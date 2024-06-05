"Надо готовиться к новой войне": эксперт рассказал, почему СВО точно не закончится в этом году - 05.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240605/1055471430.html
"Надо готовиться к новой войне": эксперт рассказал, почему СВО точно не закончится в этом году
"Надо готовиться к новой войне": эксперт рассказал, почему СВО точно не закончится в этом году - 05.06.2024 Украина.ру
"Надо готовиться к новой войне": эксперт рассказал, почему СВО точно не закончится в этом году
У России есть шанс выиграть войну на истощение. Хотелось бы увидеть более решительные операции, пока для этого нет возможностей. Поэтому в этом году СВО точно не закончится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-06-05T05:20
2024-06-05T05:20
новости
россия
запад
украина
сво
война
резервы
переговоры
перемирие
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295830_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_e126175296c39b2a76c0e687f91de270.jpg.webp
Пока неизвестно, как специальная военная операция могла бы закончиться в ближайшее время. В настоящее время идет тяжелую позиционная война, которая может длиться месяцами и годами, рассказал волонтер.Да, у России есть шанс выиграть войну на истощение. Но хотелось бы увидеть более решительные операции, но пока для этого нет возможностей. Так что в этом году СВО точно не закончится, отметил он.Не думаю, что спецоперация закончится в этом году, она перенесется на 2025 год. Поэтому России необходимо готовиться к новой войне. Надо готовить резервы и проводить техническое переоснащение армии. Стране нужны вооруженные силы 21 века, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.руО том, почему контролируемая Россией Украина уже не сможет быть Анти-Россией можно прочесть в интервью Ростислава Ищенко Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет Галицией
https://ukraina.ru/20240604/1055467609.html
россия
запад
украина
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295830_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_316718dd8b73c5e4af6419a99266ec3b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, украина, сво, война, резервы, переговоры, перемирие, владимир путин, вс рф, армия
Новости, Россия, Запад, Украина, СВО, война, резервы, переговоры, перемирие, Владимир Путин, ВС РФ, Армия

"Надо готовиться к новой войне": эксперт рассказал, почему СВО точно не закончится в этом году

05:20 05.06.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
У России есть шанс выиграть войну на истощение. Хотелось бы увидеть более решительные операции, пока для этого нет возможностей. Поэтому в этом году СВО точно не закончится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
Пока неизвестно, как специальная военная операция могла бы закончиться в ближайшее время. В настоящее время идет тяжелую позиционная война, которая может длиться месяцами и годами, рассказал волонтер.
Да, у России есть шанс выиграть войну на истощение. Но хотелось бы увидеть более решительные операции, но пока для этого нет возможностей. Так что в этом году СВО точно не закончится, отметил он.
"Чем она может закончиться? Перемирием? Верховный главнокомандующий [Президент России Владимир Путин] сказал, что мы не пойдем на перемирие, потому что оно даст возможность ВСУ передохнуть. Если заключать мир, то мир должен быть на наших минимальных условиях, а Запад сейчас на это точно не пойдет", - подчеркнул Садулаев.
Не думаю, что спецоперация закончится в этом году, она перенесется на 2025 год. Поэтому России необходимо готовиться к новой войне. Надо готовить резервы и проводить техническое переоснащение армии. Стране нужны вооруженные силы 21 века, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.ру
О том, почему контролируемая Россией Украина уже не сможет быть Анти-Россией можно прочесть в интервью Ростислава Ищенко Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет Галицией
Дмитрий Кузнецов интервью
Вчера, 14:57
Депутат Кузнецов о проблеме миграции: После окончания СВО фильм "Рэмбо" может стать нашей реальностьюДепутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов эксклюзивно для издания "Украина.ру" о миграционном законодательстве, новых законодательных инициативах об упрощении переезда в Россию соотечественников и "близких по духу" иностранцев, а также о вопросах регулирования трудовой миграции.
 
НовостиРоссияЗападУкраинаСВОвойнарезервыпереговорыперемириеВладимир ПутинВС РФАрмия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15Паранойя Зеленского и международное хамство. Что сейчас обсуждает украинская элита
07:00Экономика Украины и война: повышение тарифов и акцизов на фоне отключений и "лишнего" угля
06:18Специалист по информационным войнам Евгений Тинянский о виртуальной войне Украины с Россией
06:07Охота на живых людей. Украинские эксперты о том, что Украина прошла точку невозврата
06:07"Успокоить гопника". Россия дает Западу 48 часов перед тем, как от Украины останется котлован — Гаспарян
06:05Американист: даже если Трамп будет прыгать на одной ножке, его ждет 136 лет тюрьмы
06:01Евгений Норин: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США
05:52Михаил Павлив: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края
05:50"Взвыл от мигрантов": американист посоветовал Европе найти людей, которые говорят на языке Трампа
05:43Прививки для Финляндии хватило на 70 лет, с Украиной все сложнее. Гаспарян сравнил Хельсинки и Киев
05:42Дмитрий Краснов: Донбасс учит Москву жить не в гламуре, а в реальности судьбоносной борьбы с Западом
05:40"Украина отступает, но держит оборону": эксперт объяснил, сколько еще продлится позиционная война
05:30Обрушить фронт ВСУ и освободить территории: Садулаев рассказал про задачи на Харьковском направлении
05:20"Надо готовиться к новой войне": эксперт рассказал, почему СВО точно не закончится в этом году
05:10"Побесится и поугрожает": эксперт объяснил, что сделает Запад, когда ВС РФ дойдут до Киева или Одессы
05:00"Война перемещается в ближнее небо": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно больше дронов
04:50"Завопят про пятую статью НАТО": политолог о том, когда наступит время нанести удар по польскому Жешуву
04:40Солдату нужен отдых: волонтер объяснил, почему для подготовки крупных резервов ВС РФ нужна мобилизация
04:30"Перепрошили мозги и отправили на убой": Перенджиев о том, почему Россия не воюет с украинским народом
04:20Военный волонтер: мобилизованные, которые воюют с осени 2022 года, устали и заслужили право на отдых
Лента новостейМолния