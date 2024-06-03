https://ukraina.ru/20240603/1055456363.html

Украина обвинила Китай в срыве "саммита мира". Зеленскому могут этого не простить

Украина обвинила Китай в срыве "саммита мира". Зеленскому могут этого не простить - 03.06.2024 Украина.ру

Украина обвинила Китай в срыве "саммита мира". Зеленскому могут этого не простить

Владимир Зеленский недоволен Китаем. Он намеревался привлечь Пекин к работе "мирной" конференции в Швейцарии, однако из этой затеи ничего не вышло. Дошло до того, что он обвинил КНР в том, что та якобы специально отговаривает другие страны от участия в предстоящем мероприятии

2024-06-03T17:41

2024-06-03T17:41

2024-06-03T17:49

эксклюзив

украина

китай

"формула мира"

саммит

владимир зеленский

алексей данилов

ли хуэй

россия

украина.ру

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Без России и Китая мира не будетВ середине июня в Швейцарии должна пройти широко разрекламированная киевским режимом конференция по "формуле мира", которую ранее выдвинул Зеленский. Обсуждать там собираются инициативы Украины по прекращению конфликта с Россией.Выдвигаемые украинскими властями требования заранее неприемлемы для РФ и предполагают, по сути, ее капитуляцию и признание поражения. Москву на эту конференцию не приглашали, а в Кремле неоднократно подчеркивали, что в этом бессмысленном мероприятии принимать участие и так все равно не собирались.Одна из задач Зеленского при подготовке этой конференции заключалась в том, чтобы собрать в Швейцарии лидеров крупнейших мировых держав, создав тем самым иллюзию поддержки своей "формулы мира".Чтобы уйти от формата междусобойчика с привычной русофобской массовкой в виде Польши и стран Прибалтики, Киев активно зазывал на конференцию государства Глобального Юга.Особые надежды возлагались на Китай, который состоит в союзнических отношениях с Москвой и который не поддержал западные санкции против России. Обхаживания Пекина со стороны Киева ни к чему не привели. Недавно в КНР заявили, что не видят перспектив каких-либо обсуждений мира на Украине без участия России.Зеленский лает на КитайПоследнюю попытку склонить чашу весов в свою пользу Зеленский предпринял на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, куда украинский президент на днях пожаловал лично.Как пишут СМИ, представители Китая от встреч с делегатами с Украины всячески уклонялись, что дало Киеву понимание того, что китайцев на саммите в Швейцарии ждать бессмысленно. Зеленский не скрывал своего раздражения таким решением КНР.По его словам, Пекин будто бы уговаривает страны Глобального Юга игнорировать швейцарский форум."Можно не помогать Украине и цивилизованному миру окончить конфликт. Но срывать "саммит мира", делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали туда, — это точно не приближает мир", - резко высказался глава киевского режима.В Китае на очередное хамство со стороны Зеленского ответили в традиционной для дипломатии этой страны манере, то есть без ответных резкостей, но с посылом, что все сигналы украинской стороны фиксируют и делают из этого необходимые выводы."Мирную конференцию должны признавать и российская, и украинская сторона. В ней все должны участвовать на равноправной основе, и все мирные проекты обсуждаться справедливо. Это три важных фактора. Нам будет сложно участвовать в этой конференции, поскольку мы считаем, что в ходе ее проведения эти три фактора будет сложно обеспечить", - заявила представитель МИД Мао Нин.До этого она же заявляла, что отказ Пекина от участия в украинском саммите продиктован тем, что существует разрыв "между повесткой встречи, требованиями Китая и общими ожиданиями международного сообщества".Потерянная АзияПоявление Зеленского в Сингапуре изначально вряд ли было способно умаслить Китай и другие азиатские страны и пристегнуть их к лагерю поддерживающих Украину.От президента в милитари-футболках, от его пафосных речей и бесконечного пиара стали уставать даже на Западе, что уж говорить про Восток, где по-прежнему считают украинский конфликт чем-то далеким и смотрят на него исключительно через призму собственных интересов.В этом смысле в Азии всегда умели считать свою копеечку и ориентироваться на конкретные дела. Если бы Украина хотела играть с Китаем в одной команде, то начинать надо было не с "исторических" визитов в Сингапур.И дело даже не в откровенно базарной манере, в которой через губу разговаривал Киев с Пекином, и не в нецензурном обыгрывании экс-секретарем Совета безопасности и обороны Алексеем Даниловым фамилии спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя.Отношения с Пекином дали сбой еще в 2020 году, когда Киев, говоря понятным нынешним украинским элитам языком, откровенно "кинул" китайских инвесторов с покупкой завода "Мотор Сич". Именно что "кинул". Когда сделка была фактически завершена, украинские власти в последний момент сдали назад и указали китайцам на дверь.Такое решение было принято под давлением США, которые не хотели, чтобы столь лакомый кусочек украинской промышленности отходил Китаю.Игра в одни ворота с Западом снова окажет Украине медвежью услугу уже в 2022 году, когда мирные переговоры с Россией были сорваны по указке из Лондона и Вашингтона.Получилось в итоге как в старой поговорке – неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Бездарная внешняя политика Украины, полная утрата суверенитета, готовность стоически погибать за интересы Дяди Сэма привела эту страну к тому, что она имеет – побитые горшки с Глобальным Югом и покрытые непроглядным туманом перспективы на будущее.Тем временем, все больше стран показывают свое отношение к украинскому "мирному" саммиту, который с каждым днем все больше рискует превратиться в абсолютную пустышку. Так, Индия, еще один ключевой игрок в азиатском регионе, не будет отправлять в Швейцарию своего представителя более-менее высокого уровня. Не будет там ни премьера Нарендры Моди, ни какого-либо из министров. Проблемы намечаются и с привычными союзниками Киева. Австралия, например, делегирует на саммит не кого-нибудь, а... министра системы страхования инвалидов.Подробнее о взаимоотношениях РФ и КНР читайте в материале издания Украина.ру Китай для России — верный друг и мирный сосед.

https://ukraina.ru/20240530/1055379360.html

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эксклюзив, украина, китай, "формула мира", саммит, владимир зеленский, алексей данилов, ли хуэй, россия, украина.ру, мотор сич, мид