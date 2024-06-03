https://ukraina.ru/20240603/1055458854.html

Вместо Байдена на "саммит мира" поедет его советник и вице-президент США

Вместо Байдена на "саммит мира" поедет его советник и вице-президент США - 03.06.2024 Украина.ру

Вместо Байдена на "саммит мира" поедет его советник и вице-президент США

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и вице-президент США представят Вашингтон на "мирной" конференции по Украине, проведение которой запланировано 15-16 июня в Швейцарии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Белого дома

2024-06-03T19:16

2024-06-03T19:16

2024-06-03T19:17

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Ранее агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию. В ответ Владимир Зеленский назвал такое решение "не очень сильным". От участия в швейцарской конференции уже отказался Китай и Бразилия, которые указали на то, что обязательной стороной переговоров должна быть Россия. СМИ информировали также о том, что Индия проигнорирует саммит.

https://ukraina.ru/20240603/1055456363.html

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новости, украина, швейцария, сша, джо байден, джейк салливан, камала харрис, переговоры, сво