https://ukraina.ru/20261111/yazyk-dlya-diplomatii-mova-dlya-naroda-paradoksy-delegatsii-zelenskogo-v-abu-dabi-1084427645.html

Язык для дипломатии, мова для народа: парадоксы делегации Зеленского в Абу-Даби

Язык для дипломатии, мова для народа: парадоксы делегации Зеленского в Абу-Даби - 11.11.2026 Украина.ру

Язык для дипломатии, мова для народа: парадоксы делегации Зеленского в Абу-Даби

У украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской в ближайшее время появится много работы. Ей придётся пачками выписывать штрафы для всех участников украинской делегации в Абу-Даби

2026-11-11T16:33

2026-11-11T16:33

2026-11-11T16:33

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Закон один для всехПо сообщениям СМИ и по словам российских переговорщиков, украинцы только на официальной части встреч говорили на английском языке. А вот в кулуарах и во время перерывов в заседании использовали постоянно "язык агрессора"."Оказывается, украинская делегация в Абу-Даби ведёт переговоры на русском языке. Так мне непонятно, зачем украинскому Городу архаизироваться до украинской Деревни? Почему не сделать страну двуязычной, как та же Финляндия – с двумя официальными языками, шведским и финским? А на Украине – с украинским и русским", — удивляется автор телеграм-канала "Толкователь".Объясним товарищу очевидное для всех, кто пережил несколько украинских революций. Майдан — это всегда, всегда победа села над городом, и Киев не стал исключением, опустившись до уровня какого-нибудь провинциального городка. И возвращение к столь логичному, казалось бы, двуязычию, закрепленному, напомним, в Конституции страны, будет считаться зрадой идеалов майдана и откатом к 2013 году.И, как следствие, станет первой большой трещиной в проекте "Антироссия", ради которого все и затевалось. При этом в украинской делегации, ведущей переговоры в Абу-Даби, украинцы меньшинстве: там есть крымские татары, грузины, евреи, белорусы… Неудивительно, что родным языком этой компании является великий и могучий.Но вот придётся ли отвечать за его публичное использование чиновникам и дипломатам по возвращении на родину? Ведь в ОАЭ они открыто нарушали "мовный закон", а заодно и демонстрировали партнёрам по переговорам знание языка, который якобы полностью был искоренен на Украине после начала войны.По крайней мере, так утверждают социологи и языковые цензоры. Однако бывший глава ГУР, а ныне руководитель офиса президента Кирилл Буданов* личным примером опроверг все фейковые заверения о полной украинизации общества. Во время недавнего локального бунта возле тайной тюрьмы "Азова"** он общался с пострадавшими и участниками протеста на языке Пушкинаи Толстого — без всяких попыток сымитировать государственный язык.Кадры общения экс-разведчика со спасённым 14-летним подростком (Алексей Пекур) так и вообще облетели социальные сети, и все обратили внимание, что Буданов говорил с парнем "на московитском". Увидела это и омбудсмен Елена Ивановская, которая немедленно оштрафовала главу ОП, демонстрируя, что "закон один для всех". Теперь Буданову придется заплатить штраф от 3 400 до 6 800 гривен (6-12 тысяч рублей).Каждый украинец – президент?Не исключено, что вся эта штрафная политика — просто нервная реакция официального Киева на потенциальное массовое возвращение к русскому языку после завершения конфликта. Судите сами: в ходе недавней перестрелки сотрудников ГУР и СБУ все фигуранты использовали исключительно русский язык и русскую же обсценную лексику — несмотря на призывы языковой патриотки, актрисы Натальи Сумской, ругаться только на державной мове.На всех расшифрованных пленках НАБУ в рамках операций "Миндич" и "Карфаген" силовики и чиновники воруют и крышуют преступность тоже на русском. Да и сам глава ОП Буданов*, не стесняясь, в открытую разговаривал на русском языке с теми киевлянами, которых СБУ затем арестовала и назвала агентами Кремля.По такой логике выходит, что экс-глава ГУР тоже "повязан" с Москвой? Видимо, именно так и думает Владимир Зеленский постоянно бичует сменщика Андрея Ермака: то отстранит от руководства переговорной группой в Абу-Даби, то отдаст приказ наказать разведчика за использование "оружия врага" при разборках возле пыточной на Петропавловской Борщаговке.Зато самому Зеленскому позволено использовать "язык агрессора" без всякого страха. Например, на недавно на него поступила жалоба после того, как во время интервью западному СМИ он обратился к человеку из своей команды на русском.Уже 26 октября некий бдительный гражданин (имя не раскрывается) настрочил донос в Офис омбудсмена о нарушении главой государства закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это уже сам по себе прецедент: ранее никто не мог усомниться в "богоизбранности" Зеленского, а сегодня его уже равняют с простыми гражданами и требуют соблюдать законы, написанные для "плебса". Оказывается, в мовные игры можно играть вдвоем. Да ещё и внутри Украины.Правда, в секретариате уполномоченного по защите государственного языка заявили изданию "Украинские новости", что 26 октября получили жалобу о возможном нарушении президентом требований языкового закона, но никаких действий по этому поводу не предприняли. А почему, собственно? Все по Оруэллу: "Все животные равны, но некоторые животные равнее других"? Но ведь Зеленский, принимая присягу, заверял украинцев, что "каждый из нас — президент".Так почему же каждый не может говорить на родном русском языке по примеру Зеленского или Буданова*?Впереди – оттепель?Можно предположить, что эти языковые прелюдии не случайны, и могут даже стать поводом для отстранения Ивановской от должности: об этом уже заговорили некоторые депутаты Верховной Рады. А нет омбудсмена — некому и проводить языковые репрессии. Вряд ли чиновнице быстро найдут замену: все уже поняли, что это кресло слишком горячее. На этом посту нужно либо украинский язык защищать, либо русскоговорящего Зеленского. Тяжелый выбор в нынешней ситуации общественного напряга и внешнего давления.Масла в огонь подлил и бывший коллега Зеленского Алексей Арестович*: он подтвердил, что все внутренние совещания на Банковой ведутся на русском языке."Все переговоры велись на русском, все разговоры за кадром велись на русском. Офис президента — это место, где говорят на русском языке. Все без исключения, включая Зеленского. Всегда. Никаких внутренних исключений не бывает, это только официоз", — рассказал он.Арестович* добавил, что и сейчас, по его информации, ситуация точно такая же. Впрочем, и без Арестовича* было понятно, что русский язык является родным для большей части украинского политикума и отказываться от его использования власти не собираются, а заставляют имитировать "украинскость" только жителей русскоязычных регионов.Явно, чтобы доказать Москве, что Одесса, Харьков или Николаев — "це Україна". Особенно чувствительной эта тема стала на фоне переговоров о завершении конфликта: ведь известно, что одним из требований РФ является защита русского языка на Украине и предоставление ему государственного статуса. И тут происходит сеанс разоблачения — ну прямо как у Булгакова, которого запретили местные шариковы.Оказывается, лидерукраиноязычной Украины и публично, и кулуарно говорит на русском, как и члены официальной делегации на переговорах с РФ. Даже Виктор Ющенко, кривляясь, возил на переговоры в Москву переводчика. Но гениям криворожской дипломатии и такая маскировка оказалась недоступной. В итоге подставили не только сами себя, но и всю политику тотальной украинизации, которая проводилась постмайданным режимом с 2019 года.Вон и языковая цензорша Ивановская открыто признала, что политика "назло России говорим на мове" не принесла особых результатов. Украинцы уже сейчас массово возвращаются к русскому языку, а после окончания боевых действий этот процесс, по её прогнозам, только наберёт обороты.Тех, кто выступает против языковых запретов и принуждения, чиновница назвала "внутренними элементами", подрывающими государственную политику. То есть приравняла несогласие с насильственной украинизацией к угрозе государству. Вот только забыла, что главными подрывниками государственных столпов являются сам Зеленский, глава его Офиса и руководители силовых ведомств, которые говорят по-русски.Что с этим делать? Можно, конечно, всем выписать штрафы по возвращении из ОАЭ, но кардинально ситуацию это не изменит — и внутренняя оппозиция, и "партии мира", которые сейчас раскручиваются на Украине, непременно поднимут языковой вопрос на знамя выборов. А РФ получит дополнительные козыри для достижения своих переговорных целей.*Внесены в список экстремистов и террористов**Запрещённая в РФ террористическая организация

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, россия, москва, владимир зеленский, алексей арестович, андрей ермак, сбу, "азов", набу