https://ukraina.ru/20261111/vzryvchatka-kotoraya-i-stiraet-vs-v-poroshok-kak-i-chem-podorvali--severnye-potoki-1084431999.html

Взрывчатка, которая и стирает всё в порошок: как и чем подорвали "Северные потоки"

Взрывчатка, которая и стирает всё в порошок: как и чем подорвали "Северные потоки" - 11.11.2026 Украина.ру

Взрывчатка, которая и стирает всё в порошок: как и чем подорвали "Северные потоки"

Высший земельный суд Гамбурга продолжает разбираться в обстоятельствах подрыва газопроводов "Северный поток"

2026-11-11T18:45

2026-11-11T18:45

2026-11-11T18:45

германия

вооруженные силы украины

балтийское море

эксклюзив

северный поток

украина

диверсия

суд

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На заседании 9 ноября эксперт-взрывотехник из Криминалистического института в Висбадене представил анализ взрывчатых веществ, применённых для теракта.Он предположил, что вещества, обнаруженные на подводных трубах и на яхте "Андромеда", на которой, предположительно, диверсанты выходили в открытое море, — смесь гексогена и октогена — идентичны."Это одна и та же взрывчатка. Речь о высокобризантной взрывчатке, которая применяется в военном контексте, например, для разрушения брони", — уточнил взрывотехник.Наибольшая концентрация – преимущественно гексогена – зафиксирована криминалистами в районе стола и скамьи в салоне "Андромеды".На вопрос, может ли он представить себе использование такой взрывчатки на борту судна в гражданских целях, свидетель ответил отрицательно. И привёл пример: применяемые в гражданской промышленности составы преимущественно на основе аммиачной селитры имеют меньшую скорость детонации и раскалывают массив – кусок породы от скалы, а смесь гексогена и октогена буквально стирает объекты в порошок.Суду важно прояснить этот момент, чтобы понять, как взрывчатка попала в руки диверсантов: могли ли приобрести её через строительные или горнодобывающие фирмы, к примеру, либо же она доступна только через силовые структуры, в частности из армейских запасов. Если подтвердится второй вариант, то подрыв "Северных потоков" будет квалифицирован как военное преступление, за что предусмотрено более строгое наказание.Свидетель также продемонстрировал фотографии металлических осколков размером от 10 до 35 сантиметров, поднятых со дна Балтийского моря на месте взрыва, на которых и выявили микроскопические остатки взрывчатого вещества. Один из них по форме напоминает раскрытую книгу: он расслоился на несколько пластов, предположительно, под воздействием взрывной волны.Гексоген и октоген — это пластичные взрывчатые вещества. По словам свидетеля, они просты в обращении и позволяют придавать зарядам необходимую форму, однако силы детонации недостаточно, поэтому требуются специальные взрыватели.По его предположению, металлический предмет длиной около 5 сантиметров с резьбой, изображённый на представленных снимках, — это и есть элемент взрывателя. На детали сохранилась часть буквенной маркировки. Эксперт-взрывотехник сопоставил этот предмет с заключениями шведских следователей, которые осматривали место диверсии ранее (они проводили следственные действия первыми, поскольку взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании) и передали часть вещественных доказательств Германии в январе 2024 года, и пришёл к выводу, что зафиксированный в документах шведской стороны фрагмент выглядит аналогично.Получается, специалисты двух стран независимо друг от друга нашли идентичные детали. Этот факт может служить подтверждением, что речь идёт об обломках одного и того же типа взрывателя, а не просто о мусоре со дна Балтийского моря.Свидетель предположил, каким образом диверсанты устроили взрыв на подводной части "Северных потоков": они могли собрать взрывные устройства на основе баллонов для дайвинга."Для атаки, в ходе которой несколько взрывных устройств взорвались на глубине 80 метров, единственным решающим фактором было то, что детонатор и электроника оставались сухими. Предположительно, взрывчатка и детонатор были помещены в баллоны для дайвинга", — отмечает газета Die Zeit.Поскольку эксперт из Криминалистического института в Висбадене специализируется на судебной химии и криминалистическом исследовании взрывчатых веществ, он анализировал диверсию на "Северных потоках" с точки зрения химии, а механику подводной операции объяснил водолаз-минёр Бундесвера, выступивший в качестве свидетеля в суде 10 ноября. Он должен был разъяснить вопрос о предполагаемом участии водолазов в закладке взрывных устройств на трубах газопроводов.По оценке эксперта, в диверсии могли быть задействованы два подготовленных глубоководных водолаза, которые должны были иметь полностью идентичные комплекты снаряжения весом до 100 килограммов каждый и общей стоимостью от €60 000 до €90 000 (даже в подержанном виде).Офицер заявил, что погружения на такую глубину в Балтийском море – около 80 метров – возможны при условии, что водолазы обладают соответствующим уровнем подготовки и опытом.Для закладки взрывных устройств на "Северных потоках" двум опытным водолазам понадобилось бы совершить несколько погружений примерно за 12 дней, сказал водолаз-минёр Бундесвера.В вышедшей в свет весной книге "Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу" корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Бояна Панчевски, представляющей собой самое полное журналистское расследование о теракте на газопроводе на основе множества интервью с непосредственными участниками событий, представителями следствия и спецслужб, говорится, что в диверсионную группу входила рекордсменка Украины по глубоководному погружению среди женщин Валерия Чернышова. Причём, по сведениям немецкой газеты Die Zeit, именно она сыграла решающую роль в диверсии, поскольку не просто уговорила подельников довести дело до конца, когда они спасовали из-за бушевавшего моря, но и могла закрепить взрывчатку на трубопроводе. Изначально её включали в группу для прикрытия – в качестве модели порнофильма, который снимают на яхте, чтобы не было подозрений, почему "Андромеда" находится в Балтийском море в период, когда туристические суда там уже не ходят. Причастными к теракту на "Северных потоках" издание считает двоих коллег Фрейи по дайвинг-школе Scuba Family: дайверов Евгения Успенского и Владимира Журавлёва.Отвечая на вопрос судьи, возможно ли осуществить диверсию с парусной яхты "Андромеда", свидетель счёл такой сценарий вполне реалистичным. По его словам, диверсанты могли разместить на судне всё необходимое оборудование и использовать для его доставки "небольшой фургон". На борту яхты должно было находиться от 12 до 24 баллонов для дайвинга, заключил водолаз-минёр Бундесвера.По версии следствия, снаряжение и баллоны перевозили в белом фургоне Citroën из Польши в Германию к побережью Балтийского моря. Водитель автомобиля рассказал, что подвозил группу украинцев, среди которых были Журавлёв и Успенский, с большим количеством водолазного оборудования. Согласно заключению, работу всей диверсионной группы и ход операции курировал бывший офицер ВСУ Сергей Кузнецов, находящийся на скамье подсудимых, но доставку баллонов и погружение осуществляли привлечённые им водолазы.

https://ukraina.ru/20261107/krov-i-volosy-na-yakhte-prozrenie-germanii-novye-podrobnosti-terakta-na-severnykh-potokakh-1084327642.html

https://ukraina.ru/20260821/ekhal-na-smki--popal-v-tyurmu-arestovan-ukrainets-uchastvovavshiy-v-podryve-severnogo-potoka--1082695558.html

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германия, вооруженные силы украины, балтийское море, эксклюзив, северный поток, украина, диверсия, суд