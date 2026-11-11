https://ukraina.ru/20261111/evropa-zakhotela-kontrolirovat-raketno-yadernoe-oruzhie-rossii-khronika-sobytiy-na-utro-10-noyabrya-1084409176.html

Европа захотела контролировать ракетно-ядерное оружие России. Хроника событий на утро 11 ноября

Европа захотела контролировать ракетно-ядерное оружие России. Хроника событий на утро 11 ноября - 11.11.2026 Украина.ру

Европа захотела контролировать ракетно-ядерное оружие России. Хроника событий на утро 11 ноября

Европа захотела контролировать ракетно-ядерное оружие России. Кая Каласс подтвердила позицию европейских русофобов. На Ленобласть и Санкт-Петербург второй раз за неделю совершён массированный налёт БПЛА

2026-11-11T09:00

2026-11-11T09:00

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Об итогах первого дня трёхсторонних переговоров в Абу-Даби вчера была опубликована уже вся возможная информация, вдогонку можно добавить ещё несколько штрихов, заслуживающих вниманияЕвропа захотела контролировать ракетно-ядерное оружие РоссииПрежде всего, это пока ещё достаточно невнятно продекларированное желание коллективной Европы вернуться к обсуждению с Россией механизмов контроля над ядерным и ракетным оружием. Можно предположить, что этим шагом европейцы рассчитывают, как минимум, "убить двух зайцев".Первое, использовать это в качестве дополнительного повода "втиснуться" в переговоры о формировании новой архитектуры безопасности в Европе, от которых Россия их со всей возможной категоричностью отстранила. В этом им старательно помогают США, прямо заявляющие о необходимости такого шага уже на следующем переговорном этапе.Последовательную антироссийскую позицию Евросоюза прекрасно иллюстрирует высказывание главы евродипломатии Каи Каллас, явно испугавшейся, что некоторые европейские лидеры прислушаются к обоснованным опасениям России по вопросу собственной безопасности."Каким бы образом ни развивались мирные переговоры, Европа поддержит Украину... Мы не должны поддаваться на российские нарративы об их опасениях за безопасность", — написала Каллас в социальной сети X уже после завершения первого дня в Абу-Даби.Второе, это страх европейцев перед ракетно-ядерным оружием России, которому им совершенно нечего противопоставить. И которое они страстно желают вывести "за скобки" возможного будущего конфликта, уповая на свои фундаментальные преимущества в экономической мощи и народонаселении. На фоне бескомпромиссного русофобства абсолютного большинства европейских лидеров, выделяется последнее заявление премьер-министра Норвегии. Йонас Гар Стере, отвечая на вопрос о критике со стороны премьер-министра Дании Метте Фредериксен, заявил, что "рад" состоявшемуся ранее телефонному разговору с президентом России Владимиром Путиным и готов разговаривать и дальше.Тот факт, что не только глава датского правительства, но и датский политикум в целом жёстко настроен против России, подтверждает решение парламента этой страны предоставить свою трибуну для выступления находящемуся с визитом в Копенгагене Владимиру Зеленскому.Протесты отдельных депутатов, возмущённых таким вопиющим нарушением исторической традиции, картину не меняют. По словам лидера Датской народной партии Мортена Мессершмидта, этой возможности не имели такие великие личности, как британский премьер Уинстон Черчилль или британский фельдмаршал Бернард Монтгомери. А предоставление парламентской трибуны Зеленскому может создать нехороший прецедент.Удары ВС РФ по целям на УкраинеМониторинговые каналы сообщают, что ВС РФ продолжают активно работать по важнейшим мостам на территории незалежной. Уже утром были зафиксированы прилёты "Гераней", ракет "Дань-Т" и управляемых авиабомб по мостам в Маяках и Затоке Одесской области.Минобороны РФ ранее сообщали, что российские военные нанесли серию точных ударов по наземным робототехническим комплексам и бронетехнике ВСУ на Ореховском направлении. Также были сорваны попытки противника провести ротацию и подвезти боеприпасы. Кроме того, под удар попали вражеские ретрансляторы и передатчики для управления дронами.По последним данным ведомства, в течение ночи в результате ударов были поражены электроподстанция 330 кВ в Кривом Роге Днепропетровской области, две электроподстанции 110 кВ и 330 кВ в населенных пунктах Маяки и Усатово Одесской области. В акватории Черного моря юго-западнее Одессы также были поражены морское судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом для ВСУ.Ночные атаки украинских беспилотниковКиевский режим этой ночью активизировал налёты украинских ударных БПЛА дальнего действия на российские регионы. Если прошлой ночью силы ПВО сбили 155 дронов, то сейчас практически столько же беспилотников участвовало только в попытках прорваться к объектам в Ленинградской области и Санкт-ПетербургеПо последним данным, зенитчики после полуночи "приземлили" в Ленобласти не менее 150 БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о троих пострадавших и пожаре в портовой зоне Усть-Луга.По предварительной информации, не менее 155 вражеских беспилотников сбили в Белгородской области, 40 — в Ростовской, 37 — в Смоленской. В последней в результате атаки на город Ярцево вспыхнул пожар в многоэтажном доме, погибли два человека.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261111/evropa--eto-polmilliarda-nas--150-millionov-ekspert-pro-stavku-na-yadernoe-oruzhie-1084402347.html

https://ukraina.ru/20261111/my-e-dozhmm-kolpashnikov-o-voyne-na-istoschenie-i-udarakh-po-energetike-ukrainy-1084399753.html

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Андрей Никитин

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