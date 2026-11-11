Зеленский и русский: языковой омбудсмен "закрыла" вопрос - 11.11.2026 Украина.ру
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Зеленский и русский: языковой омбудсмен "закрыла" вопрос
Зеленский и русский: языковой омбудсмен "закрыла" вопрос - 11.11.2026 Украина.ру
Зеленский и русский: языковой омбудсмен "закрыла" вопрос
Зеленский может спать спокойно: его не будут привлекать к ответственности за использование русского языка во время недавнего интервью телеканалу ABC News. Инцидент произошел, когда он, отвечая на вопрос журналиста, по-русски обратился к стоявшему рядом своему помощнику
2026-11-11T19:19
2026-11-11T19:25
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Однако, "мовный" омбудсмен Елена Ивановская отказалась инициировать проверку. В своем официальном ответе она пояснила, что, согласно украинскому законодательству, использование иностранного языка при международном общении является нормой и не считается нарушением закона.На самом деле Зеленский использовал русский не для общения с самим корреспондентом ABC News, а обращаясь к находившемуся за кадром члену собственной команды. Несмотря на этот нюанс, языковой омбудсмен посчитала, что оснований для разбирательства недостаточно.Напомним, глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов* был официально оштрафован за то, что на встрече с жителями Петропавловской Борщаговки перешел на русский язык. Тогда омбудсман сочла нарушение очевидным и назначила наказание. Теперь же ее решение вызывает вопросы у общественных активистов, считающих, что закон должен применяться одинаково ко всем гражданам страны независимо от занимаемой должности.Накануне украинские СМИ со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу, рассказали, что во время встречи в Абу-Даби представители Москвы и Киева общались между собой на русском языке. Более того, сообщалось, что украинцы в кулуарах и во время перерывов в заседании между собой использовали постоянно "язык агрессора". Подробнее – в материале Язык для дипломатии, мова для народа: парадоксы делегации Зеленского в Абу-Даби на сайте Украина.ру.*внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, москва, киев, украина.ру, владимир зеленский, русский язык
Новости, Москва, Киев, Украина.ру, Владимир Зеленский, Русский язык

Зеленский и русский: языковой омбудсмен "закрыла" вопрос

19:19 11.11.2026 (обновлено: 19:25 11.11.2026)
 
© REUTERS / Thomas Traasdahl
- РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© REUTERS / Thomas Traasdahl
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Зеленский может спать спокойно: его не будут привлекать к ответственности за использование русского языка во время недавнего интервью телеканалу ABC News. Инцидент произошел, когда он, отвечая на вопрос журналиста, по-русски обратился к стоявшему рядом своему помощнику
Однако, "мовный" омбудсмен Елена Ивановская отказалась инициировать проверку. В своем официальном ответе она пояснила, что, согласно украинскому законодательству, использование иностранного языка при международном общении является нормой и не считается нарушением закона.
На самом деле Зеленский использовал русский не для общения с самим корреспондентом ABC News, а обращаясь к находившемуся за кадром члену собственной команды. Несмотря на этот нюанс, языковой омбудсмен посчитала, что оснований для разбирательства недостаточно.
Напомним, глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов* был официально оштрафован за то, что на встрече с жителями Петропавловской Борщаговки перешел на русский язык. Тогда омбудсман сочла нарушение очевидным и назначила наказание. Теперь же ее решение вызывает вопросы у общественных активистов, считающих, что закон должен применяться одинаково ко всем гражданам страны независимо от занимаемой должности.
Накануне украинские СМИ со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу, рассказали, что во время встречи в Абу-Даби представители Москвы и Киева общались между собой на русском языке. Более того, сообщалось, что украинцы в кулуарах и во время перерывов в заседании между собой использовали постоянно "язык агрессора". Подробнее – в материале Язык для дипломатии, мова для народа: парадоксы делегации Зеленского в Абу-Даби на сайте Украина.ру.

*внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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