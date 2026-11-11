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"Пусть пообщаются в лобби-баре": Мединский подвел итоги и назвал условие европейцам

"Пусть пообщаются в лобби-баре": Мединский подвел итоги и назвал условие европейцам - 11.11.2026 Украина.ру

"Пусть пообщаются в лобби-баре": Мединский подвел итоги и назвал условие европейцам

В Объединенных Арабских Эмиратах закончилась двухдневная встреча делегаций России, Украины и Соединенных Штатов, посвященная поиску путей мирного урегулирования. Подводя итоги диалога, глава российской группы, помощник президента Владимир Мединский, осветил главные результаты переговоров

2026-11-11T16:59

2026-11-11T16:59

2026-11-11T16:59

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По его оценке, центральной темой дискуссии стала выработка новой архитектуры безопасности на европейском континенте, а также были достигнуты важные соглашения в гуманитарной сфере. По ряду пунктов сторонам удалось прийти к согласию."Миру нужна новая, современная, обновленная система безопасности, справедливая, не в ущерб каким-то отдельным странам. Над этим будем работать", — заявил Владимир Мединский, подчеркнув, что текущий кризис наглядно доказал полную несостоятельность существующих западных механизмов. Российская сторона уверена: систему безопасности в Европе нужно "лечить" целиком, поскольку здесь "пластырем не обойдёшься".Российская делегация высоко оценила конструктивный подход представителей США, назвав их результативными партнерами, и выразила благодарность за искреннее стремление к миру. При этом в Москве открыто возложила на руководство ЕС ответственность за шаги, приводящие к массовой гибели мирных жителей."Действия европейских политиков прямо ведут к массовым жертвам среди гражданских лиц. Страны Европы коллективно вводят в заблуждение население Украины", — сказал Мединский, отметив, что в России поддерживают сам подход к обсуждению гарантий безопасности после неизбежного завершения боевых действий.Глава российской переговорной группы подтвердил, что общения членов его делегации с приехавшими в ОАЭ европейцами не было."Мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся", — подчеркнул помощник президента РФ.По его словам, для того чтобы представители ЕС смогли сесть за стол переговоров, у них должна "проснуться совесть"."В этот момент они могут стать участниками мирных переговоров. А до этого момента они являются участниками, как я сказал, группового обмана", — заявил Мединский.Он также добавил, что ни одной мирной инициативы со стороны европейских стран Россия не получала."Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали, поэтому что обсуждать непонятно. Но если они приехали сюда в качестве туристов, пусть пообщаются в лобби-баре гостиницы", — сказал глава российской делегации.В свою очередь, член американской делегации Джаред Кушнер ответил на вопрос о том, могла ли бы Европа найти одного человека для диалога с Москвой."Если бы Европа смогла найти такого представителя, это стало бы более значимым достижением, чем включение её российской стороной в переговорный процесс", — отметил Кушнер.По сообщению первого замначальника управления информации Генштаба РФ Зорина, обсуждаемый во время переговоров обмен может состояться в ближайшие 2–3 недели. Подробнее – в материале Мединский анонсировал масштабный обмен пленными на сайте Украина.ру.

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