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Закон о трёх брёвнах: на Украине приготовили "уголовку" тем, у кого есть печь

Закон о трёх брёвнах: на Украине приготовили "уголовку" тем, у кого есть печь - 11.11.2026 Украина.ру

Закон о трёх брёвнах: на Украине приготовили "уголовку" тем, у кого есть печь

Принятый в октябре на Украине закон грозит украинцам, которые топят свои дома дровами, уголовной ответственностью

2026-11-11T16:51

2026-11-11T16:51

2026-11-11T16:54

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О штрафах для украинцев рассказал адвокат Алексей Кинебас."Два человека, семейная пара, хранят дрова на сумму свыше 30 тыс. грн. (54,3 тыс. руб. – Ред.). У них нет документов, где они эти дрова купили. Уголовная ответственность предусмотрена от 5 до 7 лет", – прокомментировал он нормы принятого закона.Этот закон ужесточает ответственность за нелегальную рубку деревьев. При этом законе появилась норма, которой раньше не было в украинском законодательстве: ответственность за незаконное хранение и перевозку дров.Украинский телеканал "Суспільне Чернігів" привёл пример 85-летней жительницы Черниговщины Нины Шик. У этой женщины из приграничного села Лариновка документов на дрова нет."Хлопцы [дрова] привезли. Где-то они заготовили, по кустам полазили. Я им деньги отдала, и [они] поехали", – рассказала она журналистам.Новый закон уже вызвал осуждение украинцев."Сейчас они дрова начнут у людей забирать, а потом – хлеб?" – прокомментировал нововведение украинский журналист Дмитрий Гнап.Тем самым Гнап намекнул на печально известный "закон о трёх колосках": постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности"."Закон о трёх колосках" (официальное название — Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года "Об) — это чрезвычайно суровый советский нормативный акт, направленный на защиту колхозного и государственного имущества во время голода 1932–1933 годов. Закон был принят по инициативе генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина. В деревне закон получил название "дедушкин указ" по прозвищу подписавшего его председателя ЦИК СССР Михаила Калинина.Постановление вводило понятие "хищение социалистической собственности" как "преступление против государства и народа", чтобы остановить "массовые хищения государственного и колхозного имущества". Для провинившихся вводили смертную казнь в форме расстрела. Амнистия по таким делам исключалась.Закон был принят на фоне охватившего СССР голода. Название "закон о трёх колосках" появилось из-за того, что под суд отправляли даже крестьян, которые подбирали несколько оставшихся на земле колосьев после уборки урожая, чтобы не умереть от голода.

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