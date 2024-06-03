Вместо Байдена на "саммит мира" поедет его советник и вице-президент США - 03.06.2024 Украина.ру
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Вместо Байдена на "саммит мира" поедет его советник и вице-президент США
Вместо Байдена на "саммит мира" поедет его советник и вице-президент США - 03.06.2024 Украина.ру
Вместо Байдена на "саммит мира" поедет его советник и вице-президент США
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и вице-президент США представят Вашингтон на "мирной" конференции по Украине, проведение которой запланировано 15-16 июня в Швейцарии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Белого дома
2024-06-03T19:16
2024-06-03T19:17
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Ранее агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию. В ответ Владимир Зеленский назвал такое решение "не очень сильным". От участия в швейцарской конференции уже отказался Китай и Бразилия, которые указали на то, что обязательной стороной переговоров должна быть Россия. СМИ информировали также о том, что Индия проигнорирует саммит.
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новости, украина, швейцария, сша, джо байден, джейк салливан, камала харрис, переговоры, сво
Новости, Украина, Швейцария, США, Джо Байден, Джейк Салливан, Камала Харрис, переговоры, СВО

Вместо Байдена на "саммит мира" поедет его советник и вице-президент США

19:16 03.06.2024 (обновлено: 19:17 03.06.2024)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP / Evan Vucci
Читать в
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и вице-президент США представят Вашингтон на "мирной" конференции по Украине, проведение которой запланировано 15-16 июня в Швейцарии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Белого дома
"Вице-президент Камала Харрис отправится в Люцерн, Швейцария, 15 июня для участия в саммите мира на Украине. (...) Советник по национальной безопасности Джейк Салливан присоединится к вице-президенту и будет представлять Соединенные Штаты на конференции", – сказано в опубликованном заявлении.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию. В ответ Владимир Зеленский назвал такое решение "не очень сильным".
От участия в швейцарской конференции уже отказался Китай и Бразилия, которые указали на то, что обязательной стороной переговоров должна быть Россия. СМИ информировали также о том, что Индия проигнорирует саммит.
Владимир Зеленский
17:41
Украина обвинила Китай в срыве "саммита мира". Зеленскому могут этого не простить Владимир Зеленский недоволен Китаем. Он намеревался привлечь Пекин к работе "мирной" конференции в Швейцарии, однако из этой затеи ничего не вышло. Дошло до того, что он обвинил КНР в том, что та якобы специально отговаривает другие страны от участия в предстоящем мероприятии
 
НовостиУкраинаШвейцарияСШАДжо БайденДжейк СалливанКамала ХарриспереговорыСВО
 
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