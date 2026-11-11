Путина ждут в Берлине: Германия хочет переговоров с Россией
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа
В Германии допустили возможность личной встречи российского президента Владимира Путина и канцлера ФРГФридриха Мерца. В Берлине связывают такую перспективу с договоренностями, достигнутыми на переговорах по Украине в Абу-Даби
В Берлине заговорили о возможном визите российского президента. Немецкие власти не исключают, что глава государства может встретиться с канцлером Фридрихом Мерцем прямо в столице Германии.
Поводом для подобных ожиданий стали недавние переговоры в Абу-Даби. Как пояснил представитель ФРГ, их участникам удалось найти общие подходы к дальнейшему обсуждению украинского конфликта. В Берлине рассчитывают, что это может открыть дорогу и для новых дипломатических контактов.
Правда, до организации встречи еще далеко. Ни конкретных сроков, ни подтверждения готовности Москвы отправить президента в Германию пока нет.
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