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Кто станет "последним украинцем"? Ищенко о том, куда пропали 300 тысяч дезертиров
Кто станет "последним украинцем"? Ищенко о том, куда пропали 300 тысяч дезертиров - 11.11.2026 Украина.ру
Кто станет "последним украинцем"? Ищенко о том, куда пропали 300 тысяч дезертиров
На Украине зарегистрировали около 300 тысяч случаев самовольного оставления части, но в реальности дезертиров в рядах ВСУ ещё больше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-11-11T18:32
2026-11-11T18:32
2026-11-11T18:32
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Комментируя официальные данные о 300 тысячах случаев СЗЧ, эксперт рассказал, куда бегут украинские военные и почему учтены далеко не все.Дезертиров на Украине в следующем году, по словам Ищенко, станет ещё больше. "Ситуация для Украины ухудшается и ухудшается. Следовательно, желание стать тем самым последним украинцем, на котором поставят точку, у людей не возникает", — пояснил он."У кого хватает смелости – те бегут. Просто не у каждого хватает смелости убежать", — подчеркнул эксперт.Кто-то бежит в Европу, но и там не всё просто: возникает вопрос, как жить и работать. Тем более что сейчас в Европе появляются сложности с регистрацией в качестве беженцев — требуют документ о том, что человек уладил свои отношения с воинской службой.Другие прячутся на территории Украины. "Если у вас есть десять квартир, о пяти из которых никто не знает, это возможно. Если у вас есть родственники, о которых никто не знает, это тоже возможно. А если ничего этого нет?" — отметил он.Официальные 300 тысяч украинских дезертиров не отражают полной картины. "Тем более, учитывают далеко не всех. Кто-то уходит в пропавшие без вести. Кто-то убежал, но продолжает числиться в части. То есть в реальности эти числа еще хуже для Украины", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа готовит свои войска, чтобы сохранить хотя бы кусочек Украины вне контроля России" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кто станет "последним украинцем"? Ищенко о том, куда пропали 300 тысяч дезертиров
На Украине зарегистрировали около 300 тысяч случаев самовольного оставления части, но в реальности дезертиров в рядах ВСУ ещё больше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя официальные данные о 300 тысячах случаев СЗЧ, эксперт рассказал, куда бегут украинские военные и почему учтены далеко не все.
Дезертиров на Украине в следующем году, по словам Ищенко, станет ещё больше. "Ситуация для Украины ухудшается и ухудшается. Следовательно, желание стать тем самым последним украинцем, на котором поставят точку, у людей не возникает", — пояснил он.
"У кого хватает смелости – те бегут. Просто не у каждого хватает смелости убежать", — подчеркнул эксперт.
Кто-то бежит в Европу, но и там не всё просто: возникает вопрос, как жить и работать. Тем более что сейчас в Европе появляются сложности с регистрацией в качестве беженцев — требуют документ о том, что человек уладил свои отношения с воинской службой.
Другие прячутся на территории Украины. "Если у вас есть десять квартир, о пяти из которых никто не знает, это возможно. Если у вас есть родственники, о которых никто не знает, это тоже возможно. А если ничего этого нет?" — отметил он.
Официальные 300 тысяч украинских дезертиров не отражают полной картины. "Тем более, учитывают далеко не всех. Кто-то уходит в пропавшие без вести. Кто-то убежал, но продолжает числиться в части. То есть в реальности эти числа еще хуже для Украины", — резюмировал собеседник издания.