https://ukraina.ru/20261111/kogda-oni-voyuyut--neyasno-skripka-raskritikoval-patriotichnykh-artistov-1084436293.html

"Когда они воюют – неясно": Скрипка раскритиковал "патриотичных" артистов

"Когда они воюют – неясно": Скрипка раскритиковал "патриотичных" артистов - 11.11.2026 Украина.ру

"Когда они воюют – неясно": Скрипка раскритиковал "патриотичных" артистов

Украинский музыкант Олег Скрипка раскритиковал коллег, которые живут за границей

2026-11-11T19:05

2026-11-11T19:05

2026-11-11T19:05

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Критика Олега Скрипки прозвучала в эфире интервью Василию Тимошенко."Многие живут заграницей. Они (группа The Hardkiss – Ред.), может, просто засветились, что живут за границей. Ну да [многие украинские артисты живут заграницей]. Они изображают, что живут на Украине, а на самом деле живут заграницей. Ведь обстреливают, небезопасно. А так – шмыг [через границу]-шмыг-шмыг-шмыг. Очень удобно", – отметил Скрипка.Он не стал называть конкретных исполнителей, но раскритиковал некоторых из них."Но есть артисты, которые, типа, воюют. Но смотришь гастроли, и когда они воюют – неясно", – улыбаясь ответил Скрипка.Он также рассказал о старшем сыне, который служил в ВСУ."Он сам пошёл добровольцем. Ему было 20 лет. Ни мне, ни жене ничего не сказал, не предупредил. А как скандал? Ну как скандал? Он просто подписал контракт и поехал", – поделился Скрипка.Потом его сын вернулся и продолжил обучение, которое прервал, отправившись воевать."А сейчас он заканчивает обучение", – подчеркнул Скрипка.Певец также ответил на критику по поводу того, что его сыну дали демобилизоваться из рядов ВСУ во время боевых действий на Украине."А у него контракт был. У него закончился контракт. Он же доброволец, он же малой. Т.е. это когда человек уже старше, его забирает. Там по-другому всё работает. А у добровольцев есть контракт", – оправдал Скрипка своего сына.При этом на современной Украине не раз возникали скандалы, когда людей, в т.ч. добровольцев, не отпускали со службы. Украинские военные жалуются на то, что не могут уволиться из армии после годов службы, в т.ч. на передовой.В сентябре Скрипка своими высказываниями спровоцировал скандал. Он назвал живущих заграницей украинцев "меньшими" по сравнению с живущими на Украине."Я изучил ситуацию с украинцами, проживающими за рубежом. Они меньше украинцы, чем здесь. Потому что там Советский Союз. И все эти грузины, прибалты, белорусы, русские – "все хорошие, все хотят добра". И все говорят по-русски. И там это все такая каша", – заявил Скрипка.Он подчеркнул, что у таких исполнителей, как Потап (Алексей Потапенко – Ред.) и Настя Каменских делают ставку именно на такую аудитории, т.к. они может быть для них коммерчески выгоднее.В результате ему ответил сам рэпер Потап, в шутку предложивший создать "украинометр" для оценки степени патриотизма граждан. Потап заявил, что за пересечение границы у человека должно автоматически отниматься 20 процентов "украинскости", а за покупку борща в Варшаве начисляться пятипроцентный "кешбэк".Затем рэпер заговорил серьёзно: он указал на демографический коллапс на Украине, призвав украинцев объединяться, а не разъединяться.По его словам, когда бежавшие от боевых действий матери увидят оценки вроде той, что дал Скрипка, они почувствуют себя неполноценными гражданами и окончательно примут решение отказаться от паспорта Украины в пользу паспорта другой страны.Скрипка известен своей националистической позицией. В 2017 году ко Дню Вооружённых сил Украины он вместе с рядом других музыкантов и оркестров, в т.ч. Национальным академическим оркестром народных инструментов представил песню "Марш новой армии". Эта песня являлась модернизацией гимна Организации украинских националистов* "Зродились ми великої години" ("Мы родились в великие времена" – Ред.).У музыканта четверо детей. Старшему – Роману – 21 год. Младшему сыну Скрипки – Устиму – 19 лет. Дочерям Олесе и Зоряне – 16 и 14 лет соответственно.* – запрещённая в РФ организацияПодробнее о скандале с высказываниями Скрипки – в статье Елены Кирюшкиной "Где живут ненастоящие украинцы, что показывает "украиномер" и как "Роксолану" травят за любовь к Москве".

https://ukraina.ru/20261111/moshenniki-pod-vidom-ttsk-razveli-muzhchinu-pochti-na-10-mln-grn-1084422324.html

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новости, украина, россия, олег скрипка, вооруженные силы украины