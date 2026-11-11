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Николай Гастелло: кто он

Николай Гастелло: кто он - 11.11.2026 Украина.ру

Николай Гастелло: кто он

Российский политтехнолог, писатель и публицист, внук легендарного лётчика, Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло. Колумнист "Украина.ру"

2026-11-11T17:21

2026-11-11T17:21

2026-11-11T17:21

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Родился в Москве в 1972 году. В 1994 году окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА) по специальности "правоведение".Карьера в юриспруденции и на госслужбеВ 1990-е годы работал следователем Лефортовской межрайонной прокуратуры, а затем прокурором отдела прокуратуры Москвы. С 1997 по 2002 год занимал должность помощника Председателя Верховного суда РФ, а также главного консультанта при руководстве ВС РФ.ПолиттехнологияС 2002 года оставил государственную службу и занялся политическим консультированием. На протяжении более 20 лет работает в сфере политических технологий, в том числе на выборах различного уровня. Имеет опыт работы на Украине в период президентских и парламентских кампаний. Публично комментирует электоральные процессы и политическую конъюнктуру в качестве эксперта.Литературное творчествоАвтор художественных произведений, основанных в том числе на профессиональном и жизненном опыте.Общественная позицияКак внук Героя Советского Союза, выступает против альтернативных версий подвига своего деда, отстаивая официальную историографическую трактовку событий 26 июня 1941 года. Участвует в публичных мероприятиях, связанных с сохранением памяти о Великой Отечественной войне.

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