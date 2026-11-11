https://ukraina.ru/20261111/evropa-gotovit-pokhod-na-vostok-voennyy-ekspert-ob-ukreplenii-fronta-pod-kharkovom-1084426942.html

Европа готовит поход на Восток: военный эксперт об укреплении фронта под Харьковом

Европа готовит поход на Восток: военный эксперт об укреплении фронта под Харьковом - 11.11.2026 Украина.ру

Европа готовит поход на Восток: военный эксперт об укреплении фронта под Харьковом

Россия стоит на пороге прямого столкновения с Европой, предупредил в интервью изданию Украина.ру выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм

2026-11-11T19:30

2026-11-11T19:30

2026-11-11T19:30

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Западные соседи активно накапливают вооружение и от планов конфронтации не отказывается, заявил аналитик:"Европа накапливает вооружение и военную технику. Она реально готовится к прямому столкновению с Россией и от планов своих не отказывается. И каждый занятый украинский рубеж — это очень важный элемент для нашего противостояния новому походу Европы на Восток".По его словам, в Латвии уже происходит отработка конкретных боевых задач по противостоянию с Россией, "причем не оборонительных, а наступательных". Именно поэтому занятые российские рубежи в Харьковской области являются не просто буферной зоной, а ключевым элементом обороны."Сейчас речь идет не столько о создании буферной зоны, потому что дроны бьют далеко, а занятии позиций, которые позволят сдерживать наступление противника. Возможно, они прорабатывают планы удара с территории Украины для выхода на территорию РФ. Но если мы в Харьковской области сможем укрепить фронт по Осколу, им эту оборону будет труднее прорвать", — подчеркнул Рамм.На вопрос журналиста, рассматривает ли он переговоры в Абу-Даби в духе "Европа задергалась, потому что мы Киев бомбим", аналитик ответил, что западные соседи заинтересованы в переговорах только ради остановки боевых действий по линии соприкосновения, чтобы любой ценой сохранить киевский режим."Ничего она не задергалась. Европе нужно только одно – любой ценой остановить боевые действия по ЛБС. А обещать она будет все, что угодно: хоть кусок Львовской области выделить", — отметил замруководителя интернет-проекта "Милитарист".Полный текст интервью журналиста Кирилла Курбатова Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением на сайте Украина.ру.Ранее подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников рассказал, что Россия обладает подавляющим ядерным превосходством над Европой, и именно это позволяет компенсировать численное преимущество противника. Подробнее - в интервью изданию Украина.ру "Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года" на нашем сайте.

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россия, европа, украина, украина.ру, фсб, сво, спецоперация