https://ukraina.ru/20261111/ukraina--soderzhanka-evropy-chto-ssha-budut-delat-so-svoey-gegemoniey-1084428332.html

Украина – содержанка Европы: что США будут делать со своей гегемонией

Украина – содержанка Европы: что США будут делать со своей гегемонией - 11.11.2026 Украина.ру

Украина – содержанка Европы: что США будут делать со своей гегемонией

Второй день трехсторонних переговоров в Абу-Даби завершен, а начался он с одного более-менее точного прогноза от главы украинской делегации Рустема Умерова. Этот гражданин США, как ни странно, выбрал Европу.

2026-11-11T17:38

2026-11-11T17:38

2026-11-11T17:38

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В своем Telegram-канале Умеров написал: "Сначала трехсторонний формат вместе с США и Россией. После этого проведем отдельную встречу с европейскими партнерами".То есть выбрать-то выбрал, но странно – практически спутав приоритеты и хозяев. Должен был бы тоже себя под американцами чистить, а он европейцев выбрал для отчета о проделанной работе.Опрометчиво это. Штаты могут ведь и обидеться и Умерова к его хатынкам у себя, по ту сторону Атлантики, не пустить. Или раскулачить, как знатного коррупционера, который довольно вольно обходился с американскими деньгами, посланными Вашингтоном на помощь украинской демократии в исполнении неонацистов просроченного Владимира Зеленского.Начатые же на Украине коррупционные дела, в которых мелькает фамилия Умерова, говорят именно об этом, и остается только передать дело в суд и подсадить этого славного сына крымскотатарского народа на кукан американского правосудия. А с этого крючка ни один фигурант еще богатым и счастливым не слез.Не верите? Спросите у экс-премьера Украины Павла Лазаренко, который в 1996–1997 годах чувствовал себя "не политиком, а хозяином" Украины и при живом-то президенте Леониде Кучме воровал так, что у наблюдателей майки заворачивались. Потом, наворовав миллиарды долларов, Лазаренко купил панамский паспорт и в новом гражданском обличье решил осесть в США. И даже купил на калифорнийском берегу дачку у актера Эдди Мерфи с 46 спальнями.Там Лазаренко и приняли. Заботливо и предусмотрительно снабдили замочком на ноге и начали судебное преследование, обещая пожизненное заключение. И вечную пайку из слабо проваренной фасоли на первое, второе и третье вместо сахарных трюфелей под прохладные благородные вина.Разбирательство длилось более десяти лет, состояние уходило на адвокатов и в виде налогов оседало вполне официально в бюджете США. В конце концов, Лазаренко остался, что твой банальный калифорнийский бомж – с парой-тройкой десятков миллионов "зелени". На жизнь хватает (американцы же – не звери), но и планетарных планов триумфального возвращения на Украину и мести предавшей его бывшей соратнице Юлии Тимошенко, до сих пор болтающейся в украинской политике, уже не вынашивает. Sic transit gloria mundi, как говорится между нами, латинянами.С другой стороны, отличная и показательная судьба! Фактически ходовая модель для многих нынешних украинских нуворишей, которые тоже распухли от наворованных долларов и мылятся за Атлантику там пожировать. Во главе с Зеленским, кстати, которому, как говорят, США при Джо Байдене давали гарантии личной безопасности.И если Зеленский в США появится, то и его могут ободрать как липку. Или как Лазаренко. А они, между прочим, с Зеленским – земляки! Лазаренко родился не в профессорской, а в сельской семье, но в селе Карповка в предместье Кривого Рога, родного города Зеленского. Такие вот неожиданные, но крайне символичные параллели. Но вернемся к нашим баранам, пардон, к участию украинской делегации в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.Если остальные участники собирались на этом мероприятии рассмотреть основы будущей архитектуры европейской безопасности, куда следовало бы вписать и лишенную неонацистской сути Украину, то делегация во главе с Умеровым хочет только получить на переговорах передышку. То есть не мир обсудить и заключить, а перемирие. В виде прекращения огня на линии боевого столкновения (ЛБС).Вот потому-то в интервью датскому журналисту Зеленский и говорил, что он ничего не знает о будущем мире, не хочет обсуждать требования России и не собирается уступать никакие украинские территории, которые уже перешли в состав России. При этом он так и заявил: мол, не понимаю, что хотел сказать президент США Дональд Трамп, когда говорил о будущем Украины, которая изменит свою форму и размеры.А по прогнозам многих обозревателей, во второй день переговоров стороны как раз и обсуждали территориальные изменения. То есть все говорили о Крыме, двух республиках Донбасса и двух областях Новороссии, уже ушедших в Россию, а Украина Зеленского не собирается это признавать.Это, согласитесь, совершенно непримиримые позиции. И потому уже сейчас многие видят главным итогом этого раунда трехсторонних переговоров договоренность договариваться в будущем. То есть о следующей встрече с новыми попытками сблизить позиции с учетом ситуации "на земле" – на фронтах СВО, где Россия наступает, а Украина с трудом удерживает позиции.На том и порешили. Стороны:– согласились, что трехсторонние переговоры России, США и Украины были направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы европейской безопасности, а украинское урегулирование — лишь один из пунктов масштабной дискуссии;– пока только договорились обменять пленных, и уже одного этого достаточно, чтобы признать переговоры ценными.Дальше же украинцы будут тереть словесные терки с европейцами, а главы американской делегации Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поедут в Москву, чтобы лично рассказать президенту России Владимиру Путину, что наметилось. "…Обсудить то, что обсуждалось сегодня, и попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, потому что мы видим там некоторые возможности", – анонсировал Кушнер.Но уже сейчас многим хотелось бы получить хоть какую-то ясность в двух вопросах.Во-первых, понятно же, что Украина сегодня однозначно оформляется как платный контрагент и наемник исключительно Европы. При строгом распределении обязанностей: Европа платит, а Украина выполняет все, что ей заказано и за что заплачено. Уже заплачено и будет профинансировано впредь. Зеленский даже прайс уже выкатил: десятки (то 70, то 90) миллиардов долларов.И все это – для войны с Россией, к которой ЕС готовится к 2030 году. Вот до этого времени Украина и должна воевать, давая Европе передышку для подготовки. Сейчас важно будет узнать, как в результате трехсторонних переговоров этот договор будет оформлен документально. И потому Умеров и говорит, что его делегация вновь встретится с европейцами. Чтобы и отчитаться, и сверить часы на будущее.Во-вторых, важно представлять, как поведут себя в новой ситуации США: то ли поддержат мир, то ли будут, как обычно, юлить и нашим и вашим, говоря о мире, а на самом деле поддерживая войну и снабжая Европу своим оружием для передачи воюющей Украине.США такая ситуация объективно выгодна: в войне они сами не участвуют, но оружие продают, мошну гигантов своего ВПК наполняют, а Европу и Россию войной обессиливают. И чем дольше такая ситуация продлится, тем США выгоднее и прибыльнее.Потому госсекретарь США Марко Рубио, с одной стороны, как бы не очень спешит добиваться успеха на трехсторонних переговорах и говорит, что такие вопросы нельзя решить с кондачка, за 24 часа. И, как выяснилось, двух дней тоже мало.А вот с другой стороны, Рубио уже говорит, что следующие раунды переговоров по миру на Украине должны предусматривать участие в них европейцев. Россия об этом пока и слышать не хочет – не видит предмета переговоров с Европой.Но коллизия тут действительно новая. Раньше Украина требовала, чтобы ее судьбу не обсуждали без нее. А теперь Европу обсуждают без Европы, потому что европейцы так дискредитировали себя омерзительной и глупой русофобией, что россияне брезгуют с ними якшаться. И без нужды не садятся даже за стол переговоров. А сейчас такой нужды нет: от Европы мало что зависит – она медленно загибается в кризисе и неуклонно теряет свои геополитические позиции, а Россия побеждает в СВО и обязательно победит.И теперь важно также знать, как к этому отнесутся США – будут окончательно добивать и ставить Европу под свой более жесткий контроль как финансового донора и малозначащий экономический придаток или все же частично реанимируют как союзника. Хотя бы по НАТО, которую в Вашингтоне еще, похоже, хотят сохранить для давления на Россию.Очень важно это знать и накануне встречи Трампа, Путина и лидера Китая Си Цзиньпина 18–19 ноября в Шэньчжэне на саммите АТЭС. Многие видят в этой встрече прообраз Ялты 2.0 – встречи самых сильных мировых лидеров современности, которые, что называется, на троих могут благословить многополярный мир. То есть новое мировое устройство в будущем и новую архитектуру безопасности, чтобы избежать Третьей мировой войны.Прогнозы на эту встречу и ее итоги самые разные, но уже понятно, что в будущей Ялте 2.0 уже сейчас много изъянов и недомолвок.И главная проблема в том, что непонятно, как делить мир между тремя центрами силы и влияния, которые находятся в совершенно разных условиях. Например, один из них – США – находится в западном полушарии и может там безраздельно гегемонить, не встречая сильного сопротивления и не особо опасаясь вмешательства извне.А вот Россия и Китай находятся в Евразии, где есть и другие центры силы. Например, та же Индия. Кроме того, там же есть и Европа, которую США могут окончательно ободрать и довести до ничтожного состояния, а потом использовать как проплаченный и свой ручной таран против и России, и Китая. Более того, уже используют, и этот вопрос нуждается в урегулировании.Но слава Богу, что переговоры начались. И что от них пока не отказались, несмотря на все старания и дурацкие ухищрения то Украины, то Европы. Ждем продолжения.Новый раздел Украины: Габсбурги снова тянут руки к Киеву

https://ukraina.ru/20261111/itogi-peregovorov-v-abu-dabi-stanet-li-ukraina-nemnogo-drugoy-formy-1084425509.html

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мнения, нато, впк, украина, владимир зеленский, ес, рустем умеров, сша, европа, павел лазаренко, весь скачко