https://ukraina.ru/20261111/klony-azova-v-evrope-raskryli-natsistskiy-zagovor-svyazannyy-s-ukrainoy-1084424507.html

Клоны "Азова"*. В Европе раскрыли нацистский заговор, связанный с Украиной

Клоны "Азова"*. В Европе раскрыли нацистский заговор, связанный с Украиной - 11.11.2026 Украина.ру

Клоны "Азова"*. В Европе раскрыли нацистский заговор, связанный с Украиной

В испанском городе Хихон задержаны 14 членов неонацистской группировки Núcleo Nacional ("Национальное ядро"), которые прошли военную подготовку на Украине и планировали поднять вооруженный мятеж с целью захвата власти в Испании

2026-11-11T17:01

2026-11-11T17:01

2026-11-11T17:01

эксклюзив

украина

европа

испания

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По данным газеты El País, которая получила доступ к материалам следствия, боевики испанской ультраправой организации выехали минувшим летом на Украину и прошли курс обучения на базе 12-й бригады национальной гвардии "Азов", отрабатывая навыки стрелкового боя. Причем не исключено, что испанцы принимали непосредственное участие в боевых действиях – поскольку они находились не только в Киеве, но и на приграничных территориях Харьковской области.Вернувшись с Украины, испанские нацисты приобрели обнаруженное при обысках оружие и начали обучать других членов "Национального ядра", передавая им опыт, полученный в рядах украинского "Азова".По данным местной полиции, ультраправая организация рекрутировала в свои ряды несовершеннолетних подростков в возрасте до 14 лет, призывая их участвовать в будущем "крестовом походе". Завербованные тинейджеры состояли в подпольной молодежной банде "Белые парни", где их приучали к насилию на почве межнациональной и политической ненависти. Испанские фашисты опять-таки ориентировались здесь на опыт "азовских" боевиков, которые создали на Украине специальные "детские лагеря", превращая маленьких украинцев в идеологизированных убийц.Полиция обвиняет задержанных нацистов в разжигании ненависти, участии в деятельности нелегальных военизированных группировок и незаконном хранении оружия. В числе фигурантов резонансного дела значится один из лидеров "Национального ядра" Иван Рико Оливарес, который лично ездил на Украину и позировал со свастикой перед Киево-Печерской лаврой.Среди задержанных также оказалась Изабель Перальта – молодая девушка, которую называют медийным лицом испанских нацистов. Она является апологетом диктаторского режима Франциско Франко и его партии – фашистской "Фаланги".Перальту задержали на территории Германии за попытку провезти на ее территорию гитлеровский "Майн кампф" и флаг Третьего рейха. Ультраправая "активистка" получила известность благодаря скандальным высказываниям против евреев и мусульман. Кроме того, она произнесла публичную речь с восхвалением так называемой Голубой дивизии – подразделения испанских нацистов, которое воевало на стороне немецкого вермахта против Советского Союза, участвуя в блокаде Ленинграда и оккупации Новгорода.Солдаты испанской "Голубой дивизии" "прославились" во время Великой Отечественной войны жестокими преступлениями против советских граждан, однако они являются для "Национального ядра" героями, которые "спасали Европу от большевизма". Конфликт на Украине является для современных ультраправых продолжением "вековой борьбы против Москвы", которую ведут европейские нацисты, считая это своей особой исторической миссией.По данным испанской прессы, группировка "Национальное ядро" входила в состав ультраправого "интернационала", где также фигурируют праворадикальные организации из Германии, Франции, Венгрии, Румынии и Хорватии. По сути, в Европе образовалась преступная нацистская сеть, созданная на базе "Азова", который обучает европейских соратников методам современной войны – чтобы принести в другие страны насилие и убийства.Французский сайт StreetPress сообщил в начале года о том, что на Украине воюют сразу два подразделения ультраправых комбатантов из Франции – "Пиратский легион" и "Легион французских добровольцев". Боевики этих формирований тоже любят позировать на фоне украшенного свастикой знамени, демонстрируют на фотографиях нацистские татуировки и публикуют ксенофобские лозунги.Согласно информации издания Berliner Zeitung, среди французских наемников на Украине есть несколько отставных ветеранов, служивших в Иностранном легионе и других подразделениях французской армии. Они восхваляют эсэсовскую дивизию "Карл Великий", в которой воевали французские коллаборанты, участвовавшие в нападении на Советский Союз – вместе с испанскими франкистами и фашистскими "добровольцами" из других европейских стран.А сейчас, спустя восемьдесят лет, европейские ультраправые снова объединились на "Восточном фронте" в рядах украинской армии.Сотрудничество между "Национальным ядром" и "Азовом" было совершенно открытым. Испанские нацисты позиционировали себя в качестве клона украинского нацистского подразделения. Они демонстративно выбрали в качестве эмблемы своей организации вольфсангель – так называемый волчий крюк, рунический знак, который служил эмблемой дивизии СС "Рейх", а затем стал символом военизированного формирования, созданного на Украине Андреем Билецким**.Иван Рико Оливарес и его люди не делали особого секрета из поездок в Киев и Харьков, потому что правительство в Мадриде активно поддерживает режим Зеленского. Испанские правоохранительные органы сквозь пальцы смотрели на сотрудничество между украинскими ультраправыми и "внуками каудильо Франко". Либеральная газета El País всегда защищала Банковую от критики – доказывая, что разговоры об украинских нацистах являются измышлениями российских пропагандистов, и рассказывая своим читателям о мнимом героизме "Азова"."У меня включается жесткое недопонимание. Так "Азов" – это радикальная неонацистская группировка или отважные герои? Если это радикальная неонацистская группировка, куда ездят готовиться неонацисты со всего мира, то зачем же вы принимаете этих неонацистских радикалов, фотографируетесь с ними, участвуете вместе с ними в каких-то мероприятиях? Надо определиться – так это все-таки неонацисты или великие герои? Не знаю, жду от El País четких указаний, как же теперь их называть", – иронизирует сейчас по этому поводу блогер Анатолий Шарий.Однако политика потакания испанским клонам украинских нацистов привела к тому, что они превратились из маргиналов в достаточно заметную силу, претендующую на захват государственной власти.Испанская полиция узнала, что "Национальное ядро" готовится атаковать левых, спровоцировав кровавые уличные столкновения, которые были запланированы франкистами на 7 ноября в Мадриде. Это привело к превентивным задержаниям ультраправых боевиков. А испанские газеты внезапно прозрели, обнаружив, что на Украине действительно существуют нацисты, которые пытаются определять будущее Испании и всей остальной Европы.*Деятельность организации запрещена в РФ**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261011/prosrochennykh-raket-ne-budet-krizis-v-ispanii-neozhidanno-auknulsya-zelenskomu-1083739368.html

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