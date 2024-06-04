https://ukraina.ru/20240604/1055462148.html

Взрывы в Днепропетровске, запрет для Скотта Риттера. Главное на утро 4 июня

Взрывы в Днепропетровске, запрет для Скотта Риттера. Главное на утро 4 июня - 04.06.2024 Украина.ру

Взрывы в Днепропетровске, запрет для Скотта Риттера. Главное на утро 4 июня

Военнослужащие ВКС РФ уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины. Подполье сообщило о взрывах в Днепропетровске. Американский военный аналитик Скотт Риттер задержан в аэропорту

2024-06-04T09:00

2024-06-04T09:00

2024-06-04T09:44

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Экипажи российских истребителей Су-34 уничтожили опорный пункт украинской армии."Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", — говорится в сводке Минобороны РФ.Уточняется, что цели находили в зоне ответственности группировки войск "Центр".Экипажи вернулись на аэродром после получения подтверждения от разведки об уничтожении целей.Лётчик Су-34 Андрей рассказал: для выполнения полученной задачи необходимо провести расчеты. После летчики осматривают самолет, а также авиационные средства поражения."После того как мы провели сброс авиационных средств поражения, мы выполняем манёвр для безопасности и уходим по обратному маршруту на аэродром посадки", — приводят слова военнослужащего ВКС РФ.В Днепропетровске ВС РФ поразили военный объект.Российские военнослужащие нанесли удар по военному объекту в Днепре (Днепропетровске). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА "Новости".Со ссылкой на местных жителей Лебедев сообщил, что удар пришелся по автопарку или складу."Днепропетровск в пять утра получил удар по военному объекту... Известно, что на территории автопарка нацгвардии находилась гусеничная и колесная военная техника стран НАТО, было заскладировано БК и ГСМ", — заявил координатор подполья.Местные жители сообщают, что после прилёта виднеется большой столб дыма. Лебедев также сообщил, что несколько кварталов оцеплены сотрудниками СБУ и военными.По его данным, впритык к автопарку находится СИЗО. Некоторые из корпусов Вооруженные силы Украины используют, как склад и расположения.Утром 4 июня в Днепропетровске прозвучали взрывы. Об этом в 5 утра сообщил телеграм-канал "Общественное".Согласно данным Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.Госдепартамент США изъял паспорт Скотта Риттера при посадке в самолет.Таможенно-пограничная служба США сняла с рейса отставного офицера разведки морской пехоты США и военного аналитика Скотта Риттера. Он направлялся в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).Ранее Риттер сообщил, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет. Он добавил, что уже не сможет прилететь на мероприятие в Санкт-Петербурге.В Госдепартаменте США отказались комментировать ситуацию."Мы не можем комментировать статус паспорта частного гражданина США", — заявили в ведомстве.Скотт Риттер известен своими высказываниями по поводу конфликта на Украине. Также он критикует американские власти из-за многомиллиардных поставок вооружения Киеву.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержания Риттера."Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой?" — написала дипломат в своем телеграм-канале.Согласно Конституции США, первая поправка гарантирует свободу слова и собраний, а четвертая запрещает необоснованные обыски и задержания.Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.

https://ukraina.ru/20240517/1055132262.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, новости, сша, украина, россия, скотт риттер, су-34, мария захарова, днепр, днепропетровск, ракетный удар, минобороны рф