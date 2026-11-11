Европа водит Зеленского за нос: Украину не ждут в ЕС даже через десять лет - 11.11.2026 Украина.ру
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Европа водит Зеленского за нос: Украину не ждут в ЕС даже через десять лет
Европа водит Зеленского за нос: Украину не ждут в ЕС даже через десять лет - 11.11.2026 Украина.ру
Европа водит Зеленского за нос: Украину не ждут в ЕС даже через десять лет
Пока европейские лидеры обещают Киеву скорое вступление в Евросоюз, за закрытыми дверями звучат совсем другие прогнозы. Как 11 ноября выяснило издание Reuters, многие политики не верят, что Украина станет членом объединения даже в ближайшее десятилетие
2026-11-11T17:46
2026-11-11T17:46
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reuters
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Украину продолжают кормить обещаниями о европейском будущем, однако сами чиновники ЕС, похоже, не слишком верят в скорое пополнение своих рядов. Как сообщает Reuters, за громкими заявлениями о готовности принять Киев скрываются серьезные сомнения, которыми европейские дипломаты предпочитают делиться лишь в частных беседах.Агентство поговорило более чем с десятью чиновниками и дипломатами из стран Евросоюза. Выяснилось, что оптимизм европейских лидеров разделяют далеко не все. Собеседники Reuters указали на множество препятствий, которые Украине придется преодолеть, прежде чем она сможет рассчитывать на членство в объединении.Причем речь идет вовсе не о задержке на год или два. Председатель аналитического центра "Европейская инициатива стабильности" Джеральд Кнаус рассказал, что во многих странах ЕС политики не ожидают вступления Украины даже в течение следующих десяти лет.Однако открыто говорить об этом европейцы не торопятся. Как объяснил Кнаус, подобные заявления могут серьезно ударить по настроениям на Украине. Поэтому публично Киеву продолжают обещать европейские перспективы, а куда менее приятные оценки оставляют для разговоров без камер.Причем сомнения европейских политиков, судя по всему, разделяют и обычные жители ЕС. По данным Reuters, поддержка скорого вступления Украины в объединение упала с 69% в 2022 году до 47% в октябре 2026-го. Во Франции и Польше против приема Киева выступили по 57% опрошенных, а в Германии — 59%.О том, как прошел первый день нового раунда переговоров, — в публикации "Пусть пообщаются в лобби-баре": Мединский подвел итоги и назвал условие европейцам.
https://ukraina.ru/20261111/kak-perekroit-ukrainu-kuleba-zakhotel-izbavitsya-ot-sovetskikh-oblastey--1084414444.html
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Новости, Украина, Киев, Франция, Владимир Мединский, ЕС, Reuters

Европа водит Зеленского за нос: Украину не ждут в ЕС даже через десять лет

17:46 11.11.2026
 
© REUTERS / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© REUTERS / Yves Herman
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Пока европейские лидеры обещают Киеву скорое вступление в Евросоюз, за закрытыми дверями звучат совсем другие прогнозы. Как 11 ноября выяснило издание Reuters, многие политики не верят, что Украина станет членом объединения даже в ближайшее десятилетие
Украину продолжают кормить обещаниями о европейском будущем, однако сами чиновники ЕС, похоже, не слишком верят в скорое пополнение своих рядов. Как сообщает Reuters, за громкими заявлениями о готовности принять Киев скрываются серьезные сомнения, которыми европейские дипломаты предпочитают делиться лишь в частных беседах.
Агентство поговорило более чем с десятью чиновниками и дипломатами из стран Евросоюза. Выяснилось, что оптимизм европейских лидеров разделяют далеко не все. Собеседники Reuters указали на множество препятствий, которые Украине придется преодолеть, прежде чем она сможет рассчитывать на членство в объединении.
Причем речь идет вовсе не о задержке на год или два. Председатель аналитического центра "Европейская инициатива стабильности" Джеральд Кнаус рассказал, что во многих странах ЕС политики не ожидают вступления Украины даже в течение следующих десяти лет.
Однако открыто говорить об этом европейцы не торопятся. Как объяснил Кнаус, подобные заявления могут серьезно ударить по настроениям на Украине. Поэтому публично Киеву продолжают обещать европейские перспективы, а куда менее приятные оценки оставляют для разговоров без камер.
Причем сомнения европейских политиков, судя по всему, разделяют и обычные жители ЕС. По данным Reuters, поддержка скорого вступления Украины в объединение упала с 69% в 2022 году до 47% в октябре 2026-го. Во Франции и Польше против приема Киева выступили по 57% опрошенных, а в Германии — 59%.
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