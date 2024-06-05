"Надо готовиться к новой войне": эксперт рассказал, почему СВО точно не закончится в этом году
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
У России есть шанс выиграть войну на истощение. Хотелось бы увидеть более решительные операции, пока для этого нет возможностей. Поэтому в этом году СВО точно не закончится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
Пока неизвестно, как специальная военная операция могла бы закончиться в ближайшее время. В настоящее время идет тяжелую позиционная война, которая может длиться месяцами и годами, рассказал волонтер.
Да, у России есть шанс выиграть войну на истощение. Но хотелось бы увидеть более решительные операции, но пока для этого нет возможностей. Так что в этом году СВО точно не закончится, отметил он.
"Чем она может закончиться? Перемирием? Верховный главнокомандующий [Президент России Владимир Путин] сказал, что мы не пойдем на перемирие, потому что оно даст возможность ВСУ передохнуть. Если заключать мир, то мир должен быть на наших минимальных условиях, а Запад сейчас на это точно не пойдет", - подчеркнул Садулаев.
Не думаю, что спецоперация закончится в этом году, она перенесется на 2025 год. Поэтому России необходимо готовиться к новой войне. Надо готовить резервы и проводить техническое переоснащение армии. Стране нужны вооруженные силы 21 века, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.ру
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