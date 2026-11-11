Украина – содержанка Европы: что США будут делать со своей гегемонией - 11.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261111/ukraina--soderzhanka-evropy-chto-ssha-budut-delat-so-svoey-gegemoniey-1084428332.html
Украина – содержанка Европы: что США будут делать со своей гегемонией
Украина – содержанка Европы: что США будут делать со своей гегемонией - 11.11.2026 Украина.ру
Украина – содержанка Европы: что США будут делать со своей гегемонией
Второй день трехсторонних переговоров в Абу-Даби завершен, а начался он с одного более-менее точного прогноза от главы украинской делегации Рустема Умерова. Этот гражданин США, как ни странно, выбрал Европу.
2026-11-11T17:38
2026-11-11T17:38
мнения
нато
впк
украина
владимир зеленский
ес
рустем умеров
сша
европа
павел лазаренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0b/1084428962_0:0:1005:565_1920x0_80_0_0_2afb55e2f6f97a1ffe20246adf3fcd97.jpg
В своем Telegram-канале Умеров написал: "Сначала трехсторонний формат вместе с США и Россией. После этого проведем отдельную встречу с европейскими партнерами".То есть выбрать-то выбрал, но странно – практически спутав приоритеты и хозяев. Должен был бы тоже себя под американцами чистить, а он европейцев выбрал для отчета о проделанной работе.Опрометчиво это. Штаты могут ведь и обидеться и Умерова к его хатынкам у себя, по ту сторону Атлантики, не пустить. Или раскулачить, как знатного коррупционера, который довольно вольно обходился с американскими деньгами, посланными Вашингтоном на помощь украинской демократии в исполнении неонацистов просроченного Владимира Зеленского.Начатые же на Украине коррупционные дела, в которых мелькает фамилия Умерова, говорят именно об этом, и остается только передать дело в суд и подсадить этого славного сына крымскотатарского народа на кукан американского правосудия. А с этого крючка ни один фигурант еще богатым и счастливым не слез.Не верите? Спросите у экс-премьера Украины Павла Лазаренко, который в 1996–1997 годах чувствовал себя "не политиком, а хозяином" Украины и при живом-то президенте Леониде Кучме воровал так, что у наблюдателей майки заворачивались. Потом, наворовав миллиарды долларов, Лазаренко купил панамский паспорт и в новом гражданском обличье решил осесть в США. И даже купил на калифорнийском берегу дачку у актера Эдди Мерфи с 46 спальнями.Там Лазаренко и приняли. Заботливо и предусмотрительно снабдили замочком на ноге и начали судебное преследование, обещая пожизненное заключение. И вечную пайку из слабо проваренной фасоли на первое, второе и третье вместо сахарных трюфелей под прохладные благородные вина.Разбирательство длилось более десяти лет, состояние уходило на адвокатов и в виде налогов оседало вполне официально в бюджете США. В конце концов, Лазаренко остался, что твой банальный калифорнийский бомж – с парой-тройкой десятков миллионов "зелени". На жизнь хватает (американцы же – не звери), но и планетарных планов триумфального возвращения на Украину и мести предавшей его бывшей соратнице Юлии Тимошенко, до сих пор болтающейся в украинской политике, уже не вынашивает. Sic transit gloria mundi, как говорится между нами, латинянами.С другой стороны, отличная и показательная судьба! Фактически ходовая модель для многих нынешних украинских нуворишей, которые тоже распухли от наворованных долларов и мылятся за Атлантику там пожировать. Во главе с Зеленским, кстати, которому, как говорят, США при Джо Байдене давали гарантии личной безопасности.И если Зеленский в США появится, то и его могут ободрать как липку. Или как Лазаренко. А они, между прочим, с Зеленским – земляки! Лазаренко родился не в профессорской, а в сельской семье, но в селе Карповка в предместье Кривого Рога, родного города Зеленского. Такие вот неожиданные, но крайне символичные параллели. Но вернемся к нашим баранам, пардон, к участию украинской делегации в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.Если остальные участники собирались на этом мероприятии рассмотреть основы будущей архитектуры европейской безопасности, куда следовало бы вписать и лишенную неонацистской сути Украину, то делегация во главе с Умеровым хочет только получить на переговорах передышку. То есть не мир обсудить и заключить, а перемирие. В виде прекращения огня на линии боевого столкновения (ЛБС).Вот потому-то в интервью датскому журналисту Зеленский и говорил, что он ничего не знает о будущем мире, не хочет обсуждать требования России и не собирается уступать никакие украинские территории, которые уже перешли в состав России. При этом он так и заявил: мол, не понимаю, что хотел сказать президент США Дональд Трамп, когда говорил о будущем Украины, которая изменит свою форму и размеры.А по прогнозам многих обозревателей, во второй день переговоров стороны как раз и обсуждали территориальные изменения. То есть все говорили о Крыме, двух республиках Донбасса и двух областях Новороссии, уже ушедших в Россию, а Украина Зеленского не собирается это признавать.Это, согласитесь, совершенно непримиримые позиции. И потому уже сейчас многие видят главным итогом этого раунда трехсторонних переговоров договоренность договариваться в будущем. То есть о следующей встрече с новыми попытками сблизить позиции с учетом ситуации "на земле" – на фронтах СВО, где Россия наступает, а Украина с трудом удерживает позиции.На том и порешили. Стороны:– согласились, что трехсторонние переговоры России, США и Украины были направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы европейской безопасности, а украинское урегулирование — лишь один из пунктов масштабной дискуссии;– пока только договорились обменять пленных, и уже одного этого достаточно, чтобы признать переговоры ценными.Дальше же украинцы будут тереть словесные терки с европейцами, а главы американской делегации Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поедут в Москву, чтобы лично рассказать президенту России Владимиру Путину, что наметилось. "…Обсудить то, что обсуждалось сегодня, и попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, потому что мы видим там некоторые возможности", – анонсировал Кушнер.Но уже сейчас многим хотелось бы получить хоть какую-то ясность в двух вопросах.Во-первых, понятно же, что Украина сегодня однозначно оформляется как платный контрагент и наемник исключительно Европы. При строгом распределении обязанностей: Европа платит, а Украина выполняет все, что ей заказано и за что заплачено. Уже заплачено и будет профинансировано впредь. Зеленский даже прайс уже выкатил: десятки (то 70, то 90) миллиардов долларов.И все это – для войны с Россией, к которой ЕС готовится к 2030 году. Вот до этого времени Украина и должна воевать, давая Европе передышку для подготовки. Сейчас важно будет узнать, как в результате трехсторонних переговоров этот договор будет оформлен документально. И потому Умеров и говорит, что его делегация вновь встретится с европейцами. Чтобы и отчитаться, и сверить часы на будущее.Во-вторых, важно представлять, как поведут себя в новой ситуации США: то ли поддержат мир, то ли будут, как обычно, юлить и нашим и вашим, говоря о мире, а на самом деле поддерживая войну и снабжая Европу своим оружием для передачи воюющей Украине.США такая ситуация объективно выгодна: в войне они сами не участвуют, но оружие продают, мошну гигантов своего ВПК наполняют, а Европу и Россию войной обессиливают. И чем дольше такая ситуация продлится, тем США выгоднее и прибыльнее.Потому госсекретарь США Марко Рубио, с одной стороны, как бы не очень спешит добиваться успеха на трехсторонних переговорах и говорит, что такие вопросы нельзя решить с кондачка, за 24 часа. И, как выяснилось, двух дней тоже мало.А вот с другой стороны, Рубио уже говорит, что следующие раунды переговоров по миру на Украине должны предусматривать участие в них европейцев. Россия об этом пока и слышать не хочет – не видит предмета переговоров с Европой.Но коллизия тут действительно новая. Раньше Украина требовала, чтобы ее судьбу не обсуждали без нее. А теперь Европу обсуждают без Европы, потому что европейцы так дискредитировали себя омерзительной и глупой русофобией, что россияне брезгуют с ними якшаться. И без нужды не садятся даже за стол переговоров. А сейчас такой нужды нет: от Европы мало что зависит – она медленно загибается в кризисе и неуклонно теряет свои геополитические позиции, а Россия побеждает в СВО и обязательно победит.И теперь важно также знать, как к этому отнесутся США – будут окончательно добивать и ставить Европу под свой более жесткий контроль как финансового донора и малозначащий экономический придаток или все же частично реанимируют как союзника. Хотя бы по НАТО, которую в Вашингтоне еще, похоже, хотят сохранить для давления на Россию.Очень важно это знать и накануне встречи Трампа, Путина и лидера Китая Си Цзиньпина 18–19 ноября в Шэньчжэне на саммите АТЭС. Многие видят в этой встрече прообраз Ялты 2.0 – встречи самых сильных мировых лидеров современности, которые, что называется, на троих могут благословить многополярный мир. То есть новое мировое устройство в будущем и новую архитектуру безопасности, чтобы избежать Третьей мировой войны.Прогнозы на эту встречу и ее итоги самые разные, но уже понятно, что в будущей Ялте 2.0 уже сейчас много изъянов и недомолвок.И главная проблема в том, что непонятно, как делить мир между тремя центрами силы и влияния, которые находятся в совершенно разных условиях. Например, один из них – США – находится в западном полушарии и может там безраздельно гегемонить, не встречая сильного сопротивления и не особо опасаясь вмешательства извне.А вот Россия и Китай находятся в Евразии, где есть и другие центры силы. Например, та же Индия. Кроме того, там же есть и Европа, которую США могут окончательно ободрать и довести до ничтожного состояния, а потом использовать как проплаченный и свой ручной таран против и России, и Китая. Более того, уже используют, и этот вопрос нуждается в урегулировании.Но слава Богу, что переговоры начались. И что от них пока не отказались, несмотря на все старания и дурацкие ухищрения то Украины, то Европы. Ждем продолжения.Новый раздел Украины: Габсбурги снова тянут руки к Киеву
https://ukraina.ru/20261111/itogi-peregovorov-v-abu-dabi-stanet-li-ukraina-nemnogo-drugoy-formy-1084425509.html
https://ukraina.ru/20261019/poslednie-usiliya-putina-po-spaseniyu-ukrainy-1083927223.html
https://ukraina.ru/20261111/kakaya-ukraina-nuzhna-rossii-1084426111.html
https://ukraina.ru/20261111/dmitriy-vydrin-na-peregovorakh-v-abu-dabi-nametilis-simptomy-pereloma-po-ukraine-no-kievu-ne-do-1084419366.html
украина
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Владимир Скачко
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0b/1084428962_116:0:923:605_1920x0_80_0_0_124f33b01f22e4e488b23609aa629b73.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, нато, впк, украина, владимир зеленский, ес, рустем умеров, сша, европа, павел лазаренко, весь скачко
Мнения, НАТО, ВПК, Украина, Владимир Зеленский, ЕС, Рустем Умеров, США, Европа, Павел Лазаренко, весь Скачко

Украина – содержанка Европы: что США будут делать со своей гегемонией

17:38 11.11.2026
 
© Фото : bloknot.ru
- РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© Фото : bloknot.ru
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Второй день трехсторонних переговоров в Абу-Даби завершен, а начался он с одного более-менее точного прогноза от главы украинской делегации Рустема Умерова. Этот гражданин США, как ни странно, выбрал Европу.
В своем Telegram-канале Умеров написал: "Сначала трехсторонний формат вместе с США и Россией. После этого проведем отдельную встречу с европейскими партнерами".
То есть выбрать-то выбрал, но странно – практически спутав приоритеты и хозяев. Должен был бы тоже себя под американцами чистить, а он европейцев выбрал для отчета о проделанной работе.
Опрометчиво это. Штаты могут ведь и обидеться и Умерова к его хатынкам у себя, по ту сторону Атлантики, не пустить. Или раскулачить, как знатного коррупционера, который довольно вольно обходился с американскими деньгами, посланными Вашингтоном на помощь украинской демократии в исполнении неонацистов просроченного Владимира Зеленского.
Начатые же на Украине коррупционные дела, в которых мелькает фамилия Умерова, говорят именно об этом, и остается только передать дело в суд и подсадить этого славного сына крымскотатарского народа на кукан американского правосудия. А с этого крючка ни один фигурант еще богатым и счастливым не слез.
Не верите? Спросите у экс-премьера Украины Павла Лазаренко, который в 1996–1997 годах чувствовал себя "не политиком, а хозяином" Украины и при живом-то президенте Леониде Кучме воровал так, что у наблюдателей майки заворачивались. Потом, наворовав миллиарды долларов, Лазаренко купил панамский паспорт и в новом гражданском обличье решил осесть в США. И даже купил на калифорнийском берегу дачку у актера Эдди Мерфи с 46 спальнями.
Там Лазаренко и приняли. Заботливо и предусмотрительно снабдили замочком на ноге и начали судебное преследование, обещая пожизненное заключение. И вечную пайку из слабо проваренной фасоли на первое, второе и третье вместо сахарных трюфелей под прохладные благородные вина.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
17:23
Итоги переговоров в Абу-Даби: станет ли Украина "немного другой формы"От переговоров в Абу-Даби мало кто ждал прорывов. Возможно, уже состоявшаяся договоренность о крупном обмене военнопленными и будет единственным практическим решением этого раунда. Главным же можно назвать то, что в повестку включены гарантии безопасности для России, поданные в виде создания нового формата европейской коллективной безопасности
Разбирательство длилось более десяти лет, состояние уходило на адвокатов и в виде налогов оседало вполне официально в бюджете США. В конце концов, Лазаренко остался, что твой банальный калифорнийский бомж – с парой-тройкой десятков миллионов "зелени".
На жизнь хватает (американцы же – не звери), но и планетарных планов триумфального возвращения на Украину и мести предавшей его бывшей соратнице Юлии Тимошенко, до сих пор болтающейся в украинской политике, уже не вынашивает.
Sic transit gloria mundi, как говорится между нами, латинянами.
С другой стороны, отличная и показательная судьба! Фактически ходовая модель для многих нынешних украинских нуворишей, которые тоже распухли от наворованных долларов и мылятся за Атлантику там пожировать. Во главе с Зеленским, кстати, которому, как говорят, США при Джо Байдене давали гарантии личной безопасности.
И если Зеленский в США появится, то и его могут ободрать как липку. Или как Лазаренко. А они, между прочим, с Зеленским – земляки! Лазаренко родился не в профессорской, а в сельской семье, но в селе Карповка в предместье Кривого Рога, родного города Зеленского. Такие вот неожиданные, но крайне символичные параллели.
Но вернемся к нашим баранам, пардон, к участию украинской делегации в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.
Если остальные участники собирались на этом мероприятии рассмотреть основы будущей архитектуры европейской безопасности, куда следовало бы вписать и лишенную неонацистской сути Украину, то делегация во главе с Умеровым хочет только получить на переговорах передышку. То есть не мир обсудить и заключить, а перемирие. В виде прекращения огня на линии боевого столкновения (ЛБС).
Вот потому-то в интервью датскому журналисту Зеленский и говорил, что он ничего не знает о будущем мире, не хочет обсуждать требования России и не собирается уступать никакие украинские территории, которые уже перешли в состав России. При этом он так и заявил: мол, не понимаю, что хотел сказать президент США Дональд Трамп, когда говорил о будущем Украины, которая изменит свою форму и размеры.
Встреча президентов России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
19 октября, 19:30
Последние усилия Путина по спасению УкраиныЗа то, что Украина в принципе возникла в качестве государства, украинцы должны на каждом перекрёстке поставить памятник Ленину, создавшему украинскую государственность почти в границах 1991 года, только без Крыма.
А по прогнозам многих обозревателей, во второй день переговоров стороны как раз и обсуждали территориальные изменения. То есть все говорили о Крыме, двух республиках Донбасса и двух областях Новороссии, уже ушедших в Россию, а Украина Зеленского не собирается это признавать.
Это, согласитесь, совершенно непримиримые позиции. И потому уже сейчас многие видят главным итогом этого раунда трехсторонних переговоров договоренность договариваться в будущем. То есть о следующей встрече с новыми попытками сблизить позиции с учетом ситуации "на земле" – на фронтах СВО, где Россия наступает, а Украина с трудом удерживает позиции.
На том и порешили. Стороны:
– согласились, что трехсторонние переговоры России, США и Украины были направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы европейской безопасности, а украинское урегулирование — лишь один из пунктов масштабной дискуссии;
– пока только договорились обменять пленных, и уже одного этого достаточно, чтобы признать переговоры ценными.
Дальше же украинцы будут тереть словесные терки с европейцами, а главы американской делегации Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поедут в Москву, чтобы лично рассказать президенту России Владимиру Путину, что наметилось.
"…Обсудить то, что обсуждалось сегодня, и попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, потому что мы видим там некоторые возможности", – анонсировал Кушнер.
Но уже сейчас многим хотелось бы получить хоть какую-то ясность в двух вопросах.
Во-первых, понятно же, что Украина сегодня однозначно оформляется как платный контрагент и наемник исключительно Европы. При строгом распределении обязанностей: Европа платит, а Украина выполняет все, что ей заказано и за что заплачено. Уже заплачено и будет профинансировано впредь. Зеленский даже прайс уже выкатил: десятки (то 70, то 90) миллиардов долларов.
И все это – для войны с Россией, к которой ЕС готовится к 2030 году. Вот до этого времени Украина и должна воевать, давая Европе передышку для подготовки. Сейчас важно будет узнать, как в результате трехсторонних переговоров этот договор будет оформлен документально. И потому Умеров и говорит, что его делегация вновь встретится с европейцами. Чтобы и отчитаться, и сверить часы на будущее.
- РИА Новости, 1920, 11.11.2026
16:05
Какая Украина нужна РоссииТрамп допустил, что после окончания переговоров в Абу-Даби Украина чуть изменится – в том числе в очертаниях. Это говорит как минимум об адекватном взгляде на ситуацию в Вашингтоне.
Во-вторых, важно представлять, как поведут себя в новой ситуации США: то ли поддержат мир, то ли будут, как обычно, юлить и нашим и вашим, говоря о мире, а на самом деле поддерживая войну и снабжая Европу своим оружием для передачи воюющей Украине.
США такая ситуация объективно выгодна: в войне они сами не участвуют, но оружие продают, мошну гигантов своего ВПК наполняют, а Европу и Россию войной обессиливают. И чем дольше такая ситуация продлится, тем США выгоднее и прибыльнее.
Потому госсекретарь США Марко Рубио, с одной стороны, как бы не очень спешит добиваться успеха на трехсторонних переговорах и говорит, что такие вопросы нельзя решить с кондачка, за 24 часа. И, как выяснилось, двух дней тоже мало.
А вот с другой стороны, Рубио уже говорит, что следующие раунды переговоров по миру на Украине должны предусматривать участие в них европейцев. Россия об этом пока и слышать не хочет – не видит предмета переговоров с Европой.
Но коллизия тут действительно новая. Раньше Украина требовала, чтобы ее судьбу не обсуждали без нее. А теперь Европу обсуждают без Европы, потому что европейцы так дискредитировали себя омерзительной и глупой русофобией, что россияне брезгуют с ними якшаться. И без нужды не садятся даже за стол переговоров.
А сейчас такой нужды нет: от Европы мало что зависит – она медленно загибается в кризисе и неуклонно теряет свои геополитические позиции, а Россия побеждает в СВО и обязательно победит.
И теперь важно также знать, как к этому отнесутся США – будут окончательно добивать и ставить Европу под свой более жесткий контроль как финансового донора и малозначащий экономический придаток или все же частично реанимируют как союзника. Хотя бы по НАТО, которую в Вашингтоне еще, похоже, хотят сохранить для давления на Россию.
Очень важно это знать и накануне встречи Трампа, Путина и лидера Китая Си Цзиньпина 18–19 ноября в Шэньчжэне на саммите АТЭС. Многие видят в этой встрече прообраз Ялты 2.0 – встречи самых сильных мировых лидеров современности, которые, что называется, на троих могут благословить многополярный мир. То есть новое мировое устройство в будущем и новую архитектуру безопасности, чтобы избежать Третьей мировой войны.
Дмитрий Выдрин интервью - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
15:00
Дмитрий Выдрин: На переговорах в Абу-Даби наметились симптомы перелома по Украине, но Киеву не до радостиИзвестный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин проанализировал итоги переговоров в Абу-Даби, отметив первые признаки перелома по украинскому вопросу и смену тактики делегации из Киева. Он также оценил реакцию Москвы, позицию европейских столиц и влияние итогов выборов в США на дальнейшую поддержку Киева.
Прогнозы на эту встречу и ее итоги самые разные, но уже понятно, что в будущей Ялте 2.0 уже сейчас много изъянов и недомолвок.
И главная проблема в том, что непонятно, как делить мир между тремя центрами силы и влияния, которые находятся в совершенно разных условиях. Например, один из них – США – находится в западном полушарии и может там безраздельно гегемонить, не встречая сильного сопротивления и не особо опасаясь вмешательства извне.
А вот Россия и Китай находятся в Евразии, где есть и другие центры силы. Например, та же Индия. Кроме того, там же есть и Европа, которую США могут окончательно ободрать и довести до ничтожного состояния, а потом использовать как проплаченный и свой ручной таран против и России, и Китая. Более того, уже используют, и этот вопрос нуждается в урегулировании.
Но слава Богу, что переговоры начались. И что от них пока не отказались, несмотря на все старания и дурацкие ухищрения то Украины, то Европы. Ждем продолжения.
Новый раздел Украины: Габсбурги снова тянут руки к Киеву
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияНАТОВПКУкраинаВладимир ЗеленскийЕСРустем УмеровСШАЕвропаПавел Лазаренковесь Скачко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:05"Когда они воюют – неясно": Скрипка раскритиковал "патриотичных" артистов
19:00Малек Дудаков: Главная угроза на фронте — не ракеты США, а зима покажет реальную цену упрямства Киева
18:45Взрывчатка, которая и стирает всё в порошок: как и чем подорвали "Северные потоки"
18:32Кто станет "последним украинцем"? Ищенко о том, куда пропали 300 тысяч дезертиров
18:25Российские танкеры с дизелем не дошли до портов США, - Bloomberg
18:24Рынок недвижимости в ДНР, журналистика в зоне конфликта. 11 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:51
18:00Путина ждут в Берлине: Германия хочет переговоров с Россией
18:00О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября
17:46Европа водит Зеленского за нос: Украину не ждут в ЕС даже через десять лет
17:38Украина – содержанка Европы: что США будут делать со своей гегемонией
17:23Итоги переговоров в Абу-Даби: станет ли Украина "немного другой формы"
17:21Николай Гастелло: кто он
17:01Клоны "Азова"*. В Европе раскрыли нацистский заговор, связанный с Украиной
16:59"Пусть пообщаются в лобби-баре": Мединский подвел итоги и назвал условие европейцам
16:51Закон о трёх брёвнах: на Украине приготовили "уголовку" тем, у кого есть печь
16:47Песков: Путин пока не получил полный доклад по Абу-Даби
16:33Язык для дипломатии, мова для народа: парадоксы делегации Зеленского в Абу-Даби
16:33Украинцы добрались до Овечкина: в Канаде вспыхнули протесты
16:26Зеленский и Украина отстаивают чужие интересы! Почему переговоры в Абу-Даби бессмысленны - Ищенко
16:06"Я могу уехать, а украинцы – нет": Костер-Вальдау рассказал о своём счастье
Лента новостейМолния