https://ukraina.ru/20261111/itogi-peregovorov-v-abu-dabi-gryaduschiy-vizit-kushnera-i-uitkoffa-itogi-11-noyabrya-1084432931.html

О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября

О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября - 11.11.2026 Украина.ру

О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября

Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский подвёл их итоги. Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября посетят Москву

2026-11-11T18:00

2026-11-11T18:00

2026-11-11T18:17

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Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский подвёл итоги переговоров с украинской делегацией в ОАЭ. Среди прочего Мединский заявил, что считает правильной постановку вопроса о том, что будет с безопасностью на континенте после неминуемого окончания конфликта на Украине."Это вопрос об архитектуре европейской безопасности и о том, что нужно создать новую, всеобъемлющую и справедливую систему безопасности в Европе, он поднимался Россией не раз", – подчеркнул он.По его словам, конфликт на Украине показал, что вся действующая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо."И, по сути, болен весь организм. А на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком", – указал Мединский.Помощник президента РФ указал, что именно поэтому проблематика европейской системы безопасности была центральной темой на переговорах"Эта тема была центральной темой переговоров. Мы с участием американской стороны обменялись нашими позициями: где-то нашли взаимопонимание, где-то нет. И этот разговор, безусловно, будет ещё продолжен", – отметил Мединский.По его словам, "миру нужна новая, современная, обновленная система безопасности, справедливая, не в ущерб каким-то отдельным странам". Над этим, отметил Мединский, будет вестись работа.Он также сообщил, что Россия и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными.Что до конкретных деталей переговоров, то, как подчеркнул помощник президента России, "до тех пор, пока не достигнута окончательная договоренность, детали никогда не обсуждаются".Также Мединский сообщил, что российская делегация не общалась с представителями европейских стран в Абу-Даби."Мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся", – пояснил чиновник журналистам.По его словам, европейцы занимаются групповым обманом украинского народа и способствуют массовой гибели мирных людей."Что касается позиции руководства ряда европейских стран, то по сути они занимаются групповым обманом украинского народа. Они финансируют и снабжают вооружениями одну из воюющих сторон, при этом по сути способствуя массовой гибели мирного населения <…> Мы не очень понимаем, о чем можно с ними говорить. Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали. Поэтому, что обсуждать– непонятно", – указал Мединский.Он также призвал европейцев учиться у американцев."Пока я думаю, что им полезно было бы поучиться, например, у американских посланников. И здравому смыслу, и реализму, и желанию достичь мира", – указал он.Он поставил в пример спецпосланников президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера."Американская сторона была одной из активных сторон переговоров. И здесь важна роль личности в истории. Посланники президента Трампа - безусловно люди искренние, эффективные и что самое главное нацеленные не на пустые разговоры, а на результат", – отметил Мединский.Он заявил, что Россия им "очень благодарна".Кроме того, Мединский поблагодарил руководство ОАЭ за прекрасную организацию и создание доброжелательной деловой атмосферы в ходе переговорных встреч."Прежде всего, я хотел бы от имени российской делегации поблагодарить руководство [Объединённых] Арабских Эмиратов и Абу-Даби за прекрасную организацию трехсторонних переговоров, за создание доброжелательной деловой атмосферы", – отметил Мединский.Он подчеркнул, что российская делегация очень признательна руководству ОАЭ.Визит Уиткоффа и Кушнера11 ноября стало известно о визите спецпредставителей президента США Стивена Уиткофф и Джареда Кушнера в Москву в четверг, 12 ноября. Об этом в комментарии специальному корреспонденту издания "Коммерсантъ" Андрею Колесникову рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.По его словам, они встретятся с президентом России Владимиром Путиным в первой половине дня. Из-за этого на вторую половину дня будет перенесено заседание Совета по физкультуре и спорту при президенте России."Мы пока не знаем итогов переговоров в Абу-Даби. Но что-то везут", — также ответил Ушаков на вопрос о том, планируется ли обсудить на встрече территориальные вопросы или гарантии безопасности.Как рассказал в комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину министр иностранных дел России Сергей Лавров, Путин будет определять дальнейшую линию после того, как его проинформируют Кушнер и Уиткофф."Я исхожу из того, что действительно объявлено. Что американские переговорщики едут в Москву пробрифинговать президента Путина. Он также получает, естественно, такие отчеты регулярно от делегации [помощника президента России Владимира] Мединского. Ну, и на основании того, что он услышит от американцев, будет определять нашу дальнейшую линию", – заявил Лавров.Ранее о своём визите сообщал сам Кушнер:"Стив и я отправимся завтра в Москву, где встретимся с президентом Путиным, чтобы пройтись по темам, которые обсуждались сегодня, и попытаться достигнуть прогресса по некоторым проблемам, которые мы обсудили".Кушнер сообщил, что после Москвы они отправятся в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским, "чтобы более детально проработать некоторые идеи".Подробнее о переговорах в Абу-Даби – в статье Павла Волкова "Итоги переговоров в Абу-Даби: станет ли Украина "немного другой формы".

https://ukraina.ru/20261111/ukraina--soderzhanka-evropy-chto-ssha-budut-delat-so-svoey-gegemoniey-1084428332.html

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