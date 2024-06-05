https://ukraina.ru/20240605/1055471430.html

"Надо готовиться к новой войне": эксперт рассказал, почему СВО точно не закончится в этом году

"Надо готовиться к новой войне": эксперт рассказал, почему СВО точно не закончится в этом году - 05.06.2024 Украина.ру

"Надо готовиться к новой войне": эксперт рассказал, почему СВО точно не закончится в этом году

У России есть шанс выиграть войну на истощение. Хотелось бы увидеть более решительные операции, пока для этого нет возможностей. Поэтому в этом году СВО точно не закончится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-06-05T05:20

2024-06-05T05:20

2024-06-05T05:20

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россия

запад

украина

сво

война

резервы

переговоры

перемирие

владимир путин

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Пока неизвестно, как специальная военная операция могла бы закончиться в ближайшее время. В настоящее время идет тяжелую позиционная война, которая может длиться месяцами и годами, рассказал волонтер.Да, у России есть шанс выиграть войну на истощение. Но хотелось бы увидеть более решительные операции, но пока для этого нет возможностей. Так что в этом году СВО точно не закончится, отметил он.Не думаю, что спецоперация закончится в этом году, она перенесется на 2025 год. Поэтому России необходимо готовиться к новой войне. Надо готовить резервы и проводить техническое переоснащение армии. Стране нужны вооруженные силы 21 века, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.руО том, почему контролируемая Россией Украина уже не сможет быть Анти-Россией можно прочесть в интервью Ростислава Ищенко Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет Галицией

https://ukraina.ru/20240604/1055467609.html

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новости, россия, запад, украина, сво, война, резервы, переговоры, перемирие, владимир путин, вс рф, армия