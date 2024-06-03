Вместо Байдена на "саммит мира" поедет его советник и вице-президент США
19:16 03.06.2024 (обновлено: 19:17 03.06.2024)
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и вице-президент США представят Вашингтон на "мирной" конференции по Украине, проведение которой запланировано 15-16 июня в Швейцарии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Белого дома
"Вице-президент Камала Харрис отправится в Люцерн, Швейцария, 15 июня для участия в саммите мира на Украине. (...) Советник по национальной безопасности Джейк Салливан присоединится к вице-президенту и будет представлять Соединенные Штаты на конференции", – сказано в опубликованном заявлении.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию. В ответ Владимир Зеленский назвал такое решение "не очень сильным".
От участия в швейцарской конференции уже отказался Китай и Бразилия, которые указали на то, что обязательной стороной переговоров должна быть Россия. СМИ информировали также о том, что Индия проигнорирует саммит.
17:41Украина обвинила Китай в срыве "саммита мира". Зеленскому могут этого не простить Владимир Зеленский недоволен Китаем. Он намеревался привлечь Пекин к работе "мирной" конференции в Швейцарии, однако из этой затеи ничего не вышло. Дошло до того, что он обвинил КНР в том, что та якобы специально отговаривает другие страны от участия в предстоящем мероприятии