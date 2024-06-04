https://ukraina.ru/20240604/1055461534.html

Двухнедельная просрочка по-английски. Зеленский превратил украинцев в перекати-поле

Двухнедельная просрочка по-английски. Зеленский превратил украинцев в перекати-поле - 04.06.2024 Украина.ру

Двухнедельная просрочка по-английски. Зеленский превратил украинцев в перекати-поле

Отправляясь в многодневное турне по странам мира, которое долго не могло завершиться, просроченный президент Украины Владимир Зеленский удивил всех собственными заявлениями. Дернулись даже ушлые журналисты Guardian, которым он давал интервью.

2024-06-04T07:06

2024-06-04T07:06

2024-06-04T07:06

украина

запад

великобритания

владимир зеленский

петр порошенко

верховная рада

слуга народа

мнения

софия федина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/04/1055461414_0:0:1076:605_1920x0_80_0_0_05e6e78280253ab3781aae6955f99ad7.jpg.webp

Зеленский-то сам, как всегда, думал, что дает программно-эпохальное интервью, которое должно разжалобить западные страны и их привычных сателлитов-прихлебателей на подкормке по всему миру, чтобы те или денег дали, или хотя бы сымитировали поддержку украинских "устремлений к свободе" перед лицом "путинских бурят" по известному принципу "весь мир с нами".Однако журналисты прекрасно понимали, что их прислали в Киеве отработать номер – сделать в западное массовое общественное сознание очередной вброс политического дурмана, связанного с войной в Украине и сотканного исключительно из успокоительной лжи. Зеленский должен был дежурно пожаловаться на Кремль и его "жестокого президента Путина", поддерживая и обосновывая этой информацией должный градус русофобии на Западе и всех этих телодвижений по отмене России. Эти сеансы ненависти у них обусловлены логикой противостояния. Ничего умного или прорывного в них отродясь не было. Здравый смысл как основа сказанного или предлагаемого изначально отсутствовал напрочь. А политическая целесообразность определяла суть в полной и оперативной зависимости от сиюминутного конъюнктурного заказа, который так же отличается от правды, как полицейский резиновый демократизатор от укрепления демократии.Но Зеленский в своем самомнении не на шутку разошелся и огорошил британцев признанием: "Кем я точно не хочу быть – так это лжецом. …Это нечестно, чтобы у меня была слабость сегодня, нечестно по отношению к людям, я не имею просто права. Это недостойно, тогда ты – лжец. Когда ты шел в президенты и говорил, что будешь до конца со своим народом и будешь всегда защищать Украину и Конституцию, значит, ты соврал, если сейчас опускаешь руки", – сказал Зеленский и привычно шмыгнул носом. Не исключено, от радости, что он (нос то есть), как у Пиноккио не стал удлиняться от откровенной лжи.Потому что, сказав такое, соврал Зеленский от первого слова до последнего. Равно как и врал с первой минуты своего президентства до главного итога его пятилетнего пребывания в кресле главы государства и нынешних двух недель просрочки, то есть откровенной узурпации власти.Сегодня нет никакой, даже чисто академической потребности анализировать то, что Зеленский, будучи кандидатом, обещал избирателям и что он выполнил/не выполнил, дорвавшись до корыта и руля. Потому что не выполнено главное концептуальное обещание. Зеленский, идя в президенты, сказал главную фразу своему предшественнику Петру Порошенко, который первым построил из Украины страну-гнойник, невыносимый для жизни большинства нормальных сограждан.."Я не ваш оппонент, я ваш приговор", -- сказал Зеленский и тем самым декларировал отказ и отход от прежнего курса, лишавшего Украину суверенитета. По всем параметрам. Однако придя к власти, Зеленский не просто стал "Порошенко 2.0". Он усугубил все, развил, расчесал, довел до крайности язвы и пороки, недостатки и провалы, которые стали отличительными чертами "шоколадного барыги" (погоняло Порошенко в народе).Разница между этими двумя эрзац-политиками оказалась в том, что если Порошенко, жадный и беспринципный бизнесмен-олигарх, хоть частично все же смотрел на Украину как на свое лежбище, как на место зарабатывания капиталов и эксплуатации себе на карман несчастного населения, как на инструмент личного обогащения и все же хоть обозначал, верифицировал и даже как-то защищал национальные интересы страны, например, там, где он сам прибыльно "пасся", то Зеленский был чужд даже этих прагматичных расчетов и деяний. Он – клоун, вышедший из погорелого конъюнктурного цирка, по профессии, а по политической сути -- перекати-поле, лишенное политических связей, идеологических привязанностей и любых теоретических обоснований для своей деятельности.И такое же перекати-поле он превратил Украину и украинцев. Главной вершиной его деятельности может стать как бегство из страны от всевозможных невзгод миллионов граждан Украины, так и нежелание их возвращаться домой. Например, известный соцопрос, проведенный британскими властями в апреле сего года среди украинских беженцев показал: 7 из 10 украинских мигрантов в Великобритании не планируют возвращаться на родину, 9 из 10 - рассчитывают задержаться в Соединенном Королевстве и планируют подать заявление на участие в программе продления разрешения на пребывание там. Домой, в Украину планируют вернуться 15% опрошенных, 1% - переедут куда-нибудь еще, 16% - не задумывались над этим вопросом.Несколько утешает другая цифра -- только 14% опрошенных украинских мигрантов планируют просить убежища в Великобритании. Но все остальные готовы работать где угодно, кроме Украины, до тех пор, пока дома не станет безопасно. И жалуются заробитчане только на то, что не смогли найти работу. Причем по своей вине – по причине слабого знания английского языка. А так: знали бы язык – только и видели бы их в Украине. Но и с языком, и без него домой никто не собирается возвращаться. Пока.А Зеленский? А он, увы, готов пойти навстречу своему обездоленному населению. Но как?! Не устраивая человеческую жизнь в родной стране для земляков, а превращая их в заробитчан, в рабочую скотину, более подготовленные для погонщиков. При Зеленском изучение английского языка как обязательного во всех учебных заведениях -- от детсадика до школы и вузов – стало навязчивой идеей укро-властей – им это заказали погонщики, которым нужно не только пушечное, но и работающее "мясо", желательно понимающее суть команд.Еще 28 июня 2023 года Зеленский -- как неотложный -- внес в Верховную Раду законопроект, который официально определит статус английского в стране как языка международного общения. Согласно с этим законом английским в обязательном порядке должны будут владеть главы местных государственных администраций и их заместители, военнослужащие офицерского состава, проходящие службу по контракту, прокуроры, сотрудники налоговых и таможенных органов, полицейские среднего и высшего состава, а также начальствующий состав других правоохранительных органов и служб гражданской защиты.Закон должны рассмотреть, даже несмотря на то, что он вызывает определенные трудности, собственно, с украинизацией: многие из указанных категорий сограждан Зеленского вообще плохо или вообще не владеют государственным украинским языком, а их сразу пичкают английским. Но, как видим, верность верховного раба перед хозяином границ не знает, Зеленский, угождая, на все готов.Исключение сделано там, где граждан отправляют в лучший мир – на войне: в законе предусмотрено, что при мобилизации или объявлении военного положения требование о владении английским языком для военных и полицейских не действует. То есть умирать за англосаксов можно и с украинским на устах.А уже в этом июне двое из записных и национально-свидомых (сознательных) нардепов-патриотов -- София Федина и Владимир Вятрович пожаловались общественности, что Зеленский продолжает тупо англизировать "нарiд" (народ то есть – так, по аналогии с окотом, опоросом и отелом -- производством детенышей у овец, свиней и коров -- называют патриоты процесс деторождения у украинцев). По словам этих двух "наридных", англоязычные сеансы в украинских кинотеатрах получат финансовую поддержку от Зеленского за счет бюджета Украины. Ибо президент заставил депутатов из подконтрольной фракции "Слуга народа" найти средства для финансирования американского кино. И правку об этом добавили в указанный выше закон об английском языке, согласовав его с законом о языке украинском, государственном. И "слуги" большинством проголосовали "за".Более того: комитет Верховной Рады по инфополитике (там большинство – "слуги") предлагает депутатам этим законопроектом создать государственную программу по содействию изучения английского языка. И констатирует, что англизация неотъемлема от украинизации: "…Предусмотрены особенности обеспечения кинозрелищными заведениями демонстрации иностранных фильмов на английском языке с соблюдением требований, установленных Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Во как!А расходы на демонстрацию такого кино будут возмещать за счет продаж билетов зрителям и госбюджета Украины. И это притом, что, по словам недовольной Федины, Зеленому "припекло финансировать американское кино" тогда, когда в стране не хватает денег на ведение боевых действий, а тарифы на коммунальные услуги для населения поднимают вдвое.Но это только ложится в канву общего лишения Украину суверенитета при Зеленском, что и является следствием тотального невыполнения им своих предвыборных обещаний, о которых при уже двухнедельной просрочке экс-президента и говорить как-то неловко.Неловко, но стоит напомнить, что тотальная десуверенизация превратила Украину в политический экономический и даже духовно-культурный не только придаток Запада, но также и инструмент в его руках для решения западных же проблем и удовлетворений этих же интересов. Но не украинских!Однако по истечению двух недель собственной просроченности на посту президента Украины Владимир Зеленский предельно точно обозначил, какими он хочет видеть страну и ее граждан. На Филиппинах во время визита туда он попросил прислать в Украину как можно больше психиатров и психотерапевтов. И ему пошли навстречу – обещались прислать. И хорошо, что президент-просрочка – еще и не большого ума и не знает, что в плане нетрадиционной медицины Филиппины – это страна хирургов (хилеров, целителей), которые проводят операции, то есть режут живых людей без ножа. Руками голыми!А то ведь мог и этих попросить прислать в "нэньку" -- с него станется, а медицина в Украине просто загибается, испытывая дефицит всего.Но Запада готов к таким украинским вывертам. Например, в Великобритании украинским мигрантам могут продлить разрешение на пребывание на 18 месяцев в соответствии со специальной программой, которую власти планируют запустить в 2025 году. И там же, в Лондоне, с соизволения Вашингтона готовы терпеть и президента-просрочку, который такие штуки приветствует и крышует.Во всяком случае, англосаксы готовы терпеть просрочку и договорились об этом с самим Зеленским и его шобл.., пардон, командой. Просрочка Зеленского – это, оказывается, итог тайной внутренней договоренности между западными кураторами, правительством Украины, фракциями парламента и Офисом президента (ОПУ) о том, что вопрос легитимности главы государства специально не будируется. И ОПУ не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности Зеленского. Потому что, как сказала замглавы ОПУ по юридическим вопросам Ирина Мудрая, для этого нет оснований.А какие могут быть основания, когда рука руку моет?О том, как Зеленский обвинил власти Китая в срыве Швейцарского так называемого "саммита мира" - в материале Павла Котова Украина обвинила Китай в срыве "саммита мира". Зеленскому могут этого не простить

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240604/1055456060.html

украина

запад

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

украина, запад, великобритания, владимир зеленский, петр порошенко, верховная рада, слуга народа, мнения, софия федина