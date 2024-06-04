https://ukraina.ru/20240604/1055472289.html

Ксавье Моро: Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 году

Ксавье Моро: Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 году - 04.06.2024 Украина.ру

Ксавье Моро: Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 году

Киев хочет быстрой победы до саммита в Швейцарии, поэтому отправил на север Харьковской области лучшие войска. Русские это прекрасно понимают, и у них есть прекрасная возможность уничтожить там резервы ВСУ.

2024-06-04T19:00

2024-06-04T19:00

2024-06-04T19:00

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россия

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ксавье моро

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нато

вооруженные силы украины

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.Глава делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности Константин Гаврилов заявил, что на Украине действуют 92 иностранные диверсионно-разведывательные группы, 14 из них американские.- Ксавье, какие задачи они могут выполнять в зоне боевых действий, насколько хорошо они подготовлены?- Думаю, что мы говорим о специалистах, которые могут управлять системами ПВО и САУ CAESAR. Но у меня возникает вопрос, чему они могут научить украинских солдат? Украинские солдаты умеют воевать. Возможно, иностранные инструкторы могут дать базовую подготовку, но и на Украине мы можем найти таких специалистов.Для меня это скорее пиар в стиле Макрона для украинского населения, что Запад отправляет инструкторов и будет воевать с вами. На Западе боятся, что до выборов в США в ноябре этого года произойдет полный провал на фронте.- Возможно, иностранные военные сами стремятся получить опыт современной войны?- Мы можем сравнить это с Гражданской войной в Испании (1936-1939), когда Советский Союз и Гитлер отправили туда военных и получили большой опыт для будущей войны. Логичнее предположить, что наши инструкторы идут на поле боя, чтобы самим чему-то научиться.- Глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что у НАТО есть два-три года, чтобы подготовиться к возможному российскому нападению, а генсек НАТО Столтенберг сказал, что признаков подготовки нападения России на страны Альянса нет. Почему на Западе делают такие противоречивые прогнозы относительно вооруженного столкновения с Россией?- У Запада нет ресурсов и солдат. Например, командующий Сухопутными войсками Франции Шиль сказал, что мы можем отправить 20 тысяч человек, но только в коалиции. Сами можем отправить две тысячи, но это ничего не значит. Нет, мы никому не нужны на Украине, чтобы воевать ─ кроме как помогать использовать Storm Shadow/ SCALP, ПВО. А те французские военные, с которыми служил я, сказали мне, что все, кого мы могли отправить, уже отправили в марте 2022 года в Румынию. И у Франции есть большие сложности со снабжением этих подразделений. Мобилизацию никто объявлять не будет, ни во Франции, ни в Германии.Есть риски, связанные с тем, что мы разрешили использовать свое оружие на российской земле в границах 2014 года.- А какие будут последствия у этого решения? Может ли это привести к ответному удару тактическим ядерным оружием по логистическим центрам в Европе?- Думаю, Владимир Путин мудрый политик и не будет использовать ядерное оружие. Да это и не нужно. Российская армия — это первая армия мира, поэтому зачем использовать ядерное оружие, когда вы можете уничтожать все, что отправляет Запад на Украину.Министр обороны Франции Лекорню говорил, что отправляет три тысячи снарядов на Украину в месяц. Такое количество российские войска выстреливают в день.На Западе уже поняли, что Россия выиграла эту войну, но принять это не могут и находятся в психологическом тупике. Самое важное сейчас ─ это выборы в США. Демократы не хотят пережить большой провал до ноября, поэтому они сейчас стараются разрешить все и отправить на Украину все что угодно. Но могут они мало.Да, HIMARS могут стрелять по российскому Белгороду, но это не то, что поможет ВСУ на фронте. Это похоже на то, как вел себя Гитлер в своем бункере в 1945 году, когда надеялся на Мессершмитт-262, ФАУ-3, ждал прихода армии Венка, Штайнера. Французские СМИ сообщают, что вот, наконец, мы разрешили наносить удары по российской территории, Украина проиграла бы, если бы не это решение. Теперь для Запада разрешение использовать его оружие по Белгороду стало тем самым чудо-решением, как для Гитлера в его бункере. Но разве это поменяет курс войны? Нет.- Поговорим о ситуации на севере Харьковской области. После нескольких дней успешного наступления российская армия ведет уличные бои в Волчанске. Некоторые называют этот город новым Артемовском. Согласны ли вы с такой оценкой?- Россия сразу задействовала небольшое количество войск, 15-18 тысяч солдат, это мало для большого прорыва. Мне кажется, что ситуация напоминает то, что сделал русский генерал Брусилов в 1916 году. Расширить фронт, бить в разных местах, и там, где это будет результативно, продолжить давить. Например, сегодня есть продвижение в районе Константиновки в Донбассе.Киев хочет быстрой победы до саммита в Швейцарии, поэтому отправил на север Харьковской области лучшие войска. Русские это прекрасно понимают, и у них есть прекрасная возможность уничтожить там резервы ВСУ, потому что в распоряжении ВС РФ есть планирующие бомбы.Идея №1 это пригласить лучшие украинские войска приехать в Волчанск или Липцы и там их уничтожить. Мне кажется, это выбор российского Генштаба.Приказ Путина — это уменьшить насколько возможно потери российской армии. Россия может это делать, потому что даже западные СМИ признали, соотношение потерь 1 к 12 в пользу России. Поэтому Россия не спешит. У Запада же есть проблемы, потому что ресурсы ограничены и приближаются выборы в ноябре в США. Зеленскому же надо на конференции в Швейцарии предъявить хотя бы тактическую победу.- На днях возле Эйфелевой башни обнаружили пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат с надписью: "Солдаты Франции, погибшие на Украине". Эта акция вызвала какой-то отклик во французском обществе?- Да, во Франции есть группы сопротивления, которые против войны с Россией, которые считают, что Россия наш союзник. Они уже провели несколько демонстраций в Париже, возможно, это их работа. К сожалению, у нас во Франции нет крупной партии, как в Германии, которая выступала бы против войны. Крупнейшие партии поддержали отправку оружия на Украину. Но у нас есть граждане, которые прекрасно понимают, что за режим в Киеве.

https://ukraina.ru/20230407/1045118656.html

https://ukraina.ru/20240604/1055466217.html

https://ukraina.ru/20240604/1055466790.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, франция, россия, адольф гитлер, ксавье моро, владимир путин, украина.ру, нато, вооруженные силы украины, сво