-политическому блоку НАТО. Германия передала Украине три комплекса Patriot, заявил в конце мая Писториус. По его словам, таким образом Берлин лишился четверти собственных установок. Решение он назвал правильным и необходимым, даже если оно приведет к пробелам в запасах ФРГ. При этом Писториус запросил еще 3,8 млрд евро из бюджета ФРГ для Украины.

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новости, борис писториус, германия, берлин, нато, украина