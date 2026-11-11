Российские танкеры с дизелем не дошли до портов США, - Bloomberg - 11.11.2026 Украина.ру
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Российские танкеры с дизелем не дошли до портов США, - Bloomberg
Российские танкеры с дизелем не дошли до портов США, - Bloomberg - 11.11.2026 Украина.ру
Российские танкеры с дизелем не дошли до портов США, - Bloomberg
Поставки российского дизельного топлива в Соединённые Штаты фактически остановились: ни одно из отправленных судов не прибыло к месту разгрузки. Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на спутниковые данные и участников судоходного рынка
2026-11-11T18:25
2026-11-11T18:26
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средиземное море
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Маршруты двух танкеров уже изменились. Talisman ушёл в Средиземное море, а Leruo направился к берегам Бразилии. Третье судно, Agioi Fanendes, перевозившее 40 тысяч тонн дизеля из Приморска, ожидало указаний примерно в 400 морских милях от американского побережья. Его оператор, греческая компания Eastern Mediterranean Maritime, сообщил Bloomberg, что место разгрузки пока не определено.По данным The Wall Street Journal, препятствием стали опасения американских компаний перед судебными исками. Трейдеры и операторы терминалов не захотели принимать груз после того, как представители Демократической партии и власти прибрежных штатов поставили под сомнение законность указа о временном смягчении санкций. Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл, как утверждается в публикации, запретила местным терминалам обслуживать танкеры с российским топливом и предупредила о возможных финансовых санкциях.В Кремле не стали раскрывать подробности коммерческих договорённостей и маршрутов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское дизельное топливо сможет найти покупателей на мировом рынке, несмотря на ситуацию вокруг поставок в США.Вопреки надеждам на потепление, приход Дональда Трампа к власти не принес Москве ни передышки, ни отмены ограничений. В интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников развеял миф о "дружбе" с 47-м президентом США. Подробнее – в материале Эксперт: заигрывания Трампа с Россией закончились вместе с его рейтингами на нашем сайте.
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новости, сша, россия, средиземное море, дональд трамп, дмитрий песков, bloomberg, the wall street journal, демократическая партия
Новости, США, Россия, Средиземное море, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, bloomberg, The Wall Street Journal, Демократическая партия

Российские танкеры с дизелем не дошли до портов США, - Bloomberg

18:25 11.11.2026 (обновлено: 18:26 11.11.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Поставки российского дизельного топлива в Соединённые Штаты фактически остановились: ни одно из отправленных судов не прибыло к месту разгрузки. Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на спутниковые данные и участников судоходного рынка
Маршруты двух танкеров уже изменились. Talisman ушёл в Средиземное море, а Leruo направился к берегам Бразилии. Третье судно, Agioi Fanendes, перевозившее 40 тысяч тонн дизеля из Приморска, ожидало указаний примерно в 400 морских милях от американского побережья. Его оператор, греческая компания Eastern Mediterranean Maritime, сообщил Bloomberg, что место разгрузки пока не определено.

По данным The Wall Street Journal, препятствием стали опасения американских компаний перед судебными исками. Трейдеры и операторы терминалов не захотели принимать груз после того, как представители Демократической партии и власти прибрежных штатов поставили под сомнение законность указа о временном смягчении санкций.
Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл, как утверждается в публикации, запретила местным терминалам обслуживать танкеры с российским топливом и предупредила о возможных финансовых санкциях.

В Кремле не стали раскрывать подробности коммерческих договорённостей и маршрутов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское дизельное топливо сможет найти покупателей на мировом рынке, несмотря на ситуацию вокруг поставок в США.

Вопреки надеждам на потепление, приход Дональда Трампа к власти не принес Москве ни передышки, ни отмены ограничений. В интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников развеял миф о "дружбе" с 47-м президентом США. Подробнее – в материале Эксперт: заигрывания Трампа с Россией закончились вместе с его рейтингами на нашем сайте.
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