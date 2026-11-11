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Песков: Путин пока не получил полный доклад по Абу-Даби
Песков: Путин пока не получил полный доклад по Абу-Даби - 11.11.2026 Украина.ру
Песков: Путин пока не получил полный доклад по Абу-Даби
Президент РФ Владимир Путин ещё не получил полный доклад об итогах переговоров в Абу-Даби. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-11-11T16:47
2026-11-11T16:47
2026-11-11T16:47
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"Если он посчитает необходимым. Так или иначе, конечно, он получит полный доклад. Ещё не получил", — цитирует Пескова агентство РИА Новости.Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможной встрече президента с российскими переговорщиками по их возвращении в Москву.Ранее в столице Объединённых Арабских Эмиратов завершились двухдневные консультации с участием делегаций России, США и Украины. Как сообщил помощник президента России Владимир Мединский, стороны достигли договорённости о проведении нового масштабного обмена пленными. Конкретные параметры гуманитарной миссии будут обговорены позже. Ожидается, что обмен может состояться в ближайшие 2–3 недели и станет одним из самых масштабных в этом году. Всего в 2026 году стороны провели 18 аналогичных обменов.Переговоры в Абу-Даби были посвящены ключевым аспектам формирования новой системы континентальной безопасности, а украинское урегулирование стало лишь одним из пунктов масштабной дискуссии. По итогам встречи спецпосланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф отправились в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.
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новости, россия, москва, сша, владимир путин, дмитрий песков, владимир мединский
Новости, Россия, Москва, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Мединский
Песков: Путин пока не получил полный доклад по Абу-Даби
Президент РФ Владимир Путин ещё не получил полный доклад об итогах переговоров в Абу-Даби. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Если он посчитает необходимым. Так или иначе, конечно, он получит полный доклад. Ещё не получил", — цитирует Пескова агентство РИА Новости.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможной встрече президента с российскими переговорщиками по их возвращении в Москву.
Ранее в столице Объединённых Арабских Эмиратов завершились двухдневные консультации с участием делегаций России, США и Украины. Как сообщил помощник президента России Владимир Мединский, стороны достигли договорённости о проведении нового масштабного обмена пленными.
Конкретные параметры гуманитарной миссии будут обговорены позже. Ожидается, что обмен может состояться в ближайшие 2–3 недели и станет одним из самых масштабных в этом году. Всего в 2026 году стороны провели 18 аналогичных обменов.
Переговоры в Абу-Даби были посвящены ключевым аспектам формирования новой системы континентальной безопасности, а украинское урегулирование стало лишь одним из пунктов масштабной дискуссии. По итогам встречи спецпосланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф отправились в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.