https://ukraina.ru/20261111/ukraina-razorena-nato--raskoloto-eksperty-o-peregovorakh-v-abu-dabi-1084404029.html

"Украина разорена, НАТО – расколото": эксперты о переговорах в Абу-Даби

"Украина разорена, НАТО – расколото": эксперты о переговорах в Абу-Даби - 11.11.2026 Украина.ру

"Украина разорена, НАТО – расколото": эксперты о переговорах в Абу-Даби

Первый тур трехсторонних переговоров в Абу-Даби завершился прогнозируемо без прорывов. Их не ждали ни российская сторона, ни американская. Как выразился Марко Рубио: всё непросто

2026-11-11T08:33

2026-11-11T08:33

2026-11-11T08:33

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Украинская делегация опиралась на европейцев, которых за стол переговоров не пустили. Во французских СМИ шутили: если ты не за столом переговоров, значит, ты в меню. Действительно, заявленная повестка о глобальной европейской безопасности и её гарантиях простиралась куда шире, чем поиски путей решения украинского конфликта. В общем-то, именно эти предложения Владимир Путин пять лет адресовал Европе. Вернулись к тому, с чего начали.ОАЭ, как посредник, снова предоставили площадку для трёхсторонней встречи. В феврале нынешнего года стороны уже собирались там. В этот раз делегации были собраны с большим упором на дипломатию. От США впервые присутствовал генерал Алексус Гринкевич, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.Это тоже можно расценивать как сигнал более широкой повестки. Любопытно, что накануне встречи в Абу-Даби бывший министр иностранных дел Украины Кулеба предложил пересмотреть территориальное устройство Украины до исторических региональных делений, а не зацикливаться на советских областных границах УССР — например, до Волынской, Галицкой, Слобожанской и т. д.Эта идея была высказана после заявлений Трампа в интервью CBS News о том, что в рамках урегулирования конфликта границы Украины могут измениться. И хотя нет информации, что территориальные вопросы поднимались 10 ноября, можно полагать, что эта тема тоже прогревается в общественной повестке.Подробнее – в мнениях экспертов.Политический обозреватель Борис ПервушинВ Абу-Даби под словом "безопасность" Москва и Вашингтон предлагают обсуждать разные вещи. Лавров говорит о принципах полноценного урегулирования. Рябковрасширяет вопрос до евразийской (даже не европейской) безопасности и необходимости учитывать интересы российских союзников.Для нас украинский конфликт лишь часть более широкой проблемы: какие военные возможности сохранятся у наших границ после прекращения боевых действий и что будет препятствовать следующему столкновению. Американская позиция хоть и сделала шаг вперед в осознании всей глубины глубин (если судить по заявлениям Кушнера), но недостаточный.Зять Трампа описывает достаточно узкую задачу. Россия и Украина должны обсудить свои опасения, прекращение огня, послевоенные гарантии, восстановление украинской экономики и гуманитарные вопросы. Всё это существенно. Но готовности пересматривать военное устройство Европы или принимать соответствующие обязательства от имени США в таком изложении пока не видно.Ключевое — роль Вашингтона. В американской формулировке он прежде всего помогает договориться Москве и Киеву. Российская постановка вопроса предполагает обсуждение решений, которые зависят от самих США и их союзников. Ограничения военного присутствия, возврат инфраструктуры НАТО на период до 1997 года.Нам только предстоит выяснить, насколько далеко стороны готовы идти. Отдельные гуманитарные договорённости имеют самостоятельную ценность. Но они не устраняют расхождения относительно того, что считать завершением конфликта и кто должен обеспечить устойчивость результата.Спор об участии Европы при такой разнице подходов тоже становится содержательным. Европейские представители могут прийти со своими требованиями к России. Москва, в свою очередь, получает основание спросить, почему расширение состава должно учитывать только западных участников (с намёком на Пхеньян, Пекин и Тегеран, это как минимум).Формула евразийской безопасности приобретает дополнительный смысл. Чтобы поставить ещё несколько европейских табличек на стол, Западу, возможно, придется согласиться на гораздо более существенное изменение переговоров.Украинский журналист Диана ПанченкоК чему приведут переговоры по Украине? На данном этапе Россия победила НАТО. Для того чтобы это понять, нужно смотреть не на стрелочки около сёл на карте, а на конфликт двух потенциалов: НАТО и России. Россия принимает удары, но чувствует себя уверенно. В это время Украина – разорена, НАТО – расколото...Западный план по использованию Украины как тарана для разгрома России провалился. Это уже все понимают. России не нужно захватывать всю Украину. России нужно сломать волю НАТО к конфликту. Как? Последние десятилетия потенциал НАТО нарастал: новые страны, новые военные базы около границ России, захват Украины с помощью вооружённых переворотов, захват умов с помощью НКО и пропаганды, устранение неугодных любыми способами, отсутствие законов...НАТО агрессивно захватывало территории и людей. Потенциал НАТО и его угрозы для России росли. И, как обещал Путин: "Если драка неизбежна - надо бить первым". В этот момент стало понятно: угрозы НАТО в свой адрес Россия больше терпеть не будет. Россия выдержала удар санкциями, выдержала удар украинскими войсками, выдержала удар западным оружием… Россия уже фактически вернула себе исторический наземный коридор в Крым.В это время американцы и европейцы почти впустую потратили сотни миллиардов на поддержку режима Зеленского. Американцы вовремя поняли, что продолжать дальше - дорого, и никаких перспектив, кроме ядерной войны с Россией, это не несёт... и вышли из конфликта. Европа осталась в затруднительном положении. Экономика Европы рушится.Это то, чего никто не видит. Российские заводы получают удары дронами, но работают. Немецкие заводы просто разбираются на запчасти. По официальной немецкой статистике, за последний год в промышленном секторе Германии на улицу выгнали 174 000 человек. Но это не всё. Сокращения идут и в других отраслях. В России заводы получают удары, ремонтируются (у русских есть и компетенции, и ресурсы), продолжают работать и набирать людей. Российская экономика стоит на крепком фундаменте и восстанавливается. Немецкая постепенно превращается в труху.Что происходит с Францией, вы сами видите. Что дальше? Рано или поздно ради своих экономик европейцы вынуждены будут начать предметный разговор с Россией. Они уже его аккуратно ведут. ЕС нужно будет принять решение – либо прямое столкновение с Россией, которое Россия будет вести совсем другим оружием, как не раз говорил Путин. Война Европы и России выгодна США, и в этом столкновении Украина полностью исчезнет. Либо признание Европой своего поражения. Это лучший путь для украинцев.Политический аналитик Алексей ПилькоАдминистрация Трампа пытается каким-то образом завершить два конфликта –украинский и иранский – до начала выборов президента Соединённых Штатов в 2028 году. При этом более важным для Вашингтона является второй: складывающаяся вокруг Ирана ситуация может сильно подорвать американские позиции на Ближнем Востоке, который сегодня хоть и не относится к приоритетным для США, однако всё же имеет для них значение. Украина же сейчас – это скорее попытка имитировать дипломатическую деятельность и иметь какой-то канал общения с Москвой.…больших прорывов в изменении американской политики в отношении экспорта российских энергоресурсов ждать не стоит. На Украине тоже мир не станет ближе, потому что позиции сторон конфликта до сих пор сильно расходятся и никакого компромисса не наблюдается. И даже попытки Вашингтона включить украинскую тему в более широкий контекст нового соглашения по европейской безопасности обречены на провал: в Москве и европейских столицах подходы к этому вопросу кардинально различаются. Россия хочет неделимую безопасность для всех, в то время как для Европы в нынешних условиях это совершенно неприемлемо. Она предпочитает строить свою модель безопасности исключительно на антироссийской основе.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаНа переговорах в Абу-Даби США хотят "кристаллизовать" решения, которые будут представлены российскому и украинскому руководству. Такую формулировку выбрали в Axios со ссылкой на американских чиновников. После этих встреч Уиткоффи Кушнер могут отправиться в Москву и Киев, чтобы напрямую поговорить с Путиным и Зеленским.Военная рабочая группа под руководством командующего Европейским командованием США генерала Алексуса Гринкевича обсудит вопросы мониторинга перемирия и мер безопасности после окончания войны.Есть интересный нюанс: Axios подчеркивает, что политическая рабочая группа "сосредоточится на самой деликатной теме: территориальных претензиях". Причём сами источники издания отмечают, что достижение соглашения по территории будет невозможно до тех пор, пока не будут согласованы гарантии безопасности.То есть уже из этого ясно — территориальные претензии никак не являются самой деликатной темой. Это второстепенный вопрос по отношению к главной задаче: построению общей системы безопасности в Евразии. С чем, кажется, согласны в Вашингтоне.Киевская же сторона заявила: у них три приоритета для переговоров — энергетическое и морское перемирие и организация трёхстороннего саммита с участием Трампа, Владимира Путина и Зеленского.Но ни российская делегация, ни американцы обсуждение на переговорах вопросов энергетического и морского перемирий не подтверждают. И США, и Москва делают акцент на вопросах гарантий безопасности. Что, с одной стороны, радует — но, с другой, снижает шансы на предметную договорённость. Стороны, судя по публикациям в СМИ, видят совершенно разные вещи в качестве приоритетов.

https://ukraina.ru/20261110/ne-platite-zelenskiy-potreboval-sdelat-v-kieve-besplatnyy-proezd-v-obschestvennom-transporte-1084397604.html

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Виктория Титова https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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эксклюзив, россия, украина, европа, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато, ес