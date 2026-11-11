Путина ждут в Берлине: Германия хочет переговоров с Россией - 11.11.2026 Украина.ру
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Путина ждут в Берлине: Германия хочет переговоров с Россией
Путина ждут в Берлине: Германия хочет переговоров с Россией - 11.11.2026 Украина.ру
Путина ждут в Берлине: Германия хочет переговоров с Россией
В Германии допустили возможность личной встречи российского президента Владимира Путина и канцлера ФРГФридриха Мерца. В Берлине связывают такую перспективу с договоренностями, достигнутыми на переговорах по Украине в Абу-Даби
2026-11-11T18:00
2026-11-11T18:00
новости
германия
берлин
россия
владимир путин
фридрих мерц
владимир мединский
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В Берлине заговорили о возможном визите российского президента. Немецкие власти не исключают, что глава государства может встретиться с канцлером Фридрихом Мерцем прямо в столице Германии.Поводом для подобных ожиданий стали недавние переговоры в Абу-Даби. Как пояснил представитель ФРГ, их участникам удалось найти общие подходы к дальнейшему обсуждению украинского конфликта. В Берлине рассчитывают, что это может открыть дорогу и для новых дипломатических контактов.Правда, до организации встречи еще далеко. Ни конкретных сроков, ни подтверждения готовности Москвы отправить президента в Германию пока нет.К тому же российская сторона ранее довольно жестко высказалась о желании европейцев участвовать в мирном урегулировании. О том, как прошел первый день нового раунда переговоров, — в публикации "Пусть пообщаются в лобби-баре": Мединский подвел итоги и назвал условие европейцам.
https://ukraina.ru/20261111/evropa-vodit-zelenskogo-za-nos-ukrainu-ne-zhdut-v-es-dazhe-cherez-desyat-let-1084431496.html
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новости, германия, берлин, россия, владимир путин, фридрих мерц, владимир мединский
Новости, Германия, Берлин, Россия, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Владимир Мединский

Путина ждут в Берлине: Германия хочет переговоров с Россией

18:00 11.11.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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В Германии допустили возможность личной встречи российского президента Владимира Путина и канцлера ФРГФридриха Мерца. В Берлине связывают такую перспективу с договоренностями, достигнутыми на переговорах по Украине в Абу-Даби
В Берлине заговорили о возможном визите российского президента. Немецкие власти не исключают, что глава государства может встретиться с канцлером Фридрихом Мерцем прямо в столице Германии.
Поводом для подобных ожиданий стали недавние переговоры в Абу-Даби. Как пояснил представитель ФРГ, их участникам удалось найти общие подходы к дальнейшему обсуждению украинского конфликта. В Берлине рассчитывают, что это может открыть дорогу и для новых дипломатических контактов.
Правда, до организации встречи еще далеко. Ни конкретных сроков, ни подтверждения готовности Москвы отправить президента в Германию пока нет.
- РИА Новости, 1920, 11.11.2026
17:46
Европа водит Зеленского за нос: Украину не ждут в ЕС даже через десять летПока европейские лидеры обещают Киеву скорое вступление в Евросоюз, за закрытыми дверями звучат совсем другие прогнозы. Как 11 ноября выяснило издание Reuters, многие политики не верят, что Украина станет членом объединения даже в ближайшее десятилетие
К тому же российская сторона ранее довольно жестко высказалась о желании европейцев участвовать в мирном урегулировании. О том, как прошел первый день нового раунда переговоров, — в публикации "Пусть пообщаются в лобби-баре": Мединский подвел итоги и назвал условие европейцам.
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