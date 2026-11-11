В Кривом Роге мобилизовали священника УПЦ, воспитывающего ребёнка-инвалида - 11.11.2026 Украина.ру
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В Кривом Роге мобилизовали священника УПЦ, воспитывающего ребёнка-инвалида
В Кривом Роге мобилизовали священника УПЦ, воспитывающего ребёнка-инвалида - 11.11.2026 Украина.ру
В Кривом Роге мобилизовали священника УПЦ, воспитывающего ребёнка-инвалида
Священник Украинской православной церкви в Никополе был задержан сотрудниками территориального центра комплектования в Кривом Роге и направлен в учебный центр, сообщает Союз православных журналистов
2026-11-11T20:03
2026-11-11T20:04
новости
кривой рог
никополь
киев
упц
украина.ру
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По данным СПЖ, речь идет об Олеге Ефремове — настоятеле храма Иоанна Предтечи Криворожской епархии. После задержания мужчина был отправлен в так называемый "учебный центр". При этом сообщается, что отец Олег самостоятельно воспитывает ребенка, имеющего инвалидность. На текущий момент никаких других подробностей относительно обстоятельств задержания, места нахождения священника или официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.Ранее мы рассказывали, как ТЦКшники похитили священника храма Святого Апостола и евангелиста Марка УПЦ Максима Костюченко. Подробнее – в материале Зачистка духовенства: военкомы похитили священника канонической церкви в Киеве на сайте Украина.ру.
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новости, кривой рог, никополь, киев, упц, украина.ру
Новости, Кривой Рог, Никополь, Киев, УПЦ, Украина.ру

В Кривом Роге мобилизовали священника УПЦ, воспитывающего ребёнка-инвалида

20:03 11.11.2026 (обновлено: 20:04 11.11.2026)
 
© Фото : t.me/nikopolorthodoxсвященник УПЦ
священник УПЦ - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© Фото : t.me/nikopolorthodox
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Священник Украинской православной церкви в Никополе был задержан сотрудниками территориального центра комплектования в Кривом Роге и направлен в учебный центр, сообщает Союз православных журналистов
По данным СПЖ, речь идет об Олеге Ефремове — настоятеле храма Иоанна Предтечи Криворожской епархии. После задержания мужчина был отправлен в так называемый "учебный центр". При этом сообщается, что отец Олег самостоятельно воспитывает ребенка, имеющего инвалидность.

На текущий момент никаких других подробностей относительно обстоятельств задержания, места нахождения священника или официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

Ранее мы рассказывали, как ТЦКшники похитили священника храма Святого Апостола и евангелиста Марка УПЦ Максима Костюченко. Подробнее – в материале Зачистка духовенства: военкомы похитили священника канонической церкви в Киеве на сайте Украина.ру.
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