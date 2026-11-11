https://ukraina.ru/20261111/ekonomika-ukrainy-i-voyna-skhemy-vmesto-kommunalnykh-blag-1084401554.html

Экономика Украины и война: схемы вместо коммунальных благ

Экономика Украины и война: схемы вместо коммунальных благ - 11.11.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: схемы вместо коммунальных благ

Обесточенные города открывают перед украинскими бизнесменами новые возможности. Накапливаемый для выработки электроэнергии газовыми ТЭС природный газ можно продавать в Европу — Еврокомиссия требует снятия ограничений на экспорт, а на рынке электроэнергии вновь открылись возможности по спекуляциям

2026-11-11T09:30

2026-11-11T09:30

2026-11-11T09:30

эксклюзив

украина

германия

фридрих мерц

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Заодно можно будет организовать бизнес на торговле водой, качество которой, впрочем, оставляет желать лучшего.Но и без других новостей не обошлось: к украинскому ретейлу присматриваются поляки, а Фридрих Мерц притворяется авторитетом, продавливая выделение Украине дополнительного финансирования.Беды ретейла полякам в радостьУкраинский ретейлер "Сельпо" (входит в Fozzy Group) отобразил в своей финансовой отчётности за 9 месяцев текущего года 1,53 млрд гривен убытков, из которых 1,4 млрд гривен пришлись на уничтоженные распредцентры и повреждённые магазины. Убытки только за 9 месяцев на 27% превышают всю чистую прибыль компании за 2025 год. Для понимания: в прошлом году компания списала в качестве убытков лишь 1 млн гривен. Как следствие, Fozzy Group пересмотрела кадровую политику. Компания сначала ограничила аренду на часть офисных должностей, а с ноября объявила о сокращении части персонала.Всего же в июле-сентябре ВКС России совершили 153 атаки на украинские склады, уничтожив 800 тыс. кв. м складской недвижимости. Как следствие, арендные ставки на качественные (то есть категорий А и В) складские площади всего за несколько месяцев выросли на 12–13%.А пока украинский ретейл сталкивается с растущими проблемами, к украинскому рынку присматриваются польские торговые сети.Польский маркетплейс Allegro поделился планами по выходу на украинский рынок. Компания пока не планирует запускать отдельную локальную платформу на Украине, а сосредоточится на тестировании международной доставки, что позволит польским продавцам напрямую продавать товары украинским покупателям. Главное преимущество — отсутствие потребности вкладываться в инфраструктуру, а воспользоваться для этого услугами партнёров, переложив на них все военные риски. Для понимания: выручка маркетплейса в прошлом году превысила 3 млрд долларов, а на платформе торгуют свыше 150 тыс. продавцов.А проблемы у гигантов по типу "Эпицентра" открывают новые возможности для сетей калибром поменьше. Польская сеть Рерсо — специализируется на товарах для дома — открыла 28 октября свой первый магазин на Украине в киевском ТЦ.Нет света — нет и водыЗа год специалисты Госпродпотребслужбы проверили 420 предприятий централизованного и 881 предприятие нецентрализованного питьевого водоснабжения. Нарушения зафиксировали соответственно на 351 и 556 объектах. Отдельно инспекторы обследовали 60 бюветов: на 21 из них выявили недостатки (35%). Из 311 проверенных пунктов разлива питьевой воды нарушения установили на 174 (56%).В целом санитарным требованиям не отвечали 1387 проб из централизованных сетей (16%) и 392 пробы из нецентрализованных источников (37%). Также под контроль попали 5 124 шахтных колодца и два каптажа источников. Среди четырех проверенных предприятий по производству фасованной питьевой воды нарушения обнаружили на одном.Самые распространенные проблемы — неудовлетворительное санитарно-техническое состояние сооружений и оборудования, отсутствие должного лабораторного контроля и средств для обеззараживания воды. Также специалисты фиксировали несоответствие воды санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Наиболее распространённая проблема — чрезмерное содержание нитратов в воде, что представляет особую опасность для малолетних детей, вызывая водно-нитратную метгемоглобинемию.Как видно, нарушения носят массовый характер, что свидетельствует не только о накопившихся экологических проблемах, но и о разложении системы санитарного контроля. А т.к. блэкауты в крупных городах приводят к прекращению водоснабжения, то гражданам придётся спасаться водой из бюветов и прочих наземных источников, качество воды в которых ещё хуже, чем в водопроводной сети.Киев уже стал примером того, как городская власть вместе с руководством водоканала "прощёлкали" вопрос с резервным питанием водокачек. Несмотря на массу новостей о передаче "Киевводоканалу" генераторов и закупке оборудования, оказалось, что генераторы не подключены.Впрочем, даже если бы генераторы были, воду всё равно пришлось бы подавать по графику — дизель для генераторов уже давно перевалил за 100 гривен за литр. В Николаеве, например, котельные не работают во время отключений электричества, т.к. работа котельных от генераторов будет стоить городу дополнительные 15 млн гривен расходов, которые нечем покрыть. Зачем тогда город покупал и устанавливал генераторы — не ясно.К слову, несмотря на то, что власти отчитались о запуске водовода, который должен обеспечить Николаев водой, продолжается отбор воды из Бугского лимана, куда при ветре с юга на север пригоняет солёную воду из Чёрного моря, которая ускоряет коррозию трубопроводов. Но коррозия и порывы теперь являются наименьшей проблемой. Точка забора воды находится недалеко от выпуска городской канализации, что привело к попаданию в водопроводную систему нечистот и хлорированию воды до такого состояния, когда ей на месяц запрещено пользоваться даже как технической.Поэтому вслед за обесточиванием городов о себе дадут знать проблемы с водоснабжением, водоотведением и резким падением уровня санитарии, что выльется во вспышки кишечных болезней и гепатитов. Поэтому городские власти уже сейчас должны думать о дополнительных мерах по обеззараживанию воды.ТЭС нет, зато можно газом торговатьВ конце октября Молдавия купила 2 млн куб. м украинского газа со скидкой относительно цен на европейском газовом хабе TTF, а теперь планирует закупить на Украине от 10 до 50 млн куб. м газа и, естественно, по цене ниже рынка. По тому же пути газовой диверсификации намерена пойти и Венгрия. Её новый министр иностранных дел и торговли Анита Орбан заявила о планах прекратить импорт российского газа к осени следующего года, как того требует Евросоюз. Тот же подход у Аниты Орбан и к закупкам нефти: она утверждает, что компания MOL готовит НПЗ к получению нефти по трубопроводу JANAF из Хорватии.Тем временем газ в Евросоюзе дорожает, а компании стали поднимать газ из хранилищ, заполненность которых упала до 74% в целом по ЕС (при пятилетнем среднем показателе в 90%), а в отдельных странах (как в ФРГ) и вовсе до 60%. Как следствие, Еврокомиссия назвала снятие запрета на экспорт газа одним из важных шагов, которые Украина должна предпринять в рамках реформы газового рынка.Проще говоря, от уничтожения украинских ТЭС пока выигрывает Евросоюз, который сможет рассчитывать на поставки больших объёмов украинского газа, чем если бы газовые ТЭС работали и вырабатывали электроэнергию. Зато ДТЭК Рината Ахметова* времени зря не теряет и вновь в сговоре вместе с "Энергоатомом" скупает электроэнергию оптом по заниженной цене, чтобы затем перепродать ее с наваром.Мерц давит авторитетомС 9 ноября на Украине начала работу миссия МВФ, по итогам работы которой Киев рассчитывает получить 1,67 млрд долларов. Но куда важнее сюжет с получением денег от Евросоюза.Евробюрократия всё же решила найти деньги для киевской власти.Из 70 млрд евро дефицита украинского бюджета евробюрократы намерены покрыть 46,7 млрд евро. 46,7 млрд евро — дополнительные средства, помимо уже предусмотренных 90 млрд евро на два года, которые евробюрократия продавила в прошлом году. Для изыскания суммы прорабатываются меры, включая совместные заимствования и конфискацию российских ЗВР. С конфискацией всё по-прежнему крайне сложно, поэтому, скорее всего, странам ЕС вновь придётся наращивать свой госдолг ради Украины.А для этого необходимо ужесточить дисциплину внутри ЕС, где Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия уже дали понять, что финансировать Украину не намерены.И в дело вступила Германия. Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что Берлин может не поддержать семилетний бюджет Европейского союза на 2028–2034 годы, если все страны-члены не возьмут на себя обязательство финансово поддерживать Украину в 2027 году.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261110/energeticheskie-voyny-evropa-pereplachivaet-iz-za-rusofobii-a-vengriya-mozhet-ostavit-bez-gaza-ukrainu-1084385906.html

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Иван Лизан https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, украина, германия, фридрих мерц