Николай Гастелло: кто он - 11.11.2026 Украина.ру
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Николай Гастелло: кто он
Николай Гастелло: кто он - 11.11.2026 Украина.ру
Николай Гастелло: кто он
Российский политтехнолог, писатель и публицист, внук легендарного лётчика, Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло. Колумнист "Украина.ру"
2026-11-11T17:21
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Родился в Москве в 1972 году. В 1994 году окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА) по специальности "правоведение".Карьера в юриспруденции и на госслужбеВ 1990-е годы работал следователем Лефортовской межрайонной прокуратуры, а затем прокурором отдела прокуратуры Москвы. С 1997 по 2002 год занимал должность помощника Председателя Верховного суда РФ, а также главного консультанта при руководстве ВС РФ.ПолиттехнологияС 2002 года оставил государственную службу и занялся политическим консультированием. На протяжении более 20 лет работает в сфере политических технологий, в том числе на выборах различного уровня. Имеет опыт работы на Украине в период президентских и парламентских кампаний. Публично комментирует электоральные процессы и политическую конъюнктуру в качестве эксперта.Литературное творчествоАвтор художественных произведений, основанных в том числе на профессиональном и жизненном опыте.Общественная позицияКак внук Героя Советского Союза, выступает против альтернативных версий подвига своего деда, отстаивая официальную историографическую трактовку событий 26 июня 1941 года. Участвует в публичных мероприятиях, связанных с сохранением памяти о Великой Отечественной войне.
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россия, москва, украина, украина.ру, верховный суд, новости
Россия, Москва, Украина, Украина.ру, Верховный Суд, Новости

Николай Гастелло: кто он

17:21 11.11.2026
 
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Российский политтехнолог, писатель и публицист, внук легендарного лётчика, Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло. Колумнист "Украина.ру"
Родился в Москве в 1972 году. В 1994 году окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА) по специальности "правоведение".
Карьера в юриспруденции и на госслужбе
В 1990-е годы работал следователем Лефортовской межрайонной прокуратуры, а затем прокурором отдела прокуратуры Москвы. С 1997 по 2002 год занимал должность помощника Председателя Верховного суда РФ, а также главного консультанта при руководстве ВС РФ.
Политтехнология
С 2002 года оставил государственную службу и занялся политическим консультированием. На протяжении более 20 лет работает в сфере политических технологий, в том числе на выборах различного уровня. Имеет опыт работы на Украине в период президентских и парламентских кампаний. Публично комментирует электоральные процессы и политическую конъюнктуру в качестве эксперта.
Литературное творчество
Автор художественных произведений, основанных в том числе на профессиональном и жизненном опыте.
  • "Рэкетиры никому не нужны" (2022) — дебютный роман о России 1990-х годов, организованной преступности и работе правоохранительной системы. Сюжет опирается на личный опыт автора в качестве следователя прокуратуры.
  • "Людоеды тоже люди" (2026) — политико-сатирический роман о московском политтехнологе, которого отправляют в вымышленную африканскую страну для "имитации демократических выборов". Книга обобщает опыт автора в избирательных кампаниях и иронизирует над практиками экспорта демократии.
  • "Молниеносный легион" — исторический роман, посвящённый Сорока Севастийским мученикам.
Общественная позиция
Как внук Героя Советского Союза, выступает против альтернативных версий подвига своего деда, отстаивая официальную историографическую трактовку событий 26 июня 1941 года. Участвует в публичных мероприятиях, связанных с сохранением памяти о Великой Отечественной войне.
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