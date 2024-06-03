Украина обвинила Китай в срыве "саммита мира". Зеленскому могут этого не простить - 03.06.2024 Украина.ру
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Украина обвинила Китай в срыве "саммита мира". Зеленскому могут этого не простить
Украина обвинила Китай в срыве "саммита мира". Зеленскому могут этого не простить - 03.06.2024 Украина.ру
Украина обвинила Китай в срыве "саммита мира". Зеленскому могут этого не простить
Владимир Зеленский недоволен Китаем. Он намеревался привлечь Пекин к работе "мирной" конференции в Швейцарии, однако из этой затеи ничего не вышло. Дошло до того, что он обвинил КНР в том, что та якобы специально отговаривает другие страны от участия в предстоящем мероприятии
2024-06-03T17:41
2024-06-03T17:49
эксклюзив
украина
китай
"формула мира"
саммит
владимир зеленский
алексей данилов
ли хуэй
россия
украина.ру
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Без России и Китая мира не будетВ середине июня в Швейцарии должна пройти широко разрекламированная киевским режимом конференция по "формуле мира", которую ранее выдвинул Зеленский. Обсуждать там собираются инициативы Украины по прекращению конфликта с Россией.Выдвигаемые украинскими властями требования заранее неприемлемы для РФ и предполагают, по сути, ее капитуляцию и признание поражения. Москву на эту конференцию не приглашали, а в Кремле неоднократно подчеркивали, что в этом бессмысленном мероприятии принимать участие и так все равно не собирались.Одна из задач Зеленского при подготовке этой конференции заключалась в том, чтобы собрать в Швейцарии лидеров крупнейших мировых держав, создав тем самым иллюзию поддержки своей "формулы мира".Чтобы уйти от формата междусобойчика с привычной русофобской массовкой в виде Польши и стран Прибалтики, Киев активно зазывал на конференцию государства Глобального Юга.Особые надежды возлагались на Китай, который состоит в союзнических отношениях с Москвой и который не поддержал западные санкции против России. Обхаживания Пекина со стороны Киева ни к чему не привели. Недавно в КНР заявили, что не видят перспектив каких-либо обсуждений мира на Украине без участия России.Зеленский лает на КитайПоследнюю попытку склонить чашу весов в свою пользу Зеленский предпринял на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, куда украинский президент на днях пожаловал лично.Как пишут СМИ, представители Китая от встреч с делегатами с Украины всячески уклонялись, что дало Киеву понимание того, что китайцев на саммите в Швейцарии ждать бессмысленно. Зеленский не скрывал своего раздражения таким решением КНР.По его словам, Пекин будто бы уговаривает страны Глобального Юга игнорировать швейцарский форум."Можно не помогать Украине и цивилизованному миру окончить конфликт. Но срывать "саммит мира", делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали туда, — это точно не приближает мир", - резко высказался глава киевского режима.В Китае на очередное хамство со стороны Зеленского ответили в традиционной для дипломатии этой страны манере, то есть без ответных резкостей, но с посылом, что все сигналы украинской стороны фиксируют и делают из этого необходимые выводы."Мирную конференцию должны признавать и российская, и украинская сторона. В ней все должны участвовать на равноправной основе, и все мирные проекты обсуждаться справедливо. Это три важных фактора. Нам будет сложно участвовать в этой конференции, поскольку мы считаем, что в ходе ее проведения эти три фактора будет сложно обеспечить", - заявила представитель МИД Мао Нин.До этого она же заявляла, что отказ Пекина от участия в украинском саммите продиктован тем, что существует разрыв "между повесткой встречи, требованиями Китая и общими ожиданиями международного сообщества".Потерянная АзияПоявление Зеленского в Сингапуре изначально вряд ли было способно умаслить Китай и другие азиатские страны и пристегнуть их к лагерю поддерживающих Украину.От президента в милитари-футболках, от его пафосных речей и бесконечного пиара стали уставать даже на Западе, что уж говорить про Восток, где по-прежнему считают украинский конфликт чем-то далеким и смотрят на него исключительно через призму собственных интересов.В этом смысле в Азии всегда умели считать свою копеечку и ориентироваться на конкретные дела. Если бы Украина хотела играть с Китаем в одной команде, то начинать надо было не с "исторических" визитов в Сингапур.И дело даже не в откровенно базарной манере, в которой через губу разговаривал Киев с Пекином, и не в нецензурном обыгрывании экс-секретарем Совета безопасности и обороны Алексеем Даниловым фамилии спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя.Отношения с Пекином дали сбой еще в 2020 году, когда Киев, говоря понятным нынешним украинским элитам языком, откровенно "кинул" китайских инвесторов с покупкой завода "Мотор Сич". Именно что "кинул". Когда сделка была фактически завершена, украинские власти в последний момент сдали назад и указали китайцам на дверь.Такое решение было принято под давлением США, которые не хотели, чтобы столь лакомый кусочек украинской промышленности отходил Китаю.Игра в одни ворота с Западом снова окажет Украине медвежью услугу уже в 2022 году, когда мирные переговоры с Россией были сорваны по указке из Лондона и Вашингтона.Получилось в итоге как в старой поговорке – неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Бездарная внешняя политика Украины, полная утрата суверенитета, готовность стоически погибать за интересы Дяди Сэма привела эту страну к тому, что она имеет – побитые горшки с Глобальным Югом и покрытые непроглядным туманом перспективы на будущее.Тем временем, все больше стран показывают свое отношение к украинскому "мирному" саммиту, который с каждым днем все больше рискует превратиться в абсолютную пустышку. Так, Индия, еще один ключевой игрок в азиатском регионе, не будет отправлять в Швейцарию своего представителя более-менее высокого уровня. Не будет там ни премьера Нарендры Моди, ни какого-либо из министров. Проблемы намечаются и с привычными союзниками Киева. Австралия, например, делегирует на саммит не кого-нибудь, а... министра системы страхования инвалидов.Подробнее о взаимоотношениях РФ и КНР читайте в материале издания Украина.ру Китай для России — верный друг и мирный сосед.
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Павел Котов
Павел Котов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, китай, "формула мира", саммит, владимир зеленский, алексей данилов, ли хуэй, россия, украина.ру, мотор сич, мид
Эксклюзив, Украина, Китай, "формула мира", саммит, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Ли Хуэй, Россия, Украина.ру, мотор сич, МИД

Украина обвинила Китай в срыве "саммита мира". Зеленскому могут этого не простить

17:41 03.06.2024 (обновлено: 17:49 03.06.2024)
 
© Телеграм @kyivodaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Телеграм @kyivoda
Читать в
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский недоволен Китаем. Он намеревался привлечь Пекин к работе "мирной" конференции в Швейцарии, однако из этой затеи ничего не вышло. Дошло до того, что он обвинил КНР в том, что та якобы специально отговаривает другие страны от участия в предстоящем мероприятии
Без России и Китая мира не будет
В середине июня в Швейцарии должна пройти широко разрекламированная киевским режимом конференция по "формуле мира", которую ранее выдвинул Зеленский. Обсуждать там собираются инициативы Украины по прекращению конфликта с Россией.
Выдвигаемые украинскими властями требования заранее неприемлемы для РФ и предполагают, по сути, ее капитуляцию и признание поражения. Москву на эту конференцию не приглашали, а в Кремле неоднократно подчеркивали, что в этом бессмысленном мероприятии принимать участие и так все равно не собирались.
Одна из задач Зеленского при подготовке этой конференции заключалась в том, чтобы собрать в Швейцарии лидеров крупнейших мировых держав, создав тем самым иллюзию поддержки своей "формулы мира".
Чтобы уйти от формата междусобойчика с привычной русофобской массовкой в виде Польши и стран Прибалтики, Киев активно зазывал на конференцию государства Глобального Юга.
Особые надежды возлагались на Китай, который состоит в союзнических отношениях с Москвой и который не поддержал западные санкции против России. Обхаживания Пекина со стороны Киева ни к чему не привели. Недавно в КНР заявили, что не видят перспектив каких-либо обсуждений мира на Украине без участия России.
Зеленский лает на Китай
Последнюю попытку склонить чашу весов в свою пользу Зеленский предпринял на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, куда украинский президент на днях пожаловал лично.
Как пишут СМИ, представители Китая от встреч с делегатами с Украины всячески уклонялись, что дало Киеву понимание того, что китайцев на саммите в Швейцарии ждать бессмысленно. Зеленский не скрывал своего раздражения таким решением КНР.
По его словам, Пекин будто бы уговаривает страны Глобального Юга игнорировать швейцарский форум.
"Можно не помогать Украине и цивилизованному миру окончить конфликт. Но срывать "саммит мира", делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали туда, — это точно не приближает мир", - резко высказался глава киевского режима.
В Китае на очередное хамство со стороны Зеленского ответили в традиционной для дипломатии этой страны манере, то есть без ответных резкостей, но с посылом, что все сигналы украинской стороны фиксируют и делают из этого необходимые выводы.
"Мирную конференцию должны признавать и российская, и украинская сторона. В ней все должны участвовать на равноправной основе, и все мирные проекты обсуждаться справедливо. Это три важных фактора. Нам будет сложно участвовать в этой конференции, поскольку мы считаем, что в ходе ее проведения эти три фактора будет сложно обеспечить", - заявила представитель МИД Мао Нин.
До этого она же заявляла, что отказ Пекина от участия в украинском саммите продиктован тем, что существует разрыв "между повесткой встречи, требованиями Китая и общими ожиданиями международного сообщества".
флаги украина США
30 мая, 11:48
"Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая. А главное - что потомДо так называемого саммита мира по Украине в Швейцарии остается чуть больше двух недель. Киевский режим всеми силами пытается заманить на это мероприятие побольше статусных участников. Получается пока не очень
Потерянная Азия
Появление Зеленского в Сингапуре изначально вряд ли было способно умаслить Китай и другие азиатские страны и пристегнуть их к лагерю поддерживающих Украину.
От президента в милитари-футболках, от его пафосных речей и бесконечного пиара стали уставать даже на Западе, что уж говорить про Восток, где по-прежнему считают украинский конфликт чем-то далеким и смотрят на него исключительно через призму собственных интересов.
В этом смысле в Азии всегда умели считать свою копеечку и ориентироваться на конкретные дела. Если бы Украина хотела играть с Китаем в одной команде, то начинать надо было не с "исторических" визитов в Сингапур.
И дело даже не в откровенно базарной манере, в которой через губу разговаривал Киев с Пекином, и не в нецензурном обыгрывании экс-секретарем Совета безопасности и обороны Алексеем Даниловым фамилии спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя.
Отношения с Пекином дали сбой еще в 2020 году, когда Киев, говоря понятным нынешним украинским элитам языком, откровенно "кинул" китайских инвесторов с покупкой завода "Мотор Сич". Именно что "кинул". Когда сделка была фактически завершена, украинские власти в последний момент сдали назад и указали китайцам на дверь.
Такое решение было принято под давлением США, которые не хотели, чтобы столь лакомый кусочек украинской промышленности отходил Китаю.
Игра в одни ворота с Западом снова окажет Украине медвежью услугу уже в 2022 году, когда мирные переговоры с Россией были сорваны по указке из Лондона и Вашингтона.
Получилось в итоге как в старой поговорке – неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Бездарная внешняя политика Украины, полная утрата суверенитета, готовность стоически погибать за интересы Дяди Сэма привела эту страну к тому, что она имеет – побитые горшки с Глобальным Югом и покрытые непроглядным туманом перспективы на будущее.
Тем временем, все больше стран показывают свое отношение к украинскому "мирному" саммиту, который с каждым днем все больше рискует превратиться в абсолютную пустышку.
Так, Индия, еще один ключевой игрок в азиатском регионе, не будет отправлять в Швейцарию своего представителя более-менее высокого уровня. Не будет там ни премьера Нарендры Моди, ни какого-либо из министров.
Проблемы намечаются и с привычными союзниками Киева. Австралия, например, делегирует на саммит не кого-нибудь, а... министра системы страхования инвалидов.
Подробнее о взаимоотношениях РФ и КНР читайте в материале издания Украина.ру Китай для России — верный друг и мирный сосед.
 
ЭксклюзивУкраинаКитай"формула мира"саммитВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловЛи ХуэйРоссияУкраина.румотор сичМИД
 
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