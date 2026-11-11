Путина ждут в Берлине: Германия хочет переговоров с Россией

Европа водит Зеленского за нос: Украину не ждут в ЕС даже через десять лет

Пока европейские лидеры обещают Киеву скорое вступление в Евросоюз, за закрытыми дверями звучат совсем другие прогнозы. Как 11 ноября выяснило издание Reuters, многие политики не верят, что Украина станет членом объединения даже в ближайшее десятилетие