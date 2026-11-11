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Европа водит Зеленского за нос: Украину не ждут в ЕС даже через десять лет

Европа водит Зеленского за нос: Украину не ждут в ЕС даже через десять лет - 11.11.2026 Украина.ру

Европа водит Зеленского за нос: Украину не ждут в ЕС даже через десять лет

Пока европейские лидеры обещают Киеву скорое вступление в Евросоюз, за закрытыми дверями звучат совсем другие прогнозы. Как 11 ноября выяснило издание Reuters, многие политики не верят, что Украина станет членом объединения даже в ближайшее десятилетие

2026-11-11T17:46

2026-11-11T17:46

2026-11-11T17:46

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Украину продолжают кормить обещаниями о европейском будущем, однако сами чиновники ЕС, похоже, не слишком верят в скорое пополнение своих рядов. Как сообщает Reuters, за громкими заявлениями о готовности принять Киев скрываются серьезные сомнения, которыми европейские дипломаты предпочитают делиться лишь в частных беседах.Агентство поговорило более чем с десятью чиновниками и дипломатами из стран Евросоюза. Выяснилось, что оптимизм европейских лидеров разделяют далеко не все. Собеседники Reuters указали на множество препятствий, которые Украине придется преодолеть, прежде чем она сможет рассчитывать на членство в объединении.Причем речь идет вовсе не о задержке на год или два. Председатель аналитического центра "Европейская инициатива стабильности" Джеральд Кнаус рассказал, что во многих странах ЕС политики не ожидают вступления Украины даже в течение следующих десяти лет.Однако открыто говорить об этом европейцы не торопятся. Как объяснил Кнаус, подобные заявления могут серьезно ударить по настроениям на Украине. Поэтому публично Киеву продолжают обещать европейские перспективы, а куда менее приятные оценки оставляют для разговоров без камер.Причем сомнения европейских политиков, судя по всему, разделяют и обычные жители ЕС. По данным Reuters, поддержка скорого вступления Украины в объединение упала с 69% в 2022 году до 47% в октябре 2026-го. Во Франции и Польше против приема Киева выступили по 57% опрошенных, а в Германии — 59%.О том, как прошел первый день нового раунда переговоров, — в публикации "Пусть пообщаются в лобби-баре": Мединский подвел итоги и назвал условие европейцам.

https://ukraina.ru/20261111/kak-perekroit-ukrainu-kuleba-zakhotel-izbavitsya-ot-sovetskikh-oblastey--1084414444.html

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новости, украина, киев, франция, владимир мединский, ес, reuters