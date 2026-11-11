Европа готовит поход на Восток: военный эксперт об укреплении фронта под Харьковом - 11.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261111/evropa-gotovit-pokhod-na-vostok-voennyy-ekspert-ob-ukreplenii-fronta-pod-kharkovom-1084426942.html
Европа готовит поход на Восток: военный эксперт об укреплении фронта под Харьковом
Европа готовит поход на Восток: военный эксперт об укреплении фронта под Харьковом - 11.11.2026 Украина.ру
Европа готовит поход на Восток: военный эксперт об укреплении фронта под Харьковом
Россия стоит на пороге прямого столкновения с Европой, предупредил в интервью изданию Украина.ру выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм
2026-11-11T19:30
2026-11-11T19:30
россия
европа
украина
украина.ру
фсб
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071355323_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_8bb78bf67fe46d9465f5f95a9093248c.jpg
Западные соседи активно накапливают вооружение и от планов конфронтации не отказывается, заявил аналитик:"Европа накапливает вооружение и военную технику. Она реально готовится к прямому столкновению с Россией и от планов своих не отказывается. И каждый занятый украинский рубеж — это очень важный элемент для нашего противостояния новому походу Европы на Восток".По его словам, в Латвии уже происходит отработка конкретных боевых задач по противостоянию с Россией, "причем не оборонительных, а наступательных". Именно поэтому занятые российские рубежи в Харьковской области являются не просто буферной зоной, а ключевым элементом обороны."Сейчас речь идет не столько о создании буферной зоны, потому что дроны бьют далеко, а занятии позиций, которые позволят сдерживать наступление противника. Возможно, они прорабатывают планы удара с территории Украины для выхода на территорию РФ. Но если мы в Харьковской области сможем укрепить фронт по Осколу, им эту оборону будет труднее прорвать", — подчеркнул Рамм.На вопрос журналиста, рассматривает ли он переговоры в Абу-Даби в духе "Европа задергалась, потому что мы Киев бомбим", аналитик ответил, что западные соседи заинтересованы в переговорах только ради остановки боевых действий по линии соприкосновения, чтобы любой ценой сохранить киевский режим."Ничего она не задергалась. Европе нужно только одно – любой ценой остановить боевые действия по ЛБС. А обещать она будет все, что угодно: хоть кусок Львовской области выделить", — отметил замруководителя интернет-проекта "Милитарист".Полный текст интервью журналиста Кирилла Курбатова Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением на сайте Украина.ру.Ранее подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников рассказал, что Россия обладает подавляющим ядерным превосходством над Европой, и именно это позволяет компенсировать численное преимущество противника. Подробнее - в интервью изданию Украина.ру "Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года" на нашем сайте.
россия
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071355323_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_dbad51b9e289f978c4d9013520dd05a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, европа, украина, украина.ру, фсб, сво, спецоперация
Россия, Европа, Украина, Украина.ру, ФСБ, СВО, Спецоперация

Европа готовит поход на Восток: военный эксперт об укреплении фронта под Харьковом

19:30 11.11.2026
 
© Фото : interaffairs.ru
- РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© Фото : interaffairs.ru
Читать в
ДзенTelegram
Россия стоит на пороге прямого столкновения с Европой, предупредил в интервью изданию Украина.ру выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм
Западные соседи активно накапливают вооружение и от планов конфронтации не отказывается, заявил аналитик:
"Европа накапливает вооружение и военную технику. Она реально готовится к прямому столкновению с Россией и от планов своих не отказывается. И каждый занятый украинский рубеж — это очень важный элемент для нашего противостояния новому походу Европы на Восток".
По его словам, в Латвии уже происходит отработка конкретных боевых задач по противостоянию с Россией, "причем не оборонительных, а наступательных". Именно поэтому занятые российские рубежи в Харьковской области являются не просто буферной зоной, а ключевым элементом обороны.
"Сейчас речь идет не столько о создании буферной зоны, потому что дроны бьют далеко, а занятии позиций, которые позволят сдерживать наступление противника. Возможно, они прорабатывают планы удара с территории Украины для выхода на территорию РФ. Но если мы в Харьковской области сможем укрепить фронт по Осколу, им эту оборону будет труднее прорвать", — подчеркнул Рамм.
На вопрос журналиста, рассматривает ли он переговоры в Абу-Даби в духе "Европа задергалась, потому что мы Киев бомбим", аналитик ответил, что западные соседи заинтересованы в переговорах только ради остановки боевых действий по линии соприкосновения, чтобы любой ценой сохранить киевский режим.
"Ничего она не задергалась. Европе нужно только одно – любой ценой остановить боевые действия по ЛБС. А обещать она будет все, что угодно: хоть кусок Львовской области выделить", — отметил замруководителя интернет-проекта "Милитарист".

Полный текст интервью журналиста Кирилла Курбатова Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением на сайте Украина.ру.
Ранее подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников рассказал, что Россия обладает подавляющим ядерным превосходством над Европой, и именно это позволяет компенсировать численное преимущество противника. Подробнее - в интервью изданию Украина.ру "Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года" на нашем сайте.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияЕвропаУкраинаУкраина.руФСБСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:31"Нас не избивали. Все нормально": Ищенко — о том, почему украинцы боятся бежать с фронта
20:03В Кривом Роге мобилизовали священника УПЦ, воспитывающего ребёнка-инвалида
19:30Европа готовит поход на Восток: военный эксперт об укреплении фронта под Харьковом
19:19Зеленский и русский: языковой омбудсмен "закрыла" вопрос
19:05"Когда они воюют – неясно": Скрипка раскритиковал "патриотичных" артистов
19:00Малек Дудаков: Главная угроза на фронте — не ракеты США, а зима покажет реальную цену упрямства Киева
18:45Взрывчатка, которая и стирает всё в порошок: как и чем подорвали "Северные потоки"
18:32Кто станет "последним украинцем"? Ищенко о том, куда пропали 300 тысяч дезертиров
18:25Российские танкеры с дизелем не дошли до портов США - Bloomberg
18:24Рынок недвижимости в ДНР, журналистика в зоне конфликта. 11 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:51
18:00Путина ждут в Берлине: Германия хочет переговоров с Россией
18:00О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября
17:46Европа водит Зеленского за нос: Украину не ждут в ЕС даже через десять лет
17:38Украина – содержанка Европы: что США будут делать со своей гегемонией
17:23Итоги переговоров в Абу-Даби: станет ли Украина "немного другой формы"
17:21Николай Гастелло: кто он
17:01Клоны "Азова"*. В Европе раскрыли нацистский заговор, связанный с Украиной
16:59"Пусть пообщаются в лобби-баре": Мединский подвел итоги и назвал условие европейцам
16:51Закон о трёх брёвнах: на Украине приготовили "уголовку" тем, у кого есть печь
16:47Песков: Путин пока не получил полный доклад по Абу-Даби
Лента новостейМолния