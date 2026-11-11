https://ukraina.ru/20261111/itogi-peregovorov-v-abu-dabi-stanet-li-ukraina-nemnogo-drugoy-formy-1084425509.html

Итоги переговоров в Абу-Даби: станет ли Украина "немного другой формы"

Итоги переговоров в Абу-Даби: станет ли Украина "немного другой формы" - 11.11.2026 Украина.ру

Итоги переговоров в Абу-Даби: станет ли Украина "немного другой формы"

От переговоров в Абу-Даби мало кто ждал прорывов. Возможно, уже состоявшаяся договоренность о крупном обмене военнопленными и будет единственным практическим решением этого раунда. Главным же можно назвать то, что в повестку включены гарантии безопасности для России, поданные в виде создания нового формата европейской коллективной безопасности

2026-11-11T17:23

2026-11-11T17:23

2026-11-11T17:23

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Наверное, все помнят смешной мем "ничего об Украине без Украины". Так шутили особенно во время Анкориджа, когда Россия и США без участия Украины договаривались о ее территориальных изменениях. Впрочем, оказалось, что не договорились, а просто согласились с тем, что так можно сделать, но через год выяснилось, что на практике не получается. И вот теперь США, Россия и Украина обсуждают систему безопасности в Европе без Европы, а советники по нацбезопасности Франции, Великобритании, Германии и Италии вместе с представителями ЕК и НАТО ждут в коридоре, когда к ним выйдут украинские переговорщики и расскажут, что было. Учитывая полную финансовую зависимость Украины от ЕС, конфигурация комичная.Совершенно ясно, что если Вашингтон не смог заставить Киев вывести ВСУ из части Донбасса, то уж тем более он не сможет заставить Брюссель пересмотреть свои внешнеполитические и военные приоритеты так, как это было бы интересно Москве. Financial Times процитировал некоего еврочиновника, который сказал, что никаких обсуждений европейской безопасности не будет, пока не закончится война. "Кроме того, мы знаем, что русские подразумевают под этим, и этого не произойдет", — добавил он. Последнее, очевидно, касается вопросов НАТО. Подобные высказывания звучали на днях из уст главы Еврокомиссии фон дер Ляйен и министра иностранных дел Франции Барро. Француз, например, заявил, что "позиция Европы" заключается в том, что любые переговоры о европейской безопасности не могут состояться до заключения на Украине хотя бы перемирия. Киев, кстати, стоит на тех же позициях, обещая начать переговоры о волнующих Россию проблемах (от территориальных до политических и гуманитарных) только после остановки военных действий. Это старая позиция, и она давно не меняется. Не меняется и позиция России. "Европа в очередной раз пытается создать передышку киевскому режиму для восстановления военного потенциала, Москва на это не пойдет. РФ не согласится выходить на очередное перемирие, не понимая, что будет дальше. Идея сформировать сначала четкие гарантии безопасности абсолютно разумная", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Если без Европы договориться о системе европейской безопасности невозможно, но ЕС готов начать такие переговоры только после объявления о перемирии, а Россия, наоборот, привязывает остановку боевых действий к "пониманию, что будет дальше", то стороны зашли в глубокий тупик. Для выхода из тупика в Киеве и Брюсселе надеются "пересидеть" Трампа, то есть дождаться помощи победившей в Конгрессе Демпартии США (она уже анонсирована). Но и в Москве явно делают ставку на более ранний электоральный цикл в ЕС. А параллельно с этим ВС РФ продолжают уничтожение украинской энергетической инфраструктуры, что зимой или после зимы в теории должно снизить требования Зеленского. Чьи "большие надежды" оправдаются, покажет только время.В то же время у российского руководства получается манипулировать Трампом. Очевидно, его команда согласилась на обсуждение широкой системы безопасности в Европе. Со стороны России это грамотный ход с целью не получить подписание "адских санкций". Ведь если Трамп будет думать, что "сделка близка как никогда", то повторения санкций против Лукойла и Роснефти может и не случиться. Правда, играть в такие игры умеет и противник. В совместном заявлении ЕС, НАТО и Великобритании, опубликованном на сайте Евросовета после первого дня переговоров, указано, что вопросы европейской безопасности в послевоенный период все-таки обсуждались и Европа подтвердила свою готовность решать эти вопросы, но с опорой на уже существующие институты, в первую очередь на НАТО. Чуть раньше The Financial Times писал, что европейцы могут предложить вернуться к механизмам предотвращения конфликтов времен холодной войны вроде договора "Открытое небо", чтобы наблюдать за военными объектами друг друга. Журналисты Politico не без оснований считают, что это манипуляция. По сути, никто не отказывается от того самого тупикового принципа "сначала перемирие, потом — гарантии", но просто демонстрируют руководству России "готовность" поговорить о том, о чем они хотят, в надежде на какие-то уступки здесь и сейчас. Вряд ли эта незамысловатая схема сработает, зато Трамп увидит, что стороны сближаются и "сделка близка как никогда".И если судить о понимании американцами происходящего по посту Кушнера, сделанному в преддверии встречи в Абу-Даби, то цель и России, и Европы с Украиной пока достигается. Кушнер написал три тезиса: договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность каждого государства; каждое государство сохранит право выбирать свои альянсы, и никто не будет иметь право вето на суверенный выбор другого; НАТО остается центральным элементом коллективной обороны Европы. Как мы понимаем, это тезисы Украины и Европы и совсем не то, с чем согласится Россия, которая требует признания вхождения территорий в ее состав и отказ Украины от НАТО. Но в Белом доме должны верить, что сделка близка, и там верят, а значит, пока не будут вводить "адские санкции". Ну и отключать Starlink Украине больше не будут, ведь и Украина не отказывается от диалога.А пока стороны спорили об условиях перемирия, Киев нанес удар по российскому нефтяному терминалу в Усть-Луге. С весны нефтяные терминалы не трогали, потому что Запад попросил Украину этого не делать из-за нестабильности рынка. Теперь реакции нет, потому что нефтяной экспорт из Персидского залива восстановился, и российская нефть перестала играть такую роль, какую играла еще недавно. Дополнительную проблему создает и обход Украиной отключения Starlink над территорией России, что не позволяет управлять дронами во время так называемых дип-страйков (глубинных ударов). Сейчас Киев, похоже, установил на беспилотники израильские терминалы HiSKY, которые подключаются к французским и британским спутникам. Управлять дронами вручную с их помощью все равно нельзя, но можно менять направление полета, а это позволяет поражать больше объектов за один вылет. Очевидно, что такой удар в промежутке между двумя переговорными днями — это политическое заявление. Заявление о том, что если Россия продолжит отказываться от энергетического перемирия, то такие удары продолжатся, а Запад больше ничего не запретит. Второй день переговоров в Абу-Даби касался территориального вопроса и завершился всего за два часа, поскольку предмета для обсуждения как не было, так и нет. Еще до того Зеленский заявил, что "никто не верит, что Путин остановится, если мы оставим Донбасс", поэтому в качестве гарантий безопасности Киеву нужно НАТО, а не "что-то вроде НАТО", и финансовая поддержка 800-тысячной армии в течение минимум 10 лет. Меньше года назад позиция Зеленского была более компромиссной, а теперь он вернулся к началу. Поскольку такого ему никто не даст, то и территориальный вопрос снова закрывается.По результатам двух дней переговоров глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Европы приехали в Абу-Даби в качестве туристов, ничего не предлагали и говорить с ними не о чем, пока у них не "проснется совесть". По словам же Кушнера, в вопросе гарантий безопасности для Украины есть значительный прогресс, но эти соглашения не будут достигнуты, пока нет договоренностей по территориям. Логическое построение, учитывая известные позиции сторон, ложное. Украина отказывается говорить о территориях, пока не получит гарантии, Европа отказывается пересматривать структуру безопасности, пока Россия не остановит боевые действия, а для России гарантии (безопасности в Европе) являются основанием для остановки военных действий, а не наоборот. У Киева задачи сейчас менее амбициозные. "Я думаю, у нас сейчас хорошая динамика для того, чтобы достичь решения до наступления Нового года", — заявил член переговорной группы Давид Арахамия. Решения не о мирном договоре, но об энергетическом перемирии и локальных перемириях на территориях вне Донбасса и востока Запорожской области, где идут самые интенсивные боевые действия. Успешная гуманитарная миссия в Алешках показала, что это перспективное направление, которое может быть выгодно и России. Например, в приднепровских селах у Энергодара уже 7 месяцев нет ни света, ни газа, ни воды. Люди включают генераторы, но канистра бензина, которой хватает на неделю (не постоянной работы, естественно, а периодического включения), стоит 6 тысяч рублей и попробуй ее еще достать. Так что "Алешек" по всей линии столкновения сотни, и они требуют не менее масштабных гуманитарных миссий, а по-хорошему и локальных перемирий. Вопрос о необходимости локализации конфликта на небольшой территории, где сейчас что-то и решается, назрел давно.

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